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    One UI 8 ile Samsung telefonlar videoları özetleyebilecek

    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7'yi dağıtmayı sürdürürken, bir yandan da One UI 8 testlerini gerçekleştiriyor. Android 16 ile Samsung telefonlara yapay zeka video özetleme geleceği ortaya çıktı.

    samsung one ui 8 yapay zeka video özetleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 8 ile cihazlarına yeni bir yapay zeka aracı dahil edecek. Bu araç, videoyu analiz ederek konuşmaları, görselleri ve altyazıları çıkaracak. Daha sonra, çok modlu yapay zeka modelini kullanarak kullanıcıya videonun önemli noktalarını özet liste şeklinde sunacak.

    One UI 8 yapay zeka video özetleme özelliği nasıl çalışacak?

    Yapay zeka video özetleme özelliği, YouTube ile sınırlı olmayacak, herhangi bir web sitesindeki videolar için de kullanılabilecek. Bu arada, benzer özellik üçüncü parti tarayıcılarda zaten mevcut. YouTube’un kendisi de videolar için yapay zeka özeti sağlıyor. One UI 8 ile Samsung İnternet tarayıcıya gelmiş olacak.

    Samsung’un 7. nesil katlanır cihazlarını piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Galaxy S25, S24 ve diğer amiral gemisi modellerine One UI 8 güncellemesini sunması bekleniyor.

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