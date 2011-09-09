Nike marka Marty MacFly spor ayakkabısı yardım amaçlı satışa sunuldu

Dün yayınladığımız haberimizde Geleceğe Dönüş II filminde Marty MacFly'ın giydiği tam otomatik sistemli Nike spor ayakkabısının satışa sunulabileceği yönünde video ve resimleri sizlerle paylaşmıştık. 8 Eylül tarihli etkinlik sona erdi ve ayrıntılar basınla paylaşıldı.





Nike özel bir durum için ürettiği otomatik bağcık bağlama ve bilek kavrama sistemine sahip 2011 Nike MAG adındaki modelleri eBay Fashion Vault bölümünde açık artırmaya sundu.





8 Eylül itibariyle 10 gün boyunca her gün 150 çift ürün bu bölümde açık artırmaya sunulacak. 24 saat sürecek açık artırmada ulaştığı en yüksek fiyattan ürünler alıcıya gönderilecek. Böylece toplamda 1500 çift hatıra ayakkabısı satılmış olacak. Açık artırma sadece ABD sınırları içerisinde olacak. İlk parti ayakkabı ABD saatiyle 8 Eylül gece 20.30'da (TSİ 9 Eylül 06.30) 3000$ başlangıç fiyatıyla açıldı.





Kampanyanın adı Back for the Future yani Gelecek için Geçmiş. Açık artırma sonunda firma ürün başına 15 000$'lık bir gelir bekliyor. Toplamda ise 20 milyon dolar civarı bir rakam elde edilecek. Toplanan tüm hasılat parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox Vakfı'na verilecek. Bilindiği gibi Geleceğe Dönüş serisinin Marty'si Michael J. Fox yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir problemler yaşıyor.





Ancak dünkü resimlerde görülen iPod Shuffle ve alüminyum gözlük ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.



