Nissan, Brexit nedeniyle İngiltere'deki X-Trail üretimini durdurma kararı aldı

Nissan, dünya genelinde en çok satan SUV modeli X-Trail ile ilgili aldığı bu önemli kararı doğrudan Brexit’e bağlamadı. Fakat “İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Bu da bizim gibi şirketlerin geleceğe dönük plan yapmasını zorlaştırıyor” sözleriyle bu sürecin üreticileri endişelendirdiğini açıkça ifade etti.
Juke ve Qashqai üretimi devam edecek
Japon üretici X-Trail ile ilgili alınan bu kararın diğer modelleri etkilemeyeceğini açıkladı. Yani yeni jenerasyon Juke ve Qashqai modelleri Sunderland fabrikasında üretilmeye devam edecek. Ayrıca yine İngiltere’de üretilen Nissan Leaf, Infiniti Q30 ve QX30 da bu kararın dışında tutulan modeller arasında.
Nissan’ın Sunderland fabrikasi şuanda İngiltere’nin en büyük otomobil fabrikası konumunda ve tek başına ülkedeki toplam üretimin yüzde 30’unu karşılıyor. Burada üretilen araçların büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
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