Google One cihaz yedeği yakında SIM verilerini de içerecek

eSIM yedekleme ve geri yükleme seçeneği geliyor
Android kullanıcıları yakında Google One aracılığıyla SIM verilerini de yedekleyebilecek. Google One cihaz yedekleme şu anda kişiler, arama geçmişi, cihaz ayarları, uygulama verileri ve mesajları içeriyor.
Google Play Hizmetleri 25.16.33 beta sürümü, Android kullanıcılarının SIM'i yedekleyebileceğini ve geri yükleyebileceğini gösteren bir kod içeriyor. Bu muhtemelen eSIM’i ifade ediyor.
eSIM yedekleme ve geri yükleme, kullanıcının eski ve yeni Android cihazına aynı anda erişemediği veya çalışır durumda olmadığı ve veri aktarımı gerçekleştirirken sorun yaşadığı durumda cihaz değişimini çok daha kolay hale getirecek. Google'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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