Çin'in Guangzhou şehrinde elektrikli otobüs ve taksiler ile hava kirliliği azaldı

Tam Boyutta Gör Şehirlerimizdeki hava kirliliğinin ana nedenlerinden biri fosil yakıtlı araçlar. Fosil yakıtlı araçlar, şehirlerdeki zararlı partiküllerin yüzde 27 ila yüzde 43’ünden sorumlu. Belediyeler üzerlerine düşen görevi yerine getirip bunları düşürmekten sorumlu. Batılı belediyeler genelde şehir içine elektrikli araç girişini serbest bırakırken, fosilli araçlara ciddi ücret ödettirmeyi seçiyor. Çinli yönetimler ise elektrikli araçlara plaka verirken fosil yakıtlı araçlara plaka vermeyerek ya da ciddi kota uygulayarak elektrikli araç kullanımını teşvik ediyor.

Çin'in Guangzhou şehri ise toplu taşımada tamamen elektrikli otobüslere geçerek karbon emisyonunu düşürmeyi ve sessiz, temiz bir ulaşım altyapısı kurmayı başardı. 12 bin elektrikli otobüs ve 10 bin elektrikli taksi hizmete sunuldu. Şehrin taksi filosunun ise yüzde 50’si elektrikli hale getirildi Toplam 24 milyon insanın yaşadığı şehirde İstanbul’un 2 katı otobüs (12 bin) bulunurken taksi sayısı olarak İstanbul'la eşit miktarda 20 bin taksi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şehir içindeki elektrikli araçlar ve elektrikli toplu taşıma için toplam 400 şarj noktasında 8 bin şarj istasyonu kurulmuş. İstanbul’da ise toplam 12 bin soket mevcut.

Şehirde elektrikli araçlara geçişle birlikte PM2.5 partikül seviyeleri yüzde 40 azalmış ve toplu taşıma için tüketilen toplam enerji miktarı yüzde 50 azalmış. Yıllık 1 milyar ton karbon salınımının önüne geçişmiş. Elektrikli otobüslerin diğer büyük artısı ise şehir içi ses kirliliğini ciddi derecede azaltması oldu.

Tam Boyutta Gör Eskiyen ve kapasiteleri düşen elektrikli otobüs bataryaları ise güneş ve rüzgarın fazla olduğu durumlarda kullanılmak üzere sabit batarya olarak kullanılmakta. Bunuda yine belediyenin yönettiği Batarya Hastanesinde yapılmakta.

Ortalama 200 kWh kapasiteye sahip bataryalar, 300 km menzille bir günlük kullanım için yeterli enerji sağlıyor. Elektrikli otobüsler ilk yatırımda pahalı olsa da kilometre başına %10 daha düşük işletme maliyeti sunuyor. Belediyenin güneş enerjisi sistemleriyle entegrasyon planları ise bu dönüşümü daha da ekonomik hale getirebilir.

