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Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı

ODD'nin verilerine göre 2019 yılı Ocak ayındaki otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 60 oranında azaldı. Görünen o ki uzatılan vergi indirimleri de pazara çare olmadı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı
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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı Ocak ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını paylaştı. Elde edilen verilere göre 3 ay daha uzatılan vergi indirimleri 2019’un ilk ayında yüzleri güldürmedi. Ocak ayında otomobil satışları 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 59 oranında düştü. Hafif ticari araç satışlarında ise bu düşüş yüzde 60 olarak gözlendi.

ODD’nin verilerine göre 2019’un Ocak ayında 10 bin 979 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışı ise yalnızca 3 bin 394 adet olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk ayında 35 bin 76 adet olan toplam satış, bu yıl 14 bin 373 adette kaldı. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre sert bir düşüşün yaşandığını ortaya koyarken, otomotiv sektörünü canlandırması beklenen ÖTV ve KDV indirimlerinin de 2019’da bekleneni veremediğini açıkça göstermiş oldu.

Kasa tipinde sedan liderliği elinden bırakmadı 

Vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıfı araçlar, 2019’un Ocak ayındaki satışların yüzde 81’ini oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay alan (6 bin 22 adet) C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre bakıldığında ise yüzde 48,7 pay ile (5 bin 349) sedan otomobillerin liderliği elinden bırakmadığı görüldü. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti


http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2360/BasinBulteni%204%20%C5%9Eubat%202019.pdf Yorum Yaz
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strong mind strong body 3 ay
1 kilo Balcan 20 lira olmuş , millet otomobili nasıl alsın
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ıspır 3 ay
beter olsunlar ya çokda fifi boş bi araba 100000 tl olmuş 2012 de boş golf 38 bin tl bugun kaç tl
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12 Angry Men 3 ay
Bir de yalandan kapış kapış gidiyor diye algı yapıyorlardı. :D
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1 Avatar
DH Misafiri 2 ay
DEMEK OLUYOR Kİ DEVLETİN VERGİ GELİRİ %60 DÜŞMÜŞ BİR DE ÖTV İNDİRİMİ YAPTILAR VERGİ GELİRİ %10 DAHA DÜŞTÜ.BU DÜŞEN VERGİYİ BAKALIM NERELERDEN ÇIKARTACAKLAR SEÇİMDEN SONRA GÖRECEĞİZ.
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armutsever 3 ay
Üretici ve ithalatçı firmalar yaptığı açıklamalarla hükümete yaranıp kredi alabilir miyiz telaşına düştüler bu vahim tablodan sonra.
Kur seviyesini ve hükümet politikalarını eleştirebilen çıkmadı henüz.
Temenni ediyorum ki bu baştakilerle birlikte batıp gider hepsi. İstemesekte yaşanacak olan kriz sayesinde temizlenecek bu ülke. Güzel günler yaklaşıyor.
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fx82ms 3 ay
Gavur icadı bu otomobilleri Allahın izniyle ülkemizden def edeceğiz.
At, eşek ve deveye binmek sünnettir
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Zerathull 3 ay
Hala devlet yerine firmalara saldıranlar var yahu.
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-erna- 3 ay
orta seviye araba alacak param var ama bu öğütücülere inat almıyorum ve almayı da düşünmüyorum.
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_Knock0uT_ 3 ay
Herkes markalara tepki göstermiş sanki 100 bine satılan arabanın 100 binide markaya gidiyor yarısından fazlası devlete gidiyor burda zararlı çıkan bizim vergiciler.Ayrıca adam dünya çapında senelik milyon araç satıyor çokta önemli değil ülkemizde 10 bin 15 bin az araç satması ohh çok iyi olmuş beter olsunlar gibi söylemleriniz boşa yani adamlara hiçbir şey olmuyor bütün olan yine sana bana
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Witcher3 3 ay
Umarım daha beter olur batar bütün otomotiv sektörü
1 Yanıt Yanıtla +7
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flap-jack 3 ay Witcher3
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Ağlamaya başlamışlar bile. Bakınız bugün bloomberg'deki haber.
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manisa_tr 3 ay
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DH Misafiri 3 ay
ooo siz esas 1 nisan şakasını bekleyin bakın ne olacak
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Cinscat 3 ay
2 ay önce alelacele alanlarda boşa acele etmiş oldu

Öyle ki 2. El piyasasını da vurdu arabamı satamadım bende 0 araç almadım
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odd, 2019 ocak otomobil satışları ve
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