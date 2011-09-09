Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nike marka Marty MacFly spor ayakkabısı yardım amaçlı satışa sunuldu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
17
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dün yayınladığımız haberimizde Geleceğe Dönüş II filminde Marty MacFly'ın giydiği tam otomatik sistemli Nike spor ayakkabısının satışa sunulabileceği yönünde video ve resimleri sizlerle paylaşmıştık. 8 Eylül tarihli etkinlik sona erdi ve ayrıntılar basınla paylaşıldı.

Nike özel bir durum için ürettiği otomatik bağcık bağlama ve bilek kavrama sistemine sahip 2011 Nike MAG adındaki modelleri eBay Fashion Vault bölümünde açık artırmaya sundu.

8 Eylül itibariyle 10 gün boyunca her gün 150 çift ürün bu bölümde açık artırmaya sunulacak. 24 saat sürecek açık artırmada ulaştığı en yüksek fiyattan ürünler alıcıya gönderilecek. Böylece toplamda 1500 çift hatıra ayakkabısı satılmış olacak. Açık artırma sadece ABD sınırları içerisinde olacak. İlk parti ayakkabı ABD saatiyle 8 Eylül gece 20.30'da (TSİ 9 Eylül 06.30) 3000$ başlangıç fiyatıyla açıldı. 

Kampanyanın adı Back for the Future yani Gelecek için Geçmiş. Açık artırma sonunda firma ürün başına 15 000$'lık bir gelir bekliyor. Toplamda ise 20 milyon dolar civarı bir rakam elde edilecek. Toplanan tüm hasılat parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox Vakfı'na verilecek. Bilindiği gibi Geleceğe Dönüş serisinin Marty'si Michael J. Fox yakalandığı parkinson hastalığı nedeniyle uzun süredir problemler yaşıyor.

Ancak dünkü resimlerde görülen iPod Shuffle ve alüminyum gözlük ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadı. 

Kampanya için Doc Brown karakterini canlandıran Cristopher Lloyd'un da oynadığı bir reklam filmi hazırlandı. Kampanyayla ilgili tüm ayrıntılar http://fashionvault.ebay.com/ sitesinden yayınlanıyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
leon23 8 yıl en beğenilen
Çok iyi reklam filmi olmuş :D
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
muetter 7 yıl
fiyatı goremedim ama :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorp1725 8 yıl
çok pahalı :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mali__ 8 yıl
Herhalde hala birileri "abi adamların ellerinde önümüzdeki 10 yılın ürünleri tasarımları zaten hazır bizi oyalıyorlar yok lcd led zart zurt diye satış politikası daha varsa kar için" dediğinde başkaları çıkıp "ne alakası var yaee.. saçmalama adamlar anca kullanılabilir yapmışlar daha önce stabil değilmiş" gibi fanboy yorumları yapmaz? görüleceği üzere canları isteyince biraz sıkınca bi kaç yıl birden atlayabilioruz.. bedeli 3000$ ile 15000$ arası olsa da mümkün... böyle sistemin ben...
ayakkabı çok hoş buarada oto bağcık olayını pratikte ecrübe etmek isterdim doğrusu.. topuk yere basınca bilekten sıkıyor sanırım mekanizma sonrasında tek tuşla çıkarmak için gevşiyor.. ayakkabı sonuçta 15000$ a araba+birkaç yıllık benzin ihtiyacını karşılarsın(ameriika da)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AsiCimbomlu 8 yıl
bende istiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
alito
nike yardım ayağına sinerji yaratıp parayı götürecek desene. çok çakalsın nike

Nike'tan bahsediyoruz. Apple dan değil. Apple a kalsa Nike'ı mahkemeye verip Marthy Mc Fly benim falan der.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Thailano 8 yıl
önceki haberde çok heyecanlanmıştım, hatta burda da satılırmı satılsa kaça satılır hemen para biriktirmeliyim falan demiştim ama... Ama ile kaldı.. 3000dolar başlangıç fiyatı... napalım 10 sene bekleyip normal satışa sunulunca alıcaz artık, yapcak bişey yok:((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 8 yıl
Way Kevin DUrent de oynamış reklamda :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 8 yıl
çok gğzel ve yararlı bir çalışma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halken 8 yıl
Güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rockko 8 yıl
10 numara reklam olmuş valla tebrikler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SIRADANUS 8 yıl
Süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6486 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Turkcell T20 video inceleme 8 yıl WD Caviar Green AV-GP 3TB sabit disk video inceleme 8 yıl Windows 8 ile bilgisayarlar sadece bir kaç saniyede açılabilecek [video] 8 yıl AMD'nin yeni CEO'su iddialı konuştu: "Avcı biz olacağız" 8 yıl Sony'nin Kişisel Üç Boyutlu gözlüğünü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim