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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, Brexit nedeniyle İngiltere'deki X-Trail üretimini durdurma kararı aldı

İngiltere'deki en büyük otomobil fabrikasını elinde bulunduran Nissan, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinin getirdiği belirsizlik nedeniyle X-Trail'i yeni nesilden itibaren İngiltere'de üretmeyecek.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nissan, Brexit nedeniyle İngiltere'deki X-Trail üretimini durdurma kararı aldı
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Brexit, yani İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci otomotiv sektöründe de etkisini göstermeye başladı. Bu konuda ilk adımı atan üreticilerden biri Nissan oldu. Şirket, Avrupa pazarında satışa sunduğu X-Trail modelini yeni jenerasyondan itibaren İngiltere’de üretmeyeceğini açıkladı. Nissan X-Trail bundan böyle sadece Japonya’da üretilecek.

Nissan, dünya genelinde en çok satan SUV modeli X-Trail ile ilgili aldığı bu önemli kararı doğrudan Brexit’e bağlamadı. Fakat “İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Bu da bizim gibi şirketlerin geleceğe dönük plan yapmasını zorlaştırıyor” sözleriyle bu sürecin üreticileri endişelendirdiğini açıkça ifade etti.

Juke ve Qashqai üretimi devam edecek 

Japon üretici X-Trail ile ilgili alınan bu kararın diğer modelleri etkilemeyeceğini açıkladı. Yani yeni jenerasyon Juke ve Qashqai modelleri Sunderland fabrikasında üretilmeye devam edecek. Ayrıca yine İngiltere’de üretilen Nissan Leaf, Infiniti Q30 ve QX30 da bu kararın dışında tutulan modeller arasında.

Söz konusu kararda Japonya ve AB arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın da etkili olduğu söyleniyor. Zira bu anlaşma, Japonya’dan ithal edilen otomobillere uygulanan yüzde 10 gümrük vergisini ortadan kaldırıyor.

Nissan’ın Sunderland fabrikasi şuanda İngiltere’nin en büyük otomobil fabrikası konumunda ve tek başına ülkedeki toplam üretimin yüzde 30’unu karşılıyor. Burada üretilen araçların büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor.


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atilasat 3 ay
nissan'ın fransız ortağı renault'un bu kararda etkili olduğu açık.
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yorumculuklar 3 ay
Hem vergi hem de müşteri skalası olabilir, X-trail İngiltere'de değil de AB genelinde daha fazla satılıyorsa mantıklı bir hareket de sanki mesaj verilmek istenmiş (!)
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