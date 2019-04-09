NASA’ya göre Uluslararası Uzay İstasyonu, bakteri kaynıyor

NASA, altı astronota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) hastalık yapan bakterilerle dolu olduğunu açıkladı. İstasyonun yüzeyinde üreyen zararlı organizmaların çoğunun, antibiyotik direncine sahip bakteriyel ve mantarsı biyofilm tabakaları (canlı veya cansız bir yüzeye yapışarak kendi ürettikleri polimerik yapıda jelsi bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu topluluk) oluşturduğu ifade ediliyor. Dünya yüzeyinde mikrop bazlı aşınmaya sebep olan bahse konu tabakaların, ISS’nin altyapısında mekanik tıkanmalara yol açabileceği ayrıca vurgulanmış.

Kaynak, astronotların kendileri

Mikropların kaynağının genellikle astronotlar olduğu belirtilirken, benzer canlıların Dünya’da; spor salonları, ofis ve hastane gibi ortamlarda bulunabileceği ifade ediliyor. Fırsatçı patojen olarak da anılan canlıların Dünya’da hastalığa neden olabileceği, ancak ISS’de yaşayanlar üzerinde yapabilecekleri etkilerin henüz bilinmediğinin altı çizilmiş.

Araştırmada görev alan bilim insanı Dr. Kasthuri Venkateswaran, “Belirli tür mikroplar, Dünya’daki kapalı ortamlarda hastalık yayabiliyor. Bahsi geçen durum uzay uçuşlarında görev alan astronotlar için ise oldukça önemli. Zira bu kişiler değiştirilmiş bağışıklık sistemlerine sahip ve Dünya’da bulunan kapsamlı tedavi yöntemlerinden muaflar.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor.

İnceleme ekibi; ISS’de bulunan seyir penceresi, tuvalet, idman platformu gibi yerlerden alınan örnekleri inceleyerek söz konusu sonuçlara varmışlar. Dr. Venkateswaran, hava geçirmez bir ortam olan ISS’nin mikro yerçekimi, radyasyon, yüksek CO2 oranına maruz kalmasından ve temiz havanın HEPA filtreleri aracılığıyla döndürülmesinden dolayı “zorlu ortam” olarak adlandırıldığını ifade ediyor. Söz konusu ortam ise bakterilerin üremek için can attıkları yer olarak tanımlanıyor.

NASA, elde edilen veriler sayesinde; astronotlara, uzun uzay uçuşlarına ve uzayda yaşam konularına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılabileceğine inanıyor.

https://www.engadget.com/2019/04/08/iss-bacteria-nasa/