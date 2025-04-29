Google, YouTube TV uygulaması için yenilikleri duyurdu

Podcast özel sekmesiyle artık yayınlara kolayca erişebileceksiniz. Shorts videoları da uzun videolardan ayrılıyor. “Sırada hangi video var” ve “Abonelikler” sekmesinde Shorts videoları gösterilecek.
Sadece bir şeyleri bulmanın ötesinde, izleme deneyimi de iyileştirildi. Daha önce, yalnızca oynatma listeleri döngüye alınabiliyordu, artık YouTube tüm VOD içeriğini döngüye alabileceğinizi söylüyor. Tek yapmanız gereken; Oynatma Ayarları menüsünden Döngü ayarını seçmek. Kanal, abonelik ve konu sayfalarında genişletilmiş satır içi önizlemeler, kanal başlıklarında da tam ekran arka plan ve video ön izlemeleri gösteren “Etkileyici Kanal Önizlemeleri" resmi olarak kullanıma sunulmasıyla önizlemeler daha belirgin hale geliyor.
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.