29 Ekim’de elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları

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Tam Boyutta Gör 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti, 101. Yılını kutluyor. Bu kutlamalarda elektrikli araç sahiplerini bazı indirim kampanyaları da bekliyor. İşte 29 Ekim tarihinde elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan indirim kampanyaları:

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EPDK verilerine göre Türkiye’de şarj istasyonu sayısı Ağustos sonu verilerine göre 22.485 adede ulaştı. AC şarj istasyonu sayısı 14.226 adet olurken DC şarj noktası sayısı ise 8.259 adete yükseldi.

Elektrikli araç şarj kampanyaları (29 Ekim 2024) Şarj istasyonu Kampanya Trugo 29 Ekim'de T10X'lere 101 kWs hediye Tesla 29 Ekim'de ücretsiz şarj EnerTürk 26-29 Ekim tarihlerinde yüzde 50 indirim BeeFull 29 Ekim'de ücretsiz şarj Lumicle 26-28 Ekim tarihlerinde 5TL/kWh

29 Ekim'de 0,05TL/kWh Voltgo 29 Ekim'de ücretsiz şarj AOS Teknoloji 29 Ekim'de ücretsiz şarj WAT Mobilite 27-29 Ekim tarihlerinde 5,67 TL/kWh Eşarj 26-29 Ekim'de yüzde 29 indirim Otowatt 26-29 Ekim tarihlerinde 5,5 TL/kWh Oncharge 29 Ekim'de yüzde 50 indirim

Elektrikli araçlar için şarj istasyonu indirimleri, fırsatları veya kampanyalarından anında haberdar olmak için DH Forum konusunu takip edebilirsiniz:

Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonu İndirimleri, Fırsatları ve Kampanyaları

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29 Ekim elektrikli araç şarj ücretlerinde indirim kampanyaları