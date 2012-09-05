Nano-SIM kartlar, yeni iPhone'un lansmanı öncesinde operatörlere dağıtılmaya başlandı

Haber Editörü
Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını gerçekleştirmesi beklenilen yeni iPhone'da mikro-SIM yerine nano-SIM teknolojisinin kullanılacağı uzun bir süre önce belli olmuş ve bununla ilgili çeşitli parça görselleri yayınlanmıştı.
Konuyla ilgili olarak iFun sitesi tarafından yayınlanan habere göre, nano-SIM kartlar ilk olarak Almanya'daki T-Mobile mağazalarında kendini gösterirken, kartlarla beraber çalışanlara bu kartlar hakkında bilgi verme amacıyla bir metninde mağazalara gönderildiği belirtiliyor. Söz konusu bilgilendirme metninde yeni iPhone hakkında bilgi verilmese de, Apple'ın şu an için bu teknolojiyi kullanacak ve standartları belirleyecek tek şirket olduğu düşünülüyor.
Apple'ın iPhone 4, iPhone 4s ve yeni iPad'te kullandığı mikro-SIM kartların boyutları 15 x 12 x 0.76 mm iken, yeni iPhone'da kullanılacağı belirtilen nano-SIM kartların boyutları ise 12.3 x 8.8 x 0.67 mm olacağı belirtiliyor. Şirketin nano-SIM kartlar için de önceki nesillerde kullandığı gibi bir kart yuvası kullanması bekleniyor.
http://9to5mac.com/2012/09/04/nano-sims-begin-arriving-at-telcos-ahead-of-new-iphone-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Düzeldi çok şükür...
Teknoloji miiii? Gülmemek için kendimi zor tuttum.
Ne teknolojisi yahu. Kartı al eline, diğer eline de makas al, kes. Al sana nano sim.
Zaten mikro sim de öyle değil miydi. Hatta çeviricileri bile satılıyor. Bir adaptörün içine yerleşirip makasla kenarlarını kesiyorsun mikro sim oluyordu. Bunda biraz daha kesmişler.
Kenarlarındaki plastiği kesip azaltmaya da teknooji diyorsanız...
Kendi kendine gol atmışsın birader. Apple'dan önce hangi firmalar mikro sim kullandı sayar mısın?
Edit imla
Hakîkaten sıktınız artık. MAVİT, bot değilsin; değil mi ?