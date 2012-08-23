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Nec MultiSync EA224WMi; WLED arka aydınlatmalı ve IPS panelli 21.5'' monitör

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
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2
Monitör
knight
Haber Editörü
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Nec, MultiSync serisi monitörlerine yepyeni bir model ekliyor: MultiSync LCD-EA224WMi.
21.5-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, W-LED arka aydınlatmalı IPS (In-Plane Switching) panele sahip monitörle, öncelikli olarak renk faktörüne önem verenler hedef alınmış. IPS panelin, TN panelli çözümlere göre gerçeğe daha yakın renkler ve daha geniş görüş açıları sunduğunu; WLED arka aydınlatmanın ise CCFL arka aydınlatmalı çözümlere göre enerji tasarrufu sağlandığını her zaman olduğu gibi hatırlatmakta fayda görüyoruz.
0.248 mm piksel aralığı, 14 ms griden griye tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 16.77 milyon renk, 25.000:1 dinamik kontrast oranı, 178 derece dikey ve yatay görüş açısı sunan monitörün yüksekliği 130 mm arttırılabiliyor, monitör istendiği takdirde 90 derece döndürülerek portre modunda kullanılabiliyor.
DVI-D, HDMI, DisplayPort ve D-Sub gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip monitörde, 1 watt'lık stereo hoparlörler, USB 2.0 çoklayıcı ve ışık sensörü mevcut. MultiSync EA224WMi'nin, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle, 3 Eylül'den itibaren sevkiyatına başlanması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise verilmemiş. 

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kungi888 7 yıl
DVI-D, HDMI, DisplayPort ve D-Sub gibi zengin bağlantı seçeneklerine sahip monitörde, 1 watt'lık stereo hoparlörler, USB 2.0 çoklayıcı ve ışık sensörü mevcut.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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S R T 7 yıl
WLED, TN panel, GTG 14 ms, iş yapmaz bu monitör.
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