Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in akılda kalan bölümlerini sizler için derledik. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz 2si1'de en çok güldüğümüz haberler ve yorumlar sizlerle.

Bu hafta iş gezileri nedeniyle 2si1'in yeni bölümü önümüzdeki pazartesi sizlerle olacak. Sizler için bu hafta 2si1'in en enerjisi yüksek sahnelerini bir araya getirdik. Biz çok güldük, umarım sizler de eğlencemize ortak olursunuz.