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New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak

Brunt Buz Sahanlığı’nda bulunan,1500 km2’lik bir buzdağının Antarktika’dan kopması bekleniyor. Olayın gerçekleşeceği tarih ise yakın olmakla birlikte net olarak bilinemiyor.
1 ay
4,1b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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New York’un iki katı büyüklüğünde buzdağı, yakında Antarktika’dan kopacak
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Brunt Buz Sahanlığı’nda bulunan ve neredeyse New York City’nin iki katı büyüklüğünde olan bir buzdağının Antarktika’dan kopması hadisesinde “Son aşamaya” gelindiği belirtiliyor.

İngiliz Antarktik Gözlem faaliyetinde görev alan bilim insanı Dominic Hodgson, Brunt Buz sahanlığının Antarktika’daki en yoğun şekilde gözlemlenen yer olduğunu ve yaşanan sürecin gerçek zamanlı bir deneye gibi hissettirdiğini ifade etmiş.

Bilim insanlarının son 30 yıldır herhangi bir değişime uğramayan, ancak son günlerde tekrar hareketlenen ve adına 1 no’lu yarık denen devasa uçurumu gözlemlediği belirtiliyor. Geçtiğimiz ay 200m kadar büyüyen yarığın kuzeye yönüne, Halloween çatlağı istikametine doğru ilerlediği bilgisi paylaşılmış.

Birbirlerine doğru ilerleyen çatlaklar sebebiyle oluşması beklenen 1500 km2’lik buzdağı için kesin bir tarih verilemediğini belirten Hudgson, süre için “Jeolojik manada çok yakın!” ifadesini kullanmış.

Birçok insanın sebebini küresel ısınmaya bağlayacağı gelişme için ise bilim insanları, olağan şüpheliyi aklar paylaşımlarda bulunmuş. Hilmar Gudmundsson adlı araştırmacı, ”Çoğu insanın kabullenmek istemediği durum, yaşanan gelişmenin son derece doğal bir süreç olduğu ve bu olayın geçmişte de yaşanmış olduğu gerçeği. Bizler, iklim değişikliğinin son derece ciddi bir sorun olduğunun ve özellikle Antarktika’ya yaptığı olumsuz etkilerin farkındayız. Ancak elde ettiğimiz veriler, içinde bulunduğumuz sürecin sorumlusu olarak iklim değişikliğini göstermiyor.” sözleriyle durumu özetlemiş.

Brunt Buz Sahanlığı’ndan kopması beklenen buzdağının deniz seviyesinde herhangi bir artışa neden olmaması bekleniyor. Buzun okyanusta yüzer vaziyette bulunduğunu ifade eden bilim insanları, buzdağının erimesini müteakip oluşacak su miktarının hâlihazırda,  söz konusu buz kütlesi tarafından yerinin değiştirildiği belirtiliyor.


https://newatlas.com/brunt-ice-shelf-break-soon/59189/ Yorum Yaz
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asenler 1 ay en beğenilen
Sevgili editör, new york ne kadar büyük, ne bilelim?
1 Yanıt Yanıtla +24
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The Balance 1 ay
New York il sınırları kadar mı yoksa Manhattan adası kadar mı? Yani ne demek New York'un 2 katı.
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TheStarBox 1 ay
Siyah kablo bandı var mı? Varsa getirin ben halledicem 2 dakkada
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_turbo_ 1 ay
Ne haksizlik bu ya, Gemi suya batinca insan ölür. Buz suya batinca sular yükselir yine insan ölür
Dünya Titanic olmus Buz ise Okyanus. Okyanusmu dünyadan cikar, dünyami okyanustan hesabi.
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enja 1 ay
Ne zaman batıyoruz ondan haber verin
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MHEC 1 ay
Kopup nereye gider acaba.
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SEO-Uzmanı 1 ay
güzel :)
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The Balance 1 ay
New York il sınırları kadar mı yoksa Manhattan adası kadar mı? Yani ne demek New York'un 2 katı.
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The.Mafia 1 ay
Dünyanın dengesi bozuluyor
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TheStarBox 1 ay
Siyah kablo bandı var mı? Varsa getirin ben halledicem 2 dakkada
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agent1453 1 ay
Dünyanın dengesini bozduk.
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asenler 1 ay en beğenilen
Sevgili editör, new york ne kadar büyük, ne bilelim?
1 Yanıt Yanıtla +24
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methotrexat 1 ay asenler
1500 km2 nin yarısıymış
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