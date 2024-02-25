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    Türk bilim insanları iklim değişikliği etkilerini buzullarda inceledi

    Türk bilim insanları bu yıl 8'incisi düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horseshoe Adası üzerinde bulunan Shoesmith buzulunda incelemelerde bulundu.

    Türk bilim insanları iklim değişikliğini buzullarda inceledi Tam Boyutta Gör

    TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda yapılan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi devam ediyor.

    Küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından biri olan kutup bölgelerinde bulunan buzulların hızla erimesi konusuna da dikkati çekmek isteyen ekip, buzulda bulunan binlerce yarıktan birkaçının içerisine girerek erimelerin derinliklerini ve hızını gözlemledi.

    Çalışmaların sürdüğü Horseshoe Adası üzerinde bulunan Shoesmith buzulunda gerçekleştirilen çalışmalar iklim değişikliğinin izlerini net bir şekilde ortaya koydu.

    8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar, buzul yarıklarından içeri girerken erimenin şiddetini ve yoğunluğunu birlikte gördüklerini belirterek, "Buzun katmanları arasında ısınma sebebiyle tabakalarda çok ciddi erime var. Bunlar Antarktika'da son dönemlerde sürekli bizim karşılaştığımız durumlar." dedi.

    Prof. Dr. Ersan Başar,  Antarktika'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen yerlerden olduğunun altını çizerek, "İklim değişimi dünyamızın her yerinde etkili bir şekilde görülmeye başladı. Maalesef, Antarktika'da bütün buzullarda bunu görebiliyoruz, yine Arktik de etkilenmiş bir bölge. Buzullar bir gün biterse bu belki dünyanın sonu olabilir. Bu buzullara çok iyi bakılması lazım. Bu buzulların erimesi küresel ısınmayla direkt ilişkili bir konudur." diye konuştu.

    İklim değişiminin en önemli kanıtlarından birinin buzulların erimesi olduğunu dile getiren Başar, milyonlarca yıl önce oluşmuş buzulların küresel ısınmayla birlikte iklim değişiminin sonucunda hızla eridiğini vurguladı.

    Başar, dünyanın geçmişinin ve her şeyin buzulların içinde saklı olduğunu kaydederek, "Milyonlarca yıl önce olan atmosferik olaylar, bugünkü şartlardaki canlı yaşam bu buzlar içinde saklı bulunuyor. Eğer bir gün bu buzları anlayabilirsek derinliklerine ulaşıp oradaki gizemi çözebilirsek, hayatın gerçeklerini daha iyi anlayabileceğiz." şeklinde konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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