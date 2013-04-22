NEC, AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu





Japonya merkezli elektronik üreticisi NEC, 24-inç boyuta ve AH-IPS panel yapısına sahip iki yeni ekran modelini duyurdu.

Tasarım ve fotoğraf uygulamaları hedef alınarak geliştirilmiş olan ekran modelleri, MultiSync P242W-BK ve P242W-BK-SV isimlerine sahipler. Teknik olarak 24-inç ekran boyutuna, LED arka aydınlatmalı AH-IPS panele, 16:10 en boy oranına, 350 cd/m2 parlaklık ve 1000:1 kontrast değeri yanında 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip olan modeller, sRGB renk gamutunun %99.6'sini karşılayabiliyorlar.

Üzerlerinde DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA ve USB portları yer alan ekran modelleri, pivot özellikleri sayesinde dikey konumda kullanılabiliyorlar ve yükseklikleri isteğe göre ayarlanabiliyor. Enerji tasarrufu konusunda da oldukça başarılı olan ekranlardan P242W-BK-SV modeli, P242W-BK modelinden beraberinde gelen NEC SpectraView II renk kalibrasyon sistemi ile ayrılıyor.

NEC tarafından geliştirilen ekranlardan MultiSync P242W-BK 749$, P242W-BK-SV modeli ise 999$ fiyat etiketine sahip olarak Mayıs ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/183041/NEC-Announces-MultiSync-P242W-24-inch-AH-IPS-Monitor.html