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    İyi haber: Dünya’daki yeşillik artıyor! Kötü haber ise, bu Antarktika’da oluyor

    Antarktika Yarımadası küresel ısınma nedeniyle dramatik bir dönüşüm geçiriyor. Yapılan yeni bir araştırmaya göre yarımada, endişe verici bir oranda “yeşilleniyor”.
    Antarktika’da giderek daha yeşil bir hale bürünüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni bir araştırma, Antarktika kıtasının en kuzey uzantısı olan Antarktika Yarımadası’nda bitki örtüsünün son 40 yılda on kattan fazla arttığını ortaya koyuyor. Exeter ve Hertfordshire üniversiteleri ile British Antarctic Survey tarafından yürütülen çalışma, uydu verilerini kullanarak bölgedeki “yeşillenmenin” iklim değişikliğine nasıl yanıt verdiğini inceledi.

    Antarktika'da yeşillik hızla artıyor

    Antarktika Yarımadası, birçok kutup bölgesi gibi, küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor. Bölgedeki aşırı sıcak hava olayları da giderek daha yaygın hale geliyor. 1986 yılında 1 kilometrekareden daha az olan bitki örtüsü, 2021 yılına gelindiğinde yaklaşık 12 kilometrekareye ulaştı. Araştırmaya göre, özellikle 2016-2021 yılları arasında yeşillenme oranı yüzde 30'dan fazla arttı ve yılda 400.000 metrekarelik bir büyüme kaydedildi.

    Antarktika’da giderek daha yeşil bir hale bürünüyor Tam Boyutta Gör
    Daha önce yapılan bir çalışmada, Antarktika Yarımadası’ndaki yosun ağırlıklı ekosistemlerden alınan örneklerde, bitki büyüme oranlarının son yıllarda ciddi şekilde arttığına dair kanıtlar bulunmuştu. Yeni çalışma ise uydu görüntüleri kullanarak bu yaygın yeşillenme eğilimini dramatik bir şekilde doğruluyor.
    Antarktika’da giderek daha yeşil bir hale bürünüyor Tam Boyutta Gör
    Exeter Üniversitesi’nden Dr. Thomas Roland, Antarktika Yarımadası’nda bulunan bitkilerin – çoğunlukla yosunların – dünyanın en zorlu koşullarında yetiştiğini belirtti. Hertfordshire Üniversitesi’nden Dr. Olly Bartlett ise ekosistemlerin daha da yerleşik hale geldikçe ve iklimin ısınmaya devam ettikçe, yeşillenme alanının daha da artabileceğini ifade etti. Antarktika’da toprak genellikle zayıf veya yok denecek kadar az olsa da, artan bitki örtüsünün organik madde ekleyerek toprak oluşumunu kolaylaştırabileceği ve bu durumun diğer bitkilerin de büyümesine yol açabileceği belirtildi.

    Öte yandan araştırmacılar, bu durumun riskler de barındırdığını vurguluyor. Özellikle ekoturistler, bilim insanları veya diğer ziyaretçiler tarafından taşınan istilacı türlerin bölgeye gelme olasılığı endişe yaratıyor.

    Antarktika’nın geleceği tehlikede mi?

    Dr. Roland, “Antarktika Yarımadası’nın bitki örtüsünün iklim değişikliğine duyarlılığı artık net bir şekilde ortaya çıktı. Gelecekteki insan kaynaklı ısınma ile bu ikonik ve savunmasız bölgenin biyolojisinde ve manzarasında temel değişiklikler görebiliriz,” dedi. Ayrıca bu bulguların, Antarktika Yarımadası ve kıtanın genelinin çevresel geleceği hakkında ciddi endişeler uyandırdığını belirterek, bu değişiklikleri anlamanın ve onları neyin tetiklediğini tam olarak belirlemenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

    Araştırmacılar, yakın zamanda buzullardan arındırılmış bölgelerin bitkiler tarafından nasıl kolonize edildiğini ve bu sürecin gelecekte nasıl ilerleyebileceğini araştırmaya devam ediyor. Araştırmanın sonuçları, Antarktika Yarımadası’nın hızla değişen ekosistemini anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41561-024-01564-5 https://interestingengineering.com/science/antarctica-greening-trend-accelerated
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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