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NASA’ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu, bakteri kaynıyor

NASA, ISS'nin bakteri yuvası olduğunu ortaya koyan çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Rapora göre ISS, kaynağı astronotlar olan bakterilerin üreyebileceği en uygun ortamlardan biri kabul ediliyor.
1 ay
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA, altı astronota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hastalık yapan bakterilerle dolu olduğunu açıkladı. İstasyonun yüzeyinde üreyen zararlı organizmaların çoğunun, antibiyotik direncine sahip bakteriyel ve mantarsı biyofilm tabakaları (canlı veya cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk) oluşturduğu ifade ediliyor. Dünya yüzeyinde mikrop bazlı aşınmaya sebep olan bahse konu tabakaların, ISS’nin altyapısında mekanik tıkanmalara yol açabileceği ayrıca vurgulanmış.

Kaynak, astronotların kendileri

Mikropların kaynağının genellikle astronotlar olduğu belirtilirken, benzer canlıların Dünya’da; spor salonları, ofis ve hastane gibi ortamlarda bulunabileceği ifade ediliyor. Fırsatçı patojen olarak da anılan canlıların Dünya’da hastalığa neden olabileceği, ancak ISS’de yaşayanlar üzerinde yapabilecekleri etkilerin henüz bilinmediğinin altı çizilmiş.

Araştırmada görev alan bilim insanı Dr. Kasthuri Venkateswaran, “Belirli tür mikroplar, Dünya’daki kapalı ortamlarda hastalık yayabiliyor. Bahsi geçen durum uzay uçuşlarında görev alan astronotlar için ise oldukça önemli. Zira bu kişiler değiştirilmiş bağışıklık sistemlerine sahip ve Dünya’da bulunan kapsamlı tedavi yöntemlerinden muaflar.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

İnceleme ekibi; ISS’de bulunan seyir penceresi, tuvalet, idman platformu gibi yerlerden alınan örnekleri inceleyerek söz konusu sonuçlara varmışlar. Dr. Venkateswaran, hava geçirmez bir ortam olan ISS’nin mikro yerçekimi, radyasyon, yüksek CO2 oranına maruz kalmasından ve temiz havanın HEPA filtreleri aracılığıyla döndürülmesinden dolayı “zorlu ortam” olarak adlandırıldığını ifade ediyor. Söz konusu ortam ise bakterilerin üremek için can attıkları yer olarak tanımlanıyor.

NASA, elde edilen veriler sayesinde; astronotlara, uzun uzay uçuşlarına ve uzayda yaşam konularına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılabileceğine inanıyor.  


https://www.engadget.com/2019/04/08/iss-bacteria-nasa/ Yorum Yaz
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sounderland 1 ay en beğenilen
2015 yılın'da keşfettikleri şeyi 2019 yılında yeniden keşfeden Nasa'ya selamlar olsun..
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1 Yanıt Yanıtla +13
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yimmasabi 1 ay
"Kaynağının genellikle astronotların kendilerinin olduğu bakteriler için ISS, üremek için en uygun ortamlardan." Bu nasıl bir Türkçe cümle ???
"ISS, genellikle kaynağı astronotların olduğu bakterilerin üremesi için en uygun ortam."
"Kaynağının genellikle astronotların kendilerinin olduğu bakteriler için ISS, üremek için en uygun ortamlardan." Bu nasıl bir Türkçe cümle ???"ISS, genelli...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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MonitörKertenkelesi 1 ay
Aslında uzaylı diye bildiğimiz ve beklediğimiz yaratıkların birer mikro organizma ve bakteri olduğunu çoktan bizler ile yaşayıp savaştığını varsayımına dayanırsak, aslında uzay aracında ve hatta uzay boşluğunda yaşamayı başarırsa bu bakteriler, insan dahil dünyadaki her tür canlıdan çok daha güçlü ve dirençli olarak dünyanın sonunu getirebilecek bir güce sahip olabileceklerini de düşünmek gerek.
Yani ay ve hatta Mars'a bizler ile beraber gidip bizden önce yerleşecekler ve oraya yerleşen insan ırkı ile hayatta kalıp zamanı gelince de bir daha çözümü olmayan bir hastalık olarak insanları ortadan kaldırıp kendi hayatlarına bakacaktır. Kazanan gizli uzaylılar bakteri ve mikroplar olacaktır.
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The souls migration 1 ay
beyler, istasyonun içerisini dış uzay ortamına açsak ortada bakteri bırakmaz diyorum. yalnız gemi de hasar alacaktır. bu düşünceyi geliştirmek lazım. arada bir pencereleri açıp, uzay aracını havalandıracaklar. bunu da mı düşünemiyorlar..


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dere.beyi 1 ay
cefakar türk kadınımızı bayram temizliğine yollayın heryeri çamaşır suyuyla silsin bi güzel bak bakalım bakteri falan kalıyormu
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kubilayyy 1 ay
benim evde bakteri kaynıyor ne var bunda onlarda bi can....ddd
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yimmasabi 1 ay
"Kaynağının genellikle astronotların kendilerinin olduğu bakteriler için ISS, üremek için en uygun ortamlardan." Bu nasıl bir Türkçe cümle ???
"ISS, genellikle kaynağı astronotların olduğu bakterilerin üremesi için en uygun ortam."
1 Yanıt Yanıtla +6
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.T. 1 ay yimmasabi
Hiç google translate'de cümle çevirmedin mi?
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sounderland 1 ay en beğenilen
2015 yılın'da keşfettikleri şeyi 2019 yılında yeniden keşfeden Nasa'ya selamlar olsun..
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Askaparta 1 ay
Nasa demek boşa demek artık. Hergün asılsız, yanıltıcı, abartılı, tekrarlı haberi çıkıyor.
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