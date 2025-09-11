Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılıyor!

En pahalı iPhone 17 Türkiye’de
Apple Store tarafından açıklanan fiyatlara göre iPhone 17 256 GB, Türkiye’de 77.999 TL’ye satılıyor. Bu fiyatı dolara çevirdiğimizde 1.899 dolar ile dünyanın en pahalı iPhone 17’sine ulaşıyoruz. Türkiye’yi 1.479 dolar ile Brezilya takip ediyor. En ucuz iPhone ise 799 dolarlık (32.995 TL) fiyatı ile ABD’de, ardından 815 dolar ile Kanada’da ve 842 dolar ile Çin’de satılıyor. Listenin tamamının SIM kısıtlaması olmayan SIM-free (unlocked) versiyonlar göre hazırlandığını belirtelim.
iPhone 17 256 GB'ın en pahalıya satıldığı ülkeler:
1. Türkiye: 1.889 dolar (77.999 TL)
2. Brezilya: 1.479 dolar
3. Norveç: 1.213 dolar
4. Macaristan: 1.194 dolar
5. İsveç: 1.180 dolar
36. Çin: 842 dolar
37: Kanada: 815 dolar
38: ABD: 799 dolar (32.993 TL)
En pahalı iPhone 17 Air Türkiye’de
iPhone 17 Air’ın 97.999 TL’lik Türkiye fiyatı, 2.373 dolara tekabül ediyor. iPhone 17 Air’ın en ucuza satıldığı ülke ise 999 dolar (41.250 TL) ile ABD oldu.
iPhone 17 Air 256 GB'ın en pahalıya satıldığı ülkeler:
1. Türkiye: 2.373 dolar (97.999 TL)
2. Brezilya: 1.941 dolar
3. Norveç: 1.516 dolar
4. İsveç: 1.502 dolar
5. Macaristan: 1.492 dolar
36. Japonya: 1.084 dolar
37: Kanada: 1.046 dolar
38: ABD: 999 dolar (41.250 TL)
iPhone 17 Pro Max, Türkiye'de ABD'den 70 bin TL daha pahalı
iPhone 17 Pro Max satın almak istediğinizde ise Türkiye’de 119.999 TL yani 2.906 dolar ödemeniz gerekiyor. ABD’de ise 1.199 dolara satılıyor. İki ülke arasında yaklaşık 70 bin TL’lik fiyat farkı bulunuyor.
iPhone 17 Pro Max 256'ın en pahalıya satıldığı ülkeler
1. Türkiye: 2.906 dolar (118.999 TL)
2. Brezilya: 2.311 dolar
3. İsveç: 1.825 dolar
4. Norveç: 1.820 dolar
5. Macaristan: 1.791 dolar
36. Hong Kong: 1.309 dolar
37: Kanada: 1263 dolar
38: ABD: 1.199 dolar (49.500 TL)
iPhone’lar neden Türkiye’de pahalı?
Türkiye, telefonlardan en fazla vergi alan ülke durumunda. Telefonlardan %103 oranında vergi alınıyor. 100 bin TL’lik bir telefon satın aldığımızda bunun 50.887 TL’si vergiye gidiyor.
Vergisiz fiyatlara sırasıyla şu vergiler ekleniyor:
- Kültür Bakanlığı Payı: %1
- TRT Bandrol Ücreti: %12
- ÖTV: %50
- KDV: %20
