Otomobil satışları Ocak ayında adeta çakıldı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 yılı Ocak ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını paylaştı. Elde edilen verilere göre 3 ay daha uzatılan vergi indirimleri 2019’un ilk ayında yüzleri güldürmedi. Ocak ayında otomobil satışları 2018’in aynı dönemine kıyasla yüzde 59 oranında düştü. Hafif ticari araç satışlarında ise bu düşüş yüzde 60 olarak gözlendi.

ODD’nin verilerine göre 2019’un Ocak ayında 10 bin 979 adet otomobil satıldı. Hafif ticari araç satışı ise yalnızca 3 bin 394 adet olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın ilk ayında 35 bin 76 adet olan toplam satış, bu yıl 14 bin 373 adette kaldı. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre sert bir düşüşün yaşandığını ortaya koyarken, otomotiv sektörünü canlandırması beklenen ÖTV ve KDV indirimlerinin de 2019’da bekleneni veremediğini açıkça göstermiş oldu.

Kasa tipinde sedan liderliği elinden bırakmadı

Vergi oranları düşük olan A, B ve C sınıfı araçlar, 2019’un Ocak ayındaki satışların yüzde 81’ini oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay alan (6 bin 22 adet) C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre bakıldığında ise yüzde 48,7 pay ile (5 bin 349) sedan otomobillerin liderliği elinden bırakmadığı görüldü. 2019 Ocak ayında 5 adet elektrikli ve 131 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti

http://www.odd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/2360/BasinBulteni%204%20%C5%9Eubat%202019.pdf