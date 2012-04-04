Nec'ten, 1680 x 1050 piksel çözünürlük sunan 22-inç monitör: MultiSync EA223WM

NEC, 22-inç boyutunda ve 1680 x 1050 piksel (16:10) çözünürlüğünde monitörü MultiSync EA223WM'i anons etti.



Bu aydan itibaren 259$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi planlanan EA223WM, LED arka aydınlatmalı TN panel, 1000:1 kontrast oranı, 25.000:1 dinamik kontrast oranı, display port / DVI-D / VGA bağlantı seçenekleri, 4 adet USB 2.0 portu ve 2 x 1 watt stereo hoparlör gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni monitörde yükseklik ayarı yapılabiliyor veya istendiği takdirde monitör 90 derece döndürülebiliyor.

