Çinli Changan, Tayland'dan Avrupa'ya elektrikli otomobil ihraç edecek

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Changan’ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği yerel basın toplantısında, Tayland’dan Avrupa’ya otomobil ihracatının Aralık ayında başlayacağı duyuruldu. İlk etapta 1.000’den fazla Deepal S05 kompakt SUV’un gönderilmesi planlanıyor.

Çinli şirket, Tayland fabrikasının İngiltere’ye ihracat yapacağını daha 2023’te, tesis üretime başlamadan önce duyurmuştu. Bu yıl Mayıs ayında fabrikanın resmi açılışı yapılırken, Xinghua burada soldan direksiyonlu modellerin de üretileceğini belirtmişti. Bu da şirketin diğer önemli Avrupa pazarlarına da girmesinin önünü açacak. Tayland’da üretilen araçların Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da ihraç edilmesi planlanıyor.

Toplantıda ayrıca üretim kapasitesini artırma planları da paylaşıldı. Changan, Tayland’daki fabrikasında kullanılan yerel parça ve bileşen oranını mevcut yüzde 60 seviyesinden yüzde 80’e çıkarmayı hedefliyor.

GM, araçlarından Apple CarPlay ve Android Auto'yu kaldırıyor 22 sa. önce eklendi

Şirket bugüne kadar Tayland’daki ilk denizaşırı fabrikasına yaklaşık 263 milyon euro yatırım yaptı. Rayong Eyaleti’nde 392.000 metrekarelik bir alana kurulan tesis; gövde, boya, güç aktarma organı, batarya montajı ve genel montaj atölyelerini içeriyor. Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 100 bin araç seviyesinde, ancak Changan bu kapasiteyi 2027 yılına kadar iki katına çıkarmayı planlıyor.

Geçtiğimiz ay IAA 2025 fuarında Avrupa prömiyerini yapan Deepal S05, İngiltere’de 2026’nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Model küresel pazarlarda hem elektrikli hem de menzil uzatıcılı (EREV) versiyonlarıyla satılırken, Avrupa’da yalnızca tamamen elektrikli versiyonla tercih edilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: