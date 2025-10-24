Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli Changan, Tayland'dan Avrupa'ya elektrikli otomobil ihraç edecek

    BYD’nin izinden giden Changan, Tayland’daki otomobil fabrikasının rolünü büyütmeye hazırlanıyor. Şirket, elektrikli araçlarını yakında Avrupa’ya ihraç edeceğini açıkladı.

    Çinli Changan'dan Avrupa hamlesi: Tayland'dan gönderecek Tam Boyutta Gör
    Changan’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği yerel basın toplantısında, Tayland’dan Avrupa’ya otomobil ihracatının Aralık ayında başlayacağı duyuruldu. İlk etapta 1.000’den fazla Deepal S05 kompakt SUV’un gönderilmesi planlanıyor.

    Çinli şirket, Tayland fabrikasının İngiltere’ye ihracat yapacağını daha 2023’te, tesis üretime başlamadan önce duyurmuştu. Bu yıl Mayıs ayında fabrikanın resmi açılışı yapılırken, Xinghua burada soldan direksiyonlu modellerin de üretileceğini belirtmişti. Bu da şirketin diğer önemli Avrupa pazarlarına da girmesinin önünü açacak. Tayland’da üretilen araçların Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da ihraç edilmesi planlanıyor.

    Toplantıda ayrıca üretim kapasitesini artırma planları da paylaşıldı. Changan, Tayland’daki fabrikasında kullanılan yerel parça ve bileşen oranını mevcut yüzde 60 seviyesinden yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.

    Şirket bugüne kadar Tayland’daki ilk denizaşırı fabrikasına yaklaşık 263 milyon euro yatırım yaptı. Rayong Eyaleti’nde 392.000 metrekarelik bir alana kurulan tesis; gövde, boya, güç aktarma organı, batarya montajı ve genel montaj atölyelerini içeriyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 100 bin araç seviyesinde, ancak Changan bu kapasiteyi 2027 yılına kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

    Geçtiğimiz ay IAA 2025 fuarında Avrupa prömiyerini yapan Deepal S05, İngiltere’de 2026’nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Model küresel pazarlarda hem elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) versiyonlarıyla satılırken, Avrupa’da yalnızca tamamen elektrikli versiyonla tercih edilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault clio 1.4 authentique yorumlar solgar korean ginseng kullanıcı yorumları isimsiz kargo gönderilir mi bmw x1 en çok tutulan modeli hk ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (3a)
    Nothing Phone (3a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum