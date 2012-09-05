Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nano-SIM kartlar, yeni iPhone'un lansmanı öncesinde operatörlere dağıtılmaya başlandı

6 yıl
4,5b
1
27
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını gerçekleştirmesi beklenilen yeni iPhone'da mikro-SIM yerine nano-SIM teknolojisinin kullanılacağı uzun bir süre önce belli olmuş ve bununla ilgili çeşitli parça görselleri yayınlanmıştı.

Konuyla ilgili olarak iFun sitesi tarafından yayınlanan habere göre, nano-SIM kartlar ilk olarak Almanya'daki T-Mobile mağazalarında kendini gösterirken, kartlarla beraber çalışanlara bu kartlar hakkında bilgi verme amacıyla bir metninde mağazalara gönderildiği belirtiliyor. Söz konusu bilgilendirme metninde yeni iPhone hakkında bilgi verilmese de, Apple'ın şu an için bu teknolojiyi kullanacak ve standartları belirleyecek tek şirket olduğu düşünülüyor.

Apple'ın iPhone 4, iPhone 4s ve yeni iPad'te kullandığı mikro-SIM kartların boyutları 15 x 12 x 0.76 mm iken, yeni iPhone'da kullanılacağı belirtilen nano-SIM kartların boyutları ise 12.3 x 8.8 x 0.67 mm olacağı belirtiliyor. Şirketin nano-SIM kartlar için de önceki nesillerde kullandığı gibi bir kart yuvası kullanması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2012/09/04/nano-sims-begin-arriving-at-telcos-ahead-of-new-iphone-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gps.navigation 6 yıl
Kartın ufalması slotuda ufaltır o ufalan yere onlarca komponent sığar. Yazılara bakarsak teknolojiyi yazsakta nasılsa anlaşılmayacak. O neden bu alet nano sim kullanıyor bence sevmeyen almasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozturkmhmt 6 yıl
Buna teknoloji demek komediden başka birşey değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emryrgc 6 yıl
Ne amac ile sim karti kucultuyorlar anlamadim. Micro sim iyi iste
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phantom_coal 6 yıl
Biz alirsak iphone 5 i turkcell in sim cikarmasini Mi bekliyecegiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gamefry 6 yıl
Simkartlarin kucultulmesiyle azda olsa telefonun icinde yer aciliyor, deiger teknolojilerin yerlestirilmesi icin...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psycna 6 yıl
neden açılan hiç bir haber konusu düzgün görüntülenmiyor? haber ve altındaki ilk mesajdan sonrası yüklenmiyor runscript hatası vs. yazıyor!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl Psycna
Psycna

neden açılan hiç bir haber konusu düzgün görüntülenmiyor? haber ve altındaki ilk mesajdan sonrası yüklenmiyor runscript hatası vs. yazıyor!

Düzeldi çok şükür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
"Apple'ın şu an için bu teknolojiyi kullanacak ve standartları belirleyecek tek şirket olduğu düşünülüyor."
Teknoloji miiii? Gülmemek için kendimi zor tuttum.
Ne teknolojisi yahu. Kartı al eline, diğer eline de makas al, kes. Al sana nano sim.
Zaten mikro sim de öyle değil miydi. Hatta çeviricileri bile satılıyor. Bir adaptörün içine yerleşirip makasla kenarlarını kesiyorsun mikro sim oluyordu. Bunda biraz daha kesmişler.
Kenarlarındaki plastiği kesip azaltmaya da teknooji diyorsanız...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Apple'ın şu an için bu teknolojiyi kullanacak ve standartları belirleyecek tek şirket olduğu düşünülüyor."

Teknoloji miiii? Gülmemek için kendimi zor tuttum.

Ne teknolojisi yahu. Kartı al eline, diğer eline de makas al, kes. Al sana nano sim.
Zaten mikro sim de öyle değil miydi. Hatta çeviricileri bile satılıyor. Bir adaptörün içine yerleşirip makasla kenarlarını kesiyorsun mikro sim oluyordu. Bunda biraz daha kesmişler.

Kenarlarındaki plastiği kesip azaltmaya da teknooji diyorsanız...

Kendi kendine gol atmışsın birader. Apple'dan önce hangi firmalar mikro sim kullandı sayar mısın?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pastadanadam 6 yıl
Daha kolay kaybedelim diye mi çıkıyor ? :/
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
Hayırlısı be Mavit takma kafana


Edit imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sarjaleti 6 yıl
Küçült küçült nereye kadar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fastforyou 6 yıl
iphone 12 eylulde cikarsa abd den getirdik diyelim, eee burda ne zaman sim kartlar cikmis olacak ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eric Cartman. 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Hakîkaten sıktınız artık. MAVİT, bot değilsin; değil mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4539 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, iPhone ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Cityscape Uptown ve Downtown Kulaklıklar 6 yıl Sony Xperia Tablet S inceleme "Suya, Toza Dayanıklı Yeni Nesil Android Tablet" video 6 yıl Sony'den Dokunmatik Vaio Dizüstü Ailesi inceleme "Değişime hazır olun!" video 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio L1 kulaklık 6 yıl IFA 2012 Özel: Philips Fidelio X1 kulaklık 6 yıl IFA 2012: Toshiba U920t Tablet ve Dizüstü bir arada! 6 yıl Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim