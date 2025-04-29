One UI 8 ile Samsung telefonlar videoları özetleyebilecek

Tam Boyutta Gör Samsung, One UI 8 ile cihazlarına yeni bir yapay zeka aracı dahil edecek. Bu araç, videoyu analiz ederek konuşmaları, görselleri ve altyazıları çıkaracak. Daha sonra, çok modlu yapay zeka modelini kullanarak kullanıcıya videonun önemli noktalarını özet liste şeklinde sunacak.

One UI 8 yapay zeka video özetleme özelliği nasıl çalışacak?

Yapay zeka video özetleme özelliği, YouTube ile sınırlı olmayacak, herhangi bir web sitesindeki videolar için de kullanılabilecek. Bu arada, benzer özellik üçüncü parti tarayıcılarda zaten mevcut. YouTube’un kendisi de videolar için yapay zeka özeti sağlıyor. One UI 8 ile Samsung İnternet tarayıcıya gelmiş olacak.

Android 16 (One UI 8.0) alacak Samsung telefonlar 1 hf. önce eklendi

Samsung’un 7. nesil katlanır cihazlarını piyasaya sürdükten kısa bir süre sonra Galaxy S25, S24 ve diğer amiral gemisi modellerine One UI 8 güncellemesini sunması bekleniyor.

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One UI 8: Samsung telefonlara yapay zeka video özetleme geliyor