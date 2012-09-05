Nano-SIM kartlar, yeni iPhone'un lansmanı öncesinde operatörlere dağıtılmaya başlandı

Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını gerçekleştirmesi beklenilen yeni iPhone'da mikro-SIM yerine nano-SIM teknolojisinin kullanılacağı uzun bir süre önce belli olmuş ve bununla ilgili çeşitli parça görselleri yayınlanmıştı.





Konuyla ilgili olarak iFun sitesi tarafından yayınlanan habere göre, nano-SIM kartlar ilk olarak Almanya'daki T-Mobile mağazalarında kendini gösterirken, kartlarla beraber çalışanlara bu kartlar hakkında bilgi verme amacıyla bir metninde mağazalara gönderildiği belirtiliyor. Söz konusu bilgilendirme metninde yeni iPhone hakkında bilgi verilmese de, Apple'ın şu an için bu teknolojiyi kullanacak ve standartları belirleyecek tek şirket olduğu düşünülüyor.





Apple'ın iPhone 4, iPhone 4s ve yeni iPad'te kullandığı mikro-SIM kartların boyutları 15 x 12 x 0.76 mm iken, yeni iPhone'da kullanılacağı belirtilen nano-SIM kartların boyutları ise 12.3 x 8.8 x 0.67 mm olacağı belirtiliyor. Şirketin nano-SIM kartlar için de önceki nesillerde kullandığı gibi bir kart yuvası kullanması bekleniyor.

http://9to5mac.com/2012/09/04/nano-sims-begin-arriving-at-telcos-ahead-of-new-iphone-launch/