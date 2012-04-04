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Nec'ten, 1680 x 1050 piksel çözünürlük sunan 22-inç monitör: MultiSync EA223WM

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,5b
1
12
Monitör
knight
Haber Editörü
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NEC, 22-inç boyutunda ve 1680 x 1050 piksel (16:10) çözünürlüğünde monitörü MultiSync EA223WM'i anons etti.
Bu aydan itibaren 259$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanan EA223WM, LED arka aydınlatmalı TN panel, 1000:1 kontrast oranı, 25.000:1 dinamik kontrast oranı, display port / DVI-D / VGA bağlantı seçenekleri, 4 adet USB 2.0 portu ve 2 x 1 watt stereo hoparlör gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni monitörde yükseklik ayarı yapılabiliyor veya istendiği takdirde monitör 90 derece döndürülebiliyor.

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VLCplayer 7 yıl
GEREKSİZ DİYECEĞİM AMA AYIP OLUR...fiyat yüksek....ha bilmediğimiz artıları var ise bu haberi buraya kim koydu ise o aydınlatmalı bizi belki bilgi yetersizdir.
belki 16 milyon değilde 1 milyar renk sunuyordur..belki renk doğruluğu çok iyidir. bahsi geçen kontrast oranlarını yakalıyor olabilir.. tepkime süresinden haber yok...esrarengiz..
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-Pisagor- 7 yıl
Bu 259$ etmez bence.
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salagil 7 yıl
bir an 5 sene önceki bir haber araya karışmış sandım...
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cumhurkey 7 yıl
2 yıl önce 280 TL ye led aydınlatması hariç aynı özelliklerde inca monitör aldım, şimdi bu ürün ekonomik desem değil yeni teknoloji ürünü desem değil !!!
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demo11 7 yıl
259 dolar ama full hd değil o0 enterasan.
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routemaster 7 yıl
259$ buyuk olasilik yurtdisi fiyatidir, Turkiye'de KDV'siz fiyati daha yuksek olur...
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mem006 7 yıl
bu da monitörüm diye geçiniyor işte
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Glukhovsky 7 yıl
Artık 1920*1080 standart hale gelmeli.
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E_Aydin35 7 yıl
Bence USB girişlerinin düşünülmesi çok iyi olmuş..
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atlantice 7 yıl
Bu monitörün nesi özel ki 259$ ediyor.
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Bassplayerr 7 yıl
haber olsun diye yayınlanmış gereksizce, bu şekil haberleri yayınlanmadan biraz düşünülmesi lazım.
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