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    Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu

    Yapılan yeni bir çalışmaya göre Hiroşima'ya atılan atom bombasının oluşturduğu aşırı sıcaklık, daha önce bilinmeyen silisyum zengini bir kristal alaşım meydana getirdi.

    Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu Tam Boyutta Gör
    1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının oluşturduğu ekstrem koşulların, daha önce bilinmeyen yeni bir kristal alaşımın ortaya çıkmasına yol açtığı belirlendi. Bilim insanları, patlamanın ardından oluşan mikroskobik kürelerde şimdiye kadar tanımlanmamış, silisyum açısından zengin çok bileşenli bir alaşım keşfetti.

    Trinity testinde de yeni madde keşfedilmişti

    Çalışma, atom bombalarının yalnızca yıkıma neden olmadığını, aynı zamanda doğada normal koşullarda oluşması neredeyse imkânsız kimyasal yapılar meydana getirdiğini ortaya koyuyor. Yeni yapı, beş veya daha fazla temel metal elementinden oluşan çok bileşenli kristal alaşım sınıfına giriyor.

    Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu Tam Boyutta Gör
    Araştırmanın yazarı olan Floransa Üniversitesi jeolog ve kristalografı Luca Bindi, daha önce de Manhattan Projesi kapsamındaki Trinity nükleer denemesinin kalıntılarında yeni bir kristal yapı keşfetmişti. Son çalışma ise benzer olağanüstü koşulların Hiroşima'da da tamamen yeni kimyasal bileşiklerin oluşmasına imkan verdiğini gösteriyor.

    7.000 dereceyi aşan sıcaklık yeni yapılar oluşturdu

    Araştırmacılara göre Hiroşima üzerinde patlayan atom bombası, 7.000 santigrat derecenin üzerine çıkan dev bir alev topu oluşturdu. Bu aşırı sıcaklık binaları, toprağı, metalleri, camı ve suyu buharlaştırarak plazma benzeri yoğun bir karışıma dönüştürdü. Patlama sırasında oluşan erimiş metal damlacıkları ise havaya yayıldı ve daha sonra şehrin dört bir yanına çöktü. Bilim insanları bu mikroskobik parçacıkları "hiroshimaite" olarak adlandırıyor.

    Hiroşima'ya atılan atom bombası yeni bir madde oluşturdu Tam Boyutta Gör
    Çalışma kapsamında 34 farklı hiroshimaite örneği mikroskop ve kimyasal analiz yöntemleriyle incelendi. Ardından seçilen yaklaşık 10 mikrometre büyüklüğündeki örneklerin atomik yapısı X-ışını kırınımı yöntemiyle analiz edildi.

    Analizler sonucunda araştırmacılar, demir, nikel, silisyum ve alüminyum başta olmak üzere çok sayıda elementi içeren, daha önce bilinmeyen bir alaşım tespit etti. Bu elementlerin, atom bombası sırasında buharlaşan bina ve altyapı malzemelerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

    Araştırmacılar, bu kadar karmaşık kimyasal bileşime rağmen atomların son derece düzenli bir kristal yapı oluşturduğunu vurguladı. Luca Bindi'ye göre bu bulgu, nükleer patlamaların yalnızca mevcut malzemeleri eritmek veya deforme etmekle kalmayıp, tamamen yeni ve düzenli kristal alaşımlar da oluşturabildiğini gösteriyor.

    Araştırmacılar ayrıca bu tür çok bileşenli alaşımların genellikle yüksek mekanik dayanım, güçlü ısıl kararlılık ve korozyon direnci gibi dikkat çekici özellikler sergilediğine dikkat çekiyor.

    Ekip, etik ve yasal sınırlar gözetilerek bu tür aşırı koşullarda oluşan malzemelerin sistematik biçimde incelenmesinin hem geçmiş nükleer olayların daha iyi anlaşılmasına hem de doğada bilinmeyen kimyasal süreçlerin keşfedilmesine katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

    Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları sonucunda 1945 yılının sonuna kadar Hiroşima'da yaklaşık 140.000, Nagazaki'de ise yaklaşık 80.000 kişi hayatını kaybetmiştir. 1945 sonrasındaki yıllarda lösemi, kanser ve radyasyon zehirlenmesine bağlı kronik rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerle birlikte toplam kayıp sayısının 300.000'in üzerine çıktığı kabul edilmekte.

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