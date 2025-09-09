Giriş
    Kamerasıyla büyüleyici iPhone 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Apple'ın beklenen telefonu iPhone 17 Pro modelleri tanıtıldı. Yepyeni kamera kurulumu ve güçlü kamerasıyla iPhone 17 Pro Max fiyatı ve özellikleri, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Yeni iPhone 17 serisi, Apple “Awe dropping” etkinliğinde tanıtıldı. Bu yıl iPhone 17 Air olarak adlandırılan yepyeni bir model gelse de lansmanın dikkat çeken ve daha çok tercih edilecek modeli iPhone 17 Pro modelleri oldu. Apple’ın bu yıl da en çok satacak telefonu olması beklenen iPhone 17 Pro Max tasarım detayları, teknik özellikleri ve fiyatı ile karşınızda.

    iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓

    iPhone 17 Pro Max özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro modelleri, arka kasa ve kamera bölümü için yenilenmiş tasarımla geliyor. Ekran boyutu olarak yeni modellerde bir değişiklik söz konusu değil; iPhone 17 Pro 6.3 inç, iPhone 17 Pro Max 6.9 inç boyutunda ekrana sahip. Ancak, cihazın arka tarafında önemli değişiklikler söz konusu. Bu yıl titanyum yerine alüminyum tasarım hakim. Ayrıca daha büyük bataryadan güç alıyorlar, bu da kalınlığı biraz artırdı. iPhone 17 Pro modelleri tamamı 48 MP arka kamerayla gelirken, 8x zoom yapabiliyorlar ve ön-arka kamerayla aynı anda kayda imkan veriyorlar. Gelin, yeni renk seçenekleri ve aksesuarlarıyla gelen Apple iPhone 17 Pro serisine yakından bakalım.

    Ceramic Shield 2, alüminyum gövde 🧱

    iPhone 17 Pro Max ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro modelleri, yeni fırçalanmış alüminyum gövde tasarımıyla dikkat çekiyor. Apple, bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi termal performansı sunmak için hafif havacılık sınıfı 7000 serisi alüminyum alaşımından üretildiğini söylüyor. Şirket, antenlerin de en yüksek performans için cihazın çevresine entegre edildiğini belirtiyor.

    iPhone 17 Pro'ların Super Retina XDR ekranı, Apple'ın herhangi bir akıllı telefon camından veya cam-seramik camdan daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Apple tarafından tasarlanan yeni kaplama, çizilmeye karşı 3 kat daha fazla dayanıklılık ve parlamayı azaltmak için geliştirilmiş yansıma önleme özelliğine sahip. Ekran, bir iPhone'da şimdiye kadarki en yüksek değer olan 3000 nite kadar parlaklık sağlıyor.

    iPhone 17 Pro Max kamera özellikleri 📸

    iPhone 17 Pro Max kamerası nasıl Tam Boyutta Gör
    2025 iPhone modelleri, iPhone 16 serisindeki 12 megapiksel ön kameraya göre geliştirilmiş, yükseltilmiş 18 megapiksel ön kamerayla geliyor. Bu yükseltme, görüntü kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek ve kalite kaybı olmadan daha fazla kırpma olanağı sunacak.

    Apple, iPhone 17 Pro modelleriyle telefoto lensi 48 megapiksele yükseltti.. Bu, mevcut 12 megapiksel telefoto lense göre önemli bir iyileştirme. iPhone 17 Pro’lar, üç adet 48 megapiksel lense sahip ilk iPhone modelleri olma özelliğini taşıyor. Yeni 48 MP telefoto kamera, önceki nesilden %56 daha büyük bir sensör içeren yeni nesil tetraprizma tasarımına sahip. Bir iPhone'da şimdiye kadarki en uzun 200 mm 8x optik zoom, daha uzun menzil ve daha yaratıcı seçenekler sunuyor. Güncellenen Photonic Engine ile görüntü akışı, doğal detayları korumak, gürültüyü azaltmak ve önemli ölçüde iyileştirilmiş renk doğruluğu sağlamak için daha fazla makine öğrenimi kullanıyor. Dijital yakınlaştırma, fotoğraflar için 40 kata kadar artırılabiliyor.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, fotoğraf ve video deneyimini geliştiren yepyeni Center Stage ön kamerayla geliyor. Center Stage, iPhone'daki ilk kare ön kamera sensörünü içeriyor ve daha geniş görüş alanı ve daha yüksek çözünürlük sunuyor; fotoğraflar için 18 MP'e kadar daha fazla ayrıntı yakalıyor. Artık iPhone'u çevirmeye gerek kalmadan yatay modda fotoğraf ve video çekilebiliyor. Grup selfie'lerinde de ön kamera yapay zekanın yardımıyla görüş alanını otomatik olarak genişletiyor. Center Stage ön kamera, 4K HDR kalitesinde ultra stabil video çekimi sağlıyor ve artık Dual Capture özelliğiyle ön ve arka kameralarda aynı anda kayıt yapılabiliyor.

    A19 Pro çip, 12GB RAM, daha hızlı şarj⚡️

    iPhone 17 Pro işlemci RAM batarya bilgileri Tam Boyutta Gör

    Apple A19 Pro işlemci, 6 çekirdekli CPU (2'si performans, 4'ü verimlilik) ile birlikte Neural Accelerators özelliğine sahip 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Apple tasarımı buhar odası ile birlikte A19 Pro, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in önceki nesle göre yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sürekliliği sağlıyor.

    iPhone 17 serisi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread'i etkinleştiren yeni Apple tasarımı kablosuz ağ çipi olan N1 ile geliyor. Apple, N1 çipinin en yeni nesil kablosuz teknolojilere güç vermenin yanı sıra Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırdığını söylüyor.

    Apple'ın açıklamasına göre, A19 Pro'nun verimliliği ve iOS 26'nın gelişmiş güç yönetimiyle iPhone 17 Pro Max, bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi pil ömrünü sunuyor. Ayrıca, her iki model de Apple'ın yeni 40W Dinamik Güç Adaptörü ve 60W Max gibi isteğe bağlı yüksek watt'lı USB-C güç adaptörüyle 20 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

    iPhone 17 Pro özellikleri

    iPhone 17 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.3 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
    • İşlemci: Apple A19 Pro çip
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 48MP Fusion + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)
    • Ön kamera: 18MP
    • Batarya: 3700 mAh, ters kablosuz şarj
    • Yazılım: iOS 26

    iPhone 17 Pro Max özellikleri

    iPhone 17 Pro Max teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.9 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
    • İşlemci: Apple A19 Pro çip
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    • Arka kamera: 48MP Fusion + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)
    • Ön kamera: 18MP
    • Batarya: 5000 mAh, ters kablosuz şarj
    • Yazılım: iOS 26

    iPhone 17 Pro Max fiyat listesi 💲
    iPhone modeli 256GB 512GB 1TB 2TB
    iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 131.999 TL -
    iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 131.999 TL 143.999 TL 168.999 TL

    Peki, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? diye soranlar için; iPhone 17 Pro Max fiyatı 120.000 TL'den başlıyor. iPhone 17 Pro başlangıç fiyatı 108.000 TL.

    iPhone 17 Pro Max ne zaman çıkacak 📅

    iPhone 17 Pro Max çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro Max ne zaman çıkacak? diye merak edenler için; iPhone 17 Pro ön siparişleri 12 Eylül’de açılacak. iPhone 17 çıkış tarihi 19 Eylül olarak açıklandı.

    Güncelleniyor...

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple Event, iPhone 17 ve
    6 etiket daha iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Teknoloji Haberleri Apple Telefon Mobil Teknolojiler
