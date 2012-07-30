Nexus 7, Instapaper'ın indirme oranını %600 arttırdı





Mobelux'un kurucu ortağı ve kreatif direktörü Jeff Rock, The Next Web'e konuştu. Rock, konuşmasında Nexus 7'nin piyasaya çıkmasıyla birlikte Instapaper'ın Android uygulamasının indirme rakamlarının dikkat çekici bir büyüme yakaladığını dile getirdi.





Instapaper'ın Android uygulamasının indirme oranı %600 artarken, uygulamanın en çok yüklendiği cihazında Nexus 7 olduğu belirtiliyor. Rock, uygulamanın Nexus 7'deki başarısında cihazın yapısına da rol oynadığına dikkat çekiyor. Nexus 7'nin okuma cihazı olarak çok uygun olduğunu söyleyen Rock, ayrıca cihaz ile birlikte sunulan 25 dolarlık Google Play Store kredisinin de Instapaper'ın indirilmesinde önemli bir etken olduğunu ifade ediyor.





Instapaper'ın Nexus 7'de yakalamış olduğu bu başarı, Android tablet üreticilerine ve uygulama geliştiricilerine uygulama ile cihaz ilişkisi adına oldukça önemli bir mesaj verecek gibi görünüyor.

http://thenextweb.com/google/2012/07/28/instapaper-for-android-sees-a-600-jump-in-downloads-on-release-of-nexus-7/