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Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video
8 yıl
53,9b
1
Otomobil Teknolojileri
425
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Navking ile navigasyon cihazlarındaki gelişmeler ve gelecekte hayatımıza girecek yeni teknolojiler üzerine konuştuk.
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clio1.5dciauthentiqe
4 yıl
editörün seçimi
çok memnunum bulgaristan haritası bile yükledım
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erdalkesgin
8 yıl
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navkinsync programı siteden yüklenmiyor.
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DH Misafiri
8 yıl
editörün seçimi
navking sync programı yüklenmiyor.
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DH Misafiri
8 yıl
editörün seçimi
Translate :D (Turkce'den Turkce'ye?)
poi = point of interest = ilgi noktasi
quick search = hizli arama = otomatik tamamlama
birde son cumlede urunleri gonderirken charge etmiyoruz dedi :) yani ucret talep etmiyoruz diyor
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-mehmet-
8 yıl
editörün seçimi
Navigasyon cihazlarının tercih edilmesinin sebebi tablet p.clere göre daha ekonomik olması dır. Siz her çıkardığınız navigasyon cihazına başka bir tablet p.c özelliği eklerseniz ve fiyatlarını da git gide arttırırsanız ilerde bu fiyatların tablet p.c fiyatlarını yakaladığında kullanıcı neden bir gps li tablet p.c yerine navigasyon cihaz alsın ?
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Navking Navigasyon
8 yıl
editörün seçimi
Sayın hezerfen açıklama eksik olmus kusura bakmayınız. Bundan sonra harita guncellemelerimiz daha basit olsun diye Navking SYNC uzerinden olacak My Navking hesabiniz ile Türkiye 2011Q1 haritasını cihazınıza yükleyebilirsiniz.
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+-1
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Navking Navigasyon
8 yıl
editörün seçimi
172gokhan
Galaksi s 9003 nasil navi gasyon yuklerim cevaplarsaniz sevinirim
Android işletim sistemlerine uyumlu yazılımımız hazır. Bütün dünya ile aynı anda yazılımı web sitemizden sunacağız.
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hezerfen
8 yıl
editörün seçimi
Navking Navigasyon ...
********
bulmuşken iki soru:1-yeni harita indirime ne zaman sunulacak...2-sitede(navking)bir sorunmu var...teşekkürler
ed:
sorum 3 e çıktı:s320 de simülasyon özelliği varmı..
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172gokhan
8 yıl
editörün seçimi
Galaksi s 9003 nasil navi gasyon yuklerim cevaplarsaniz sevinirim
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murdocklawless
8 yıl
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igo candır, kandır. basit ve kullanışlı.
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hezerfen
8 yıl
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çok keyifle izlediğim bir 15 dakika.....teşekkür ederim.soracağım bazı soruların anlatımda cevaplarını buldum...sorulardan biri yeni yazılımdı.konuda geçti...
tekrar teşekkür ediyorum..benim için iyibir işti-sunumdu.
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poi = point of interest = ilgi noktasi
quick search = hizli arama = otomatik tamamlama
birde son cumlede urunleri gonderirken charge etmiyoruz dedi :) yani ucret talep etmiyoruz diyor
Android işletim sistemlerine uyumlu yazılımımız hazır. Bütün dünya ile aynı anda yazılımı web sitemizden sunacağız.
********
bulmuşken iki soru:1-yeni harita indirime ne zaman sunulacak...2-sitede(navking)bir sorunmu var...teşekkürler
ed:
sorum 3 e çıktı:s320 de simülasyon özelliği varmı..
tekrar teşekkür ediyorum..benim için iyibir işti-sunumdu.