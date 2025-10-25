Çin'in Guangzhou şehrinde elektrikli otobüs ve taksiler ile hava kirliliği azaldı

Çin'in Guangzhou şehri ise toplu taşımada tamamen elektrikli otobüslere geçerek karbon emisyonunu düşürmeyi ve sessiz, temiz bir ulaşım altyapısı kurmayı başardı. 12 bin elektrikli otobüs ve 10 bin elektrikli taksi hizmete sunuldu. Şehrin taksi filosunun ise yüzde 50’si elektrikli hale getirildi Toplam 24 milyon insanın yaşadığı şehirde İstanbul’un 2 katı otobüs (12 bin) bulunurken taksi sayısı olarak İstanbul'la eşit miktarda 20 bin taksi bulunuyor.
Şehirde elektrikli araçlara geçişle birlikte PM2.5 partikül seviyeleri yüzde 40 azalmış ve toplu taşıma için tüketilen toplam enerji miktarı yüzde 50 azalmış. Yıllık 1 milyar ton karbon salınımının önüne geçişmiş. Elektrikli otobüslerin diğer büyük artısı ise şehir içi ses kirliliğini ciddi derecede azaltması oldu.
Pil ömrü sona biten otobüs bataryaları ise “Batarya Hastanesi” adı verilen merkezlerde geri dönüştürülerek güneş ve rüzgarın fazla olduğu durumlarda kullanılmak üzere sabit enerji depolama sistemlerinde yeniden hizmet veriyor.
Ortalama 200 kWh kapasiteye sahip bataryalar, 300 km menzille bir günlük kullanım için yeterli enerji sağlıyor. Elektrikli otobüsler ilk yatırımda pahalı olsa da kilometre başına %10 daha düşük işletme maliyeti sunuyor. Belediyenin güneş enerjisi sistemleriyle entegrasyon planları ise bu dönüşümü daha da ekonomik hale getirebilir.
Ortalama bir elektrikli otobüste 200 kWh kapasiteye sahip bir batarya, 300 km menzille bir günlük sefer için yeterli enerji sağlıyor. Kaynaklara göre elektrikli otobüsler ilk yatırımda pahalı olsa da uzun vadede daha düşük işletme maliyeti sunuyor. Ayrıca belediyeler gerek tesis çatılarına gerek kendilerine ait boş alanlarda kuracakları güneş enerjisi santralleri ile uzun vadede bu yatırımı daha da karlı hale getirebiliyor.