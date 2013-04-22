Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NEC, AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
621
1
4
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NEC, AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu

Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, 24-inç boyuta ve AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu.
Tasarım ve fotoğraf uygulamaları hedef alınarak geliştirilmiş olan ekran modelleri, MultiSync P242W-BK ve P242W-BK-SV isimlerine sahipler. Teknik olarak 24-inç ekran boyutuna, LED arka aydınlatmalı AH-IPS panele, 16:10 en boy oranına, 350 cd/m2 parlaklık ve 1000:1 kontrast değeri yanında 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip olan modeller, sRGB renk gamutunun %99.6'sini karşılayabiliyorlar.
Üzerlerinde DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA ve USB portları yer alan ekran modelleri, pivot özellikleri sayesinde dikey konumda kullanılabiliyorlar ve yükseklikleri isteğe göre ayarlanabiliyor. Enerji tasarrufu konusunda da oldukça başarılı olan ekranlardan P242W-BK-SV modeli, P242W-BK modelinden beraberinde gelen NEC SpectraView II renk kalibrasyon sistemi ile ayrılıyor.
NEC tarafından geliştirilen ekranlardan MultiSync P242W-BK 749$, P242W-BK-SV modeli ise 999$ fiyat etiketine sahip olarak Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor.
 
NEC, AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu

http://www.techpowerup.com/183041/NEC-Announces-MultiSync-P242W-24-inch-AH-IPS-Monitor.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myth_237 6 yıl
Kesinlikle çok yüksek bir fiyat!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatalERROR! 6 yıl
Monitör üretiminde kalite olarak NEC belirli konuma gelmiş bir markadır. Fiyatları da ona göre...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badb0y 6 yıl
Yüksek fiyat[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Pentium G2020 işlemci video inceleme "Ekonomik Ivy Bridge testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim