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'Nexus 7' parçalarına ayrılmaktan kurtulamadı

6 yıl
3,1b
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3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Google I/O'da tanıtımı yapılan 'Nexus 7' iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrılmaktan kurtulamadı.

Asus'un üretimini yaptığı tablette aslında sürpriz sayılabilecek bir durum yer almıyor. 4326 mAh'lik batarya, DDR3 1GB ram ve Tegra 3 yongasetine sahip olan tabletin üzerinde 'Hydis' üretimi 1280x800 piksel çözünürlüğünde IPS ekran yer alıyor. Nexus 7'nin içinde çift hoparlörün bulunması ise biraz şaşırtıcı bir durum, çünkü ürün niteliklerinde belirtildiğine göre tablette tek hoparlör yer alıyor. Ekranı kaplayan camın Gorilla Cam mı, Gorilla Cam 2 mi, yoksa başka bir şey mi olduğu henüz tam olarak belirlenemediği de iFixit ekibi tarafından belirtiliyor. iFixit Ekibi, Nexus 7'nin tamir edilebilirliğine ise 10 üzerinden 7 puan vermiş durumda. Bu da Nexus 7'nin yeni iPad'ten daha kolay tamir edilebilir olduğunu gösteriyor.


 

http://www.ifixit.com/Teardown/Nexus-7-Teardown/9623/1 Yorum Yaz
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