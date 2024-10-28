29 Ekim’de elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları

EPDK verilerine göre Türkiye’de şarj istasyonu sayısı Ağustos sonu verilerine göre 22.485 adede ulaştı. AC şarj istasyonu sayısı 14.226 adet olurken DC şarj noktası sayısı ise 8.259 adete yükseldi.
|Şarj istasyonu
|Kampanya
|Trugo
|29 Ekim'de T10X'lere 101 kWs hediye
|Tesla
|29 Ekim'de ücretsiz şarj
|EnerTürk
|26-29 Ekim tarihlerinde yüzde 50 indirim
|BeeFull
|29 Ekim'de ücretsiz şarj
|Lumicle
|26-28 Ekim tarihlerinde 5TL/kWh
29 Ekim'de 0,05TL/kWh
|Voltgo
|29 Ekim'de ücretsiz şarj
|AOS Teknoloji
|29 Ekim'de ücretsiz şarj
|WAT Mobilite
|27-29 Ekim tarihlerinde 5,67 TL/kWh
|Eşarj
|26-29 Ekim'de yüzde 29 indirim
|Otowatt
|26-29 Ekim tarihlerinde 5,5 TL/kWh
|Oncharge
|29 Ekim'de yüzde 50 indirim
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Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu İndirimleri, Fırsatları ve KampanyalarıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu