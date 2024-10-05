İyi haber: Dünya’daki yeşillik artıyor! Kötü haber ise, bu Antarktika’da oluyor

Antarktika'da yeşillik hızla artıyor
Antarktika Yarımadası, birçok kutup bölgesi gibi, küresel ortalamadan daha hızlı ısınıyor. Bölgedeki aşırı sıcak hava olayları da giderek daha yaygın hale geliyor. 1986 yılında 1 kilometrekareden daha az olan bitki örtüsü, 2021 yılına gelindiğinde yaklaşık 12 kilometrekareye ulaştı. Araştırmaya göre, özellikle 2016-2021 yılları arasında yeşillenme oranı yüzde 30'dan fazla arttı ve yılda 400.000 metrekarelik bir büyüme kaydedildi.
Öte yandan araştırmacılar, bu durumun riskler de barındırdığını vurguluyor. Özellikle ekoturistler, bilim insanları veya diğer ziyaretçiler tarafından taşınan istilacı türlerin bölgeye gelme olasılığı endişe yaratıyor.
Antarktika’nın geleceği tehlikede mi?
Dr. Roland, “Antarktika Yarımadası’nın bitki örtüsünün iklim değişikliğine duyarlılığı artık net bir şekilde ortaya çıktı. Gelecekteki insan kaynaklı ısınma ile bu ikonik ve savunmasız bölgenin biyolojisinde ve manzarasında temel değişiklikler görebiliriz,” dedi. Ayrıca bu bulguların, Antarktika Yarımadası ve kıtanın genelinin çevresel geleceği hakkında ciddi endişeler uyandırdığını belirterek, bu değişiklikleri anlamanın ve onları neyin tetiklediğini tam olarak belirlemenin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Araştırmacılar, yakın zamanda buzullardan arındırılmış bölgelerin bitkiler tarafından nasıl kolonize edildiğini ve bu sürecin gelecekte nasıl ilerleyebileceğini araştırmaya devam ediyor. Araştırmanın sonuçları, Antarktika Yarımadası’nın hızla değişen ekosistemini anlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41561-024-01564-5 https://interestingengineering.com/science/antarctica-greening-trend-accelerated Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.