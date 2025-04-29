One UI 8 ile Samsung telefonlar videoları özetleyebilecek

One UI 8 yapay zeka video özetleme özelliği nasıl çalışacak?
Yapay zeka video özetleme özelliği, YouTube ile sınırlı olmayacak, herhangi bir web sitesindeki videolar için de kullanılabilecek. Bu arada, benzer özellik üçüncü parti tarayıcılarda zaten mevcut. YouTube’un kendisi de videolar için yapay zeka özeti sağlıyor. One UI 8 ile Samsung İnternet tarayıcıya gelmiş olacak.
Samsung’un 7. nesil katlanır cihazlarını piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Galaxy S25, S24 ve diğer amiral gemisi modellerine One UI 8 güncellemesini sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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