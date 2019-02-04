Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı

ODD’nin verilerine göre 2019’un Ocak ayında 10 bin 979 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışı ise yalnızca 3 bin 394 adet olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk ayında 35 bin 76 adet olan toplam satış, bu yıl 14 bin 373 adette kaldı. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre sert bir düşüşün yaşandığını ortaya koyarken, otomotiv sektörünü canlandırması beklenen ÖTV ve KDV indirimlerinin de 2019’da bekleneni veremediğini açıkça göstermiş oldu.
Kasa tipinde sedan liderliği elinden bırakmadı
Vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıfı araçlar, 2019’un Ocak ayındaki satışların yüzde 81’ini oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay alan (6 bin 22 adet) C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre bakıldığında ise yüzde 48,7 pay ile (5 bin 349) sedan otomobillerin liderliği elinden bırakmadığı görüldü. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti
http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2360/BasinBulteni%204%20%C5%9Eubat%202019.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kur seviyesini ve hükümet politikalarını eleştirebilen çıkmadı henüz.
Temenni ediyorum ki bu baştakilerle birlikte batıp gider hepsi. İstemesekte yaşanacak olan kriz sayesinde temizlenecek bu ülke. Güzel günler yaklaşıyor.
At, eşek ve deveye binmek sünnettir
Ağlamaya başlamışlar bile. Bakınız bugün bloomberg'deki haber.
Öyle ki 2. El piyasasını da vurdu arabamı satamadım bende 0 araç almadım
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