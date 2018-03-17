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Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
4,9b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in akılda kalan bölümlerini sizler için derledik. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz 2si1'de en çok güldüğümüz haberler ve yorumlar sizlerle.
Bu hafta iş gezileri nedeniyle 2si1'in yeni bölümü önümüzdeki pazartesi sizlerle olacak. Sizler için bu hafta 2si1'in en enerjisi yüksek sahnelerini bir araya getirdik. Biz çok güldük, umarım sizler de eğlencemize ortak olursunuz. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ferucci 1 yıl en beğenilen
Şimdiye kadar olan 2si1lerdeki en sevdiğim partner Enis Kirazoğlu, gerçekten hem eğleniyor hem de eğlendiriyorsunuz, tebrikler.
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ugurcankorkmaz 1 yıl
Enis Kirazoğlu, çok renkli bir kişilik. Programa renk katmış, umarım devam eder.
Yanıtla +20
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dostum kertenkele 1 yıl
Her program aynı pantolonu giyen kişi mesut Çevik
Yanıtla +13
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gurkanse 1 yıl
geçen pazara program yapamadık demiyosunuzda birleştirip oyalıyosunuz bizi.
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Vatikanli Mumin 1 yıl
Multiplayer oyunlardaki organize hile çetelerine de deginirseniz çok sevinirim hocam
Oyunun geleceğini baltalamak için rakip oyunların yapımcıları hile çetelerine yardım ediyor
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mocobain 1 yıl
Merhaba,
Acaba neden oyun ve teknoloji haberlerinden oluşan normal program çekmediniz ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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mocobain 1 yıl mocobain
Çok özür dilerim. Üst yazıda belirtmişsiniz.
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Drima 1 yıl
Yerimizi alalım, 1-2 saat sonra sorunsuz izlenecek duruma gelir vidyo
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nightsniffer 1 yıl
Mesut Bey selamlar,
16 çekirdekli 1920X değil 1950X :)
1920X 12 çekirdekli :)
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34sem 1 yıl
İzlemedim, goz attim. Gulucuklu yerleri montahlamissiniz sanirim. Veda felan degildir. Uzulurum. :'(
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dr20mouse 1 yıl
Videonun içinde ara ara realtek hd audio'nun test müziğinin sesi geliyor?
Subniminal mesaj mı var video da?
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ARTAGON99 1 yıl
şaka maka sonuna kadar izledim. Hakkaten ne gülmüşüz ama :)
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Muguroz 1 yıl
Video çok keyifli olmuş otur talk show'u izle :)
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Am@deus 1 yıl
Random
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