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Nexus 7, Instapaper'ın indirme oranını %600 arttırdı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobelux'un kurucu ortağı ve kreatif direktörü Jeff Rock, The Next Web'e konuştu. Rock, konuşmasında Nexus 7'nin piyasaya çıkmasıyla birlikte Instapaper'ın Android uygulamasının indirme rakamlarının dikkat çekici bir büyüme yakaladığını dile getirdi.

Instapaper'ın Android uygulamasının indirme oranı %600 artarken, uygulamanın en çok yüklendiği cihazında Nexus 7 olduğu belirtiliyor. Rock, uygulamanın Nexus 7'deki başarısında cihazın yapısına da rol oynadığına dikkat çekiyor. Nexus 7'nin okuma cihazı olarak çok uygun olduğunu söyleyen Rock, ayrıca cihaz ile birlikte sunulan 25 dolarlık Google Play Store kredisinin de Instapaper'ın indirilmesinde önemli bir etken olduğunu ifade ediyor.

Instapaper'ın Nexus 7'de yakalamış olduğu bu başarı, Android tablet üreticilerine ve uygulama geliştiricilerine uygulama ile cihaz ilişkisi adına oldukça önemli bir mesaj verecek gibi görünüyor.

http://thenextweb.com/google/2012/07/28/instapaper-for-android-sees-a-600-jump-in-downloads-on-release-of-nexus-7/ Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 6 yıl
eskiden haftada 1 indiriliyordu şimdi haftada 6 :D
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aoguz 6 yıl
kreatif direktör? Nasıl bir tabir bu böyle? Doğrudan creative director'dan aldınız galiba... :)
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kml_sri 6 yıl
FLASH olmaması çok kötü daha html5 oturmadı hiç nasıl olucak bilmiyorum
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dwightt 6 yıl kml_sri
kml_sri
FLASH olmaması çok kötü daha html5 oturmadı hiç nasıl olucak bilmiyorum

Dolphin browser eski sürümlerini kurunca flash oluyor. Youtubeda bir incelemede bahsediyordu adamın biri.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
win 8 li tabletlerin lisansı 200 dolardır:))Nexus 7 nin fiyat ile rekabet edemezler.Ortalık felanda karışmaz:)
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can-er 6 yıl Djalma Feitosa Dias
Experianc
win 8 li tabletlerin lisansı 200 dolardır:))Nexus 7 nin fiyat ile rekabet edemezler.Ortalık felanda karışmaz:)

Freedos tablet alip win8 i sonra kursak olmaz mı?
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Secteria 6 yıl
nexus 7 kadar harika bir cihaz bilmiyorum fiyat harika performans muazzam.
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Captan_Price 6 yıl
google meyveleri toplamaya başladı
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z_vitamini 6 yıl
Windows 8 tabletler ve ipad mini çıkana kadar bu patlama sürer, sonra hepsi rekabet yarışına katılır ortalık karışır...
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