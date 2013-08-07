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Nikon'dan 14x optik zoomlu Coolpix L620

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nikon'dan 14x optik zoomlu Coolpix L620

Görüntüleme teknolojileri alanında önde gelen firmalardan birisi olan Nikon, güçlü bir zoom ile donattığı yeni kompakt dijital fotoğraf makinesi Coolpix L620'yi duyurdu.

CoolpixL620 modeli 1/2.3 inçlik 18.1MP çözünürlükte arka aydınlatmalı CMOS yığın sensör ile 25mm-350mm geniş açılı ve 14x optik zoom özellikli NIKKOR lens ile birlikte geliyor. Bu lens entegre lens değişimli titreşim azaltma özelliği sunuyor. 

Yaptığınız çekimleri ise 3 inçlik 460000 noktalı TFT LCD ekrandan takip edebiliyorsunuz. S6600 modelinin aksine LCD ekran gövdeye sabit. Modelin otomatik modda 125-1600, manuel modda ise 3200 ISO hassasiyeti bulunuyor. 

Coolpix L620 modeli 60i çözünürlüğe kadar stereo ses ile Full HD video çekim yapabiliyor. Çekimler LCD ekranda vey HDMI bağlantısı ile harici ekranlarda izlenebiliyor. 

SD/SDHC/SDXC kartlarına destek veren model Hedef Bulan Otomatik Odaklama ve Kolay Otomatik Mod ile çekim yapmak kolaylaşıyor. Standart AA pillerden gücünü alan cihaz gelecek ay 250$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 
Nikon'dan 14x optik zoomlu Coolpix L620
 

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/l/l620/spec.htm Yorum Yaz
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