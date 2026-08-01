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    İspanya, Fas'tan göçmen akınını durdurmak için Ceuta sınırına yüzer bariyer kuruyor

    Ceuta'da yaşanan tarihi göç dalgası İspanya'yı harekete geçirdi. Madrid yönetimi, on binlerce kişinin sınırı geçmesinin ardından deniz sınırına yüzer bariyer yerleştirmeye başladı.

    İspanya, göçmen akınını durdurmak için yüzer bariyer kuruyor Tam Boyutta Gör
    İspanya, son günlerde ciddi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya. İspanya'nın Afrika kıtasında hâlâ elinde tuttuğu iki kıyı kentinden biri olan Ceuta, daha büyük bir oyunun parçası gibi görünen ani bir göçmen akınıyla adeta kaoasa sürüklendi. Nüfusu yaklaşık 80 bin olan Ceuta'ya, Fas sınırından bir günde 50-60 bin göçmen girdi ki gelen bilgiler bunların çok büyük bölümün genç erkekler olduğunu gösteriyor. Üstelik bunlar arasında kısa süre önce Fas yönetimi tarafından hapisten çıkarılıp Ceuta'ya gönderilen mahkumlar da olduğu iddia ediliyor. Bu yüzden şu anda İspanya bu krizle baş etmenin yollarını arıyor.

    İspanya İçişleri Bakanlığı, Fas ile Ceuta arasındaki deniz sınırına yüzer bir bariyer yerleştirmeye başladığını açıkladı.

    Bariyer yalnızca yüzeyde değil, su altında da uzanacak

    İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Ceuta ziyareti sırasında yaptığı açıklamada denize yerleştirilecek şamandıraların "fiziksel bir engel, en azından görsel bir caydırıcı unsur" oluşturacağını söyledi. İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre kurulacak sistem 500 metre uzunluğunda şişirilebilir bir bariyerden oluşacak ve suyun yaklaşık bir metre altına kadar uzanacak.

    Bariyer ayrıca İspanyol Donanması tarafından sağlanacak sabit şamandıralarla desteklenecek. Böylece hem denizden yapılan geçişlerin daha erken tespit edilmesi hem de göçmenlerin kıyıya ulaşmasının zorlaştırılması hedefleniyor.

    İspanya, göçmen akınını durdurmak için yüzer bariyer kuruyor Tam Boyutta Gör

    Muhalefet önlemi yetersiz buluyor

    Ancak yeni bariyer kararı ülkedeki siyasi tartışmaları sona erdirmiş değil. Ana muhalefetteki muhafazakâr Halk Partisi'nin lideri Alberto Núñez Feijóo, denize şamandıra yerleştirmenin sınır güvenliğini sağlamaya yetmeyeceğini savundu. Feijóo, "Denize şamandıra koyarak sınır korunmaz." diyerek hükümetin aldığı önlemleri yetersiz bulduğunu dile getirdi.

    Göçmenlerin büyük bölümü Fas'a geri döndü

    İspanya İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Ceuta'ya giriş yapan yaklaşık 50-60 bin kişiden 48 bin 300'ü cuma günü itibarıyla Fas'a geri döndü. Gece boyunca da yüzlerce kişinin dönüşünü sürdürdüğü belirtilirken, şehirde kalan göçmenlerin geleceğinin ise henüz netleşmediği ifade ediliyor. Öte yandan yaşanan kriz can kayıplarını da beraberinde getirdi. Ceuta'daki İspanyol hükümeti sözcüsü, son günlerde bölgeye ulaşmaya çalışırken en az 67 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, söz konusu göç dalgasının son yıllarda bölgede yaşanan en ölümcül olaylardan biri olduğunu gösteriyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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