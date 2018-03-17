Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in akılda kalan bölümlerini sizler için derledik. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz 2si1'de en çok güldüğümüz haberler ve yorumlar sizlerle.
Bu hafta iş gezileri nedeniyle 2si1'in yeni bölümü önümüzdeki pazartesi sizlerle olacak. Sizler için bu hafta 2si1'in en enerjisi yüksek sahnelerini bir araya getirdik. Biz çok güldük, umarım sizler de eğlencemize ortak olursunuz.
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Oyunun geleceğini baltalamak için rakip oyunların yapımcıları hile çetelerine yardım ediyor
Acaba neden oyun ve teknoloji haberlerinden oluşan normal program çekmediniz ?
16 çekirdekli 1920X değil 1950X :)
1920X 12 çekirdekli :)
Subniminal mesaj mı var video da?