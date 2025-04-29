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    Google, YouTube TV uygulaması için yenilikleri duyurdu

    YouTube, bazı kullanıcılara yeni arayüzünü gösterirken, Google akıllı televizyonlar ve oyun konsollarındaki YouTube uygulaması için yeni güncellemeleri duyurdu. 

    YouTube tv uygulaması güncelleme Tam Boyutta Gör
    Google, TV’de YouTube izleme deneyimini iyileştirecek yenilikleri duyurdu. Akıllı TV ve oyun konsolları için YouTube uygulaması, kullanıcıların içerikleri bulmasını ve izlemesini kolaylaştıracak.

    Shorts uzun videolardan ayrılıyor

    YouTube TV uygulaması yenilikler Tam Boyutta Gör
    YouTube, ana ekrana bir dizi yeni bölüm ekliyor. Örneğin; en son üç aramanızı gösteren ve bunlara hızlıca geri dönebileceğiniz bir "Aramanıza devam edin" bölümü olacak. YouTube’dan müzik dinliyorsanız, favori parçalarınızı tekrar tekrar dinleyebileceğiniz “Tekrar dinle” ve beğendiğiniz şarkıların farklı versiyonlarını bulabileceğiniz “Canlı performanslar, remixler ve cover'lar" gibi özel bölümlere sahip olacaksınız. Ayrıca, “En iyi kanallarınızdan" içerikler için bir alan ve bunlara aboneyseniz "Primetime Kanalları" içerikleri için bir bölüm karşınıza çıkacak.

    Podcast özel sekmesiyle artık yayınlara kolayca erişebileceksiniz. Shorts videoları da uzun videolardan ayrılıyor. “Sırada hangi video var” ve “Abonelikler” sekmesinde Shorts videoları gösterilecek.

    Sadece bir şeyleri bulmanın ötesinde, izleme deneyimi de iyileştirildi. Daha önce, yalnızca oynatma listeleri döngüye alınabiliyordu, artık YouTube tüm VOD içeriğini döngüye alabileceğinizi söylüyor. Tek yapmanız gereken; Oynatma Ayarları menüsünden Döngü ayarını seçmek. Kanal, abonelik ve konu sayfalarında genişletilmiş satır içi önizlemeler, kanal başlıklarında da tam ekran arka plan ve video ön izlemeleri gösteren “Etkileyici Kanal Önizlemeleri" resmi olarak kullanıma sunulmasıyla önizlemeler daha belirgin hale geliyor.

    İçerik üreticiler için cihaz türü kartı

    YouTube içerik üreticisi cihaz türü kartı Tam Boyutta Gör
    YouTube, içerik üreticiler için YouTube Studio Analytics'e "Cihaz Türü" kartı ekledi. Bu kartla içerik oluşturucular izleme süresini dört cihaz türüne göre (mobil, bilgisayar, TV ve tablet) görebilecek.
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