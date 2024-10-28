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    29 Ekim’de elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla elektrikli araç sahiplerini çeşitli indirim kampanyaları bekliyor. İşte 29 Ekim’de elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları:
    Elektrikli araç şarj kampanyaları (29 Ekim 2024) Tam Boyutta Gör
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti, 101. Yılını kutluyor. Bu kutlamalarda elektrikli araç sahiplerini bazı indirim kampanyaları da bekliyor. İşte 29 Ekim tarihinde elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları:

    EPDK verilerine göre Türkiye’de şarj istasyonu sayısı Ağustos sonu verilerine göre 22.485 adede ulaştı. AC şarj istasyonu sayısı 14.226 adet olurken DC şarj noktası sayısı ise 8.259 adete yükseldi.

    Elektrikli araç şarj kampanyaları (29 Ekim 2024)
    Şarj istasyonu Kampanya
    Trugo 29 Ekim'de T10X'lere 101 kWs hediye
    Tesla 29 Ekim'de ücretsiz şarj
    EnerTürk 26-29 Ekim tarihlerinde yüzde 50 indirim
    BeeFull 29 Ekim'de ücretsiz şarj
    Lumicle 26-28 Ekim tarihlerinde 5TL/kWh
    29 Ekim'de 0,05TL/kWh
    Voltgo 29 Ekim'de ücretsiz şarj
    AOS Teknoloji 29 Ekim'de ücretsiz şarj
    WAT Mobilite 27-29 Ekim tarihlerinde 5,67 TL/kWh
    Eşarj 26-29 Ekim'de yüzde 29 indirim
    Otowatt 26-29 Ekim tarihlerinde 5,5 TL/kWh
    Oncharge 29 Ekim'de yüzde 50 indirim

    Elektrikli araçlar için şarj istasyonu indirimleri, fırsatları veya kampanyalarından anında haberdar olmak için DH Forum konusunu takip edebilirsiniz:

    Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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