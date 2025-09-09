Kamerasıyla büyüleyici iPhone 17 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Yeni iPhone 17 serisi, Apple “Awe dropping” etkinliğinde tanıtıldı. Bu yıl iPhone 17 Air olarak adlandırılan yepyeni bir model gelse de lansmanın dikkat çeken ve daha çok tercih edilecek modeli iPhone 17 Pro modelleri oldu. Apple’ın bu yıl da en çok satacak telefonu olması beklenen iPhone 17 Pro Max tasarım detayları, teknik özellikleri ve fiyatı ile karşınızda.
iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max özellikleri ile neler sunuyor ❓
Ceramic Shield 2, alüminyum gövde 🧱
iPhone 17 Pro'ların Super Retina XDR ekranı, Apple'ın herhangi bir akıllı telefon camından veya cam-seramik camdan daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Apple tarafından tasarlanan yeni kaplama, çizilmeye karşı 3 kat daha fazla dayanıklılık ve parlamayı azaltmak için geliştirilmiş yansıma önleme özelliğine sahip. Ekran, bir iPhone'da şimdiye kadarki en yüksek değer olan 3000 nite kadar parlaklık sağlıyor.
iPhone 17 Pro Max kamera özellikleri 📸
Apple, iPhone 17 Pro modelleriyle telefoto lensi 48 megapiksele yükseltti.. Bu, mevcut 12 megapiksel telefoto lense göre önemli bir iyileştirme. iPhone 17 Pro’lar, üç adet 48 megapiksel lense sahip ilk iPhone modelleri olma özelliğini taşıyor. Yeni 48 MP telefoto kamera, önceki nesilden %56 daha büyük bir sensör içeren yeni nesil tetraprizma tasarımına sahip. Bir iPhone'da şimdiye kadarki en uzun 200 mm 8x optik zoom, daha uzun menzil ve daha yaratıcı seçenekler sunuyor. Güncellenen Photonic Engine ile görüntü akışı, doğal detayları korumak, gürültüyü azaltmak ve önemli ölçüde iyileştirilmiş renk doğruluğu sağlamak için daha fazla makine öğrenimi kullanıyor. Dijital yakınlaştırma, fotoğraflar için 40 kata kadar artırılabiliyor.
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, fotoğraf ve video deneyimini geliştiren yepyeni Center Stage ön kamerayla geliyor. Center Stage, iPhone'daki ilk kare ön kamera sensörünü içeriyor ve daha geniş görüş alanı ve daha yüksek çözünürlük sunuyor; fotoğraflar için 18 MP'e kadar daha fazla ayrıntı yakalıyor. Artık iPhone'u çevirmeye gerek kalmadan yatay modda fotoğraf ve video çekilebiliyor. Grup selfie'lerinde de ön kamera yapay zekanın yardımıyla görüş alanını otomatik olarak genişletiyor. Center Stage ön kamera, 4K HDR kalitesinde ultra stabil video çekimi sağlıyor ve artık Dual Capture özelliğiyle ön ve arka kameralarda aynı anda kayıt yapılabiliyor.
A19 Pro çip, 12GB RAM, daha hızlı şarj⚡️
Apple A19 Pro işlemci, 6 çekirdekli CPU (2'si performans, 4'ü verimlilik) ile birlikte Neural Accelerators özelliğine sahip 6 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeriyor. Apple tasarımı buhar odası ile birlikte A19 Pro, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in önceki nesle göre yüzde 40'a kadar daha yüksek performans sürekliliği sağlıyor.
iPhone 17 serisi, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread'i etkinleştiren yeni Apple tasarımı kablosuz ağ çipi olan N1 ile geliyor. Apple, N1 çipinin en yeni nesil kablosuz teknolojilere güç vermenin yanı sıra Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop gibi özelliklerin genel performansını ve güvenilirliğini artırdığını söylüyor.
Apple'ın açıklamasına göre, A19 Pro'nun verimliliği ve iOS 26'nın gelişmiş güç yönetimiyle iPhone 17 Pro Max, bir iPhone'da şimdiye kadarki en iyi pil ömrünü sunuyor. Ayrıca, her iki model de Apple'ın yeni 40W Dinamik Güç Adaptörü ve 60W Max gibi isteğe bağlı yüksek watt'lı USB-C güç adaptörüyle 20 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.
iPhone 17 Pro özellikleri
- Ekran: 6.3 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A19 Pro çip
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 48MP Fusion + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)
- Ön kamera: 18MP
- Batarya: 3700 mAh, ters kablosuz şarj
- Yazılım: iOS 26
iPhone 17 Pro Max özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A19 Pro çip
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Arka kamera: 48MP Fusion + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)
- Ön kamera: 18MP
- Batarya: 5000 mAh, ters kablosuz şarj
- Yazılım: iOS 26
|iPhone modeli
|256GB
|512GB
|1TB
|2TB
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|119.999 TL
|131.999 TL
|-
|iPhone 17 Pro Max
|119.999 TL
|131.999 TL
|143.999 TL
|168.999 TL
Peki, iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? diye soranlar için; iPhone 17 Pro Max fiyatı 120.000 TL'den başlıyor. iPhone 17 Pro başlangıç fiyatı 108.000 TL.
iPhone 17 Pro Max ne zaman çıkacak 📅
