NEC'in yeni projesi kolunuzu klavye haline dönüştürüyor





Son dönemde sanal gerçeklik konusu ön plana çıkmaya başlasa da artırılmış gerçeklik alanında da çalışmalar devam ediyor. Zenginleştirilmiş gerçeklik olarak da tanımlanan ve gerçek objelerin üzerine sanal olarak çeşitli görsel ögelerin eklendiği artırılmış gerçeklik ile ilgili Japon Nec firmasının önemli bir projesi mevcut.





ARm Keypad olarak adlandırılan projede artırılmış gerçeklik kullanarak kolunuza bir klavye yansıtılması üzerinde çalışılıyor. Projenin hedef kitlesi ise depo yönetimi, sağlık veya ekipman yönetimi gibi alanlarda fiziksel bir klavye taşımak zorunda kalan sektörler.





ARm Keypad projesinde artırılmış gerçeklik oluşturabilmek için Google Glass benzeri akıllı bir gözlük kullanılıyor. Klavye vuruşlarını algılayabilmek için ise ilgili kola bir akıllı saat takılıyor. Kullanıcı gözlüğü taktığı andan itibaren kolunun üzerinde bir klavye ortaya çıkıyor. Gerçek hayatta parmağı ile sanal klavyeyi kullanmaya başladığında akıllı saat de vuruşların zamanını ve parmak hareketlerini algılayarak gözlüğe iletiyor. Sanal olmasına karşın uygulamanın gerçek bir klavye gibi akıcı ve doğru çalıştığı belirtiliyor. Klavye gerektiren uygulamalar ise sanal gözlük üzerinde çalışıyor.





Geçmişte de düz bir yüzeye lazer kullanarak sanal klavye yansıtıldığını ve parmak hareketlerinin sensörler ile takip edilerek bilgisayara aktarıldığını görmüştük. Son kullanıcıya ulaşmış olsa da lazer klavyeler oldukça pahalı olduğu için ilgi görmemişti. ARm Keypad de potansiyeli olan bir proje ancak gözlük ve akıllı saat gibi bileşenlerin kullanılması nedeniyle son kullanıcı tarafında ilgi görmeyecektir. Zaten Nec de tüketici pazarına girmeyi düşünmüyor. Sanal klavyenin gelecek yıl hazır olması planlanıyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/11/nec-announces-ar-based-keyboard-called-arm-keypad.html