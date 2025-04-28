2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde çoğu akıllı telefon, fiziksel SIM karta kıyasla bazı avantajları olan eSIM’i destekliyor. Ancak, eSIM kullanmanın da bazı dezavantajları var. Örneğin; telefonunuz bozulursa operatörün yardımı olmadan ağ erişimini sağlamanız biraz zor olabiliyor. Fiziksel SIM’in aksine eSIM’i yeni bir telefona aktarmak için de kolay bir seçenek bulunmuyor. Neyse ki bu sorun yakında çözülecek.

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eSIM yedekleme ve geri yükleme seçeneği geliyor

Android kullanıcıları yakında Google One aracılığıyla SIM verilerini de yedekleyebilecek. Google One cihaz yedekleme şu anda kişiler, arama geçmişi, cihaz ayarları, uygulama verileri ve mesajları içeriyor.

Google Play Hizmetleri 25.16.33 beta sürümü, Android kullanıcılarının SIM'i yedekleyebileceğini ve geri yükleyebileceğini gösteren bir kod içeriyor. Bu muhtemelen eSIM’i ifade ediyor.

eSIM yedekleme ve geri yükleme, kullanıcının eski ve yeni Android cihazına aynı anda erişemediği veya çalışır durumda olmadığı ve veri aktarımı gerçekleştirirken sorun yaşadığı durumda cihaz değişimini çok daha kolay hale getirecek. Google'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı belirsiz.

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Google One cihaz yedeği yakında SIM verilerini de içerecek