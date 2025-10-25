Giriş
    Fransa'da dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolu hizmete girdi

    Fransa'da elektrikli araçların hareket halindeyken şarj olabildiği kablosuz şarj sistemine sahip dünyanın ilk otoyolu hizmete açıldı.                           

    Fransa'da dünyanın ilk kablosuz şarjlı otoyolu hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Fransa'da elektrikli araçların hareket halindeyken şarj olabildiği kablosuz şarj sistemine sahip dünyanın ilk otoyolu hizmete açıldı.

    Paris’in yaklaşık 40 kilometre güneybatısında yer alan A10 otoyolunda, VINCI Autoroutes öncülüğünde Electreon, VINCI Construction, Gustave Eiffel Üniversitesi ve Hutchinson ortaklığında yürütülen “Sürerken Şarj Et” (Charge as you drive) projesi başlatıldı.

    Otoyolun 1,5 kilometrelik kesiminde testler başladı

    Laboratuvar testleri ve dayanıklılık denemeleri tamamlanan proje artık gerçek trafik koşullarında test edilmeye başlandı. Yaklaşık 1,5 kilometrelik otoyol kesimine gömülen bobinler üzerinden, kamyon, ticari araç, binek otomobil ve otobüs gibi farklı tipte araçlar günlük trafikte sürülüyor.

    İlk verilerin umut verici olduğu belirtiliyor. Gustave Eiffel Üniversitesi’nde yapılan bağımsız testlerde, sistemin optimum koşullardaanlık olarak 300 kW’ın üzerinde, ortalama olarak ise 200 kW civarında güç aktarımı sağladığı görüldü.

    Electreon CEO’su Oren Ezer, geliştirdikleri sistemin, hareket halindeyken en yüksek güç sunan ve en güvenilir teknoloji olduğunu, ve bu standarda yaklaşabilen başka bir teknolojinin olmadığını söylüyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Dinamik endüktif şarj sistemi, yol yüzeyinin altına yerleştirilen bobinlerin manyetik alan oluşturmasıyla çalışıyor. Bu manyetik alan, üzerinden geçen ve alıcı bobine sahip araçlarda elektrik akımı indükleyerek bataryayı şarj ediyor veya doğrudan motora enerji sağlıyor.

    Sabit şarj istasyonlarının aksine araçların durmasına veya kablo takmasına gerek kalmıyor, araçlar hareket halindeyken şarj olabiliyor. Böylece bataryalar daha küçük ve hafif tasarlanabiliyor, bu da özellikle ağır vasıtalar için daha fazla taşıma kapasitesi ve bataryalar için daha az hammadde ihtiyacı anlamına geliyor.

    Teknoloji, verici ve alıcı bobinlerin hassas hizalanmasına, güç aktarımının gerçek zamanlı izlenmesine ve uzun yıllar boyunca yoğun trafiğe dayanabilen dayanıklı malzemelere dayanıyor. Teknolojinin, laboratuvar ortamında 25 yıllık kamyon trafiğini simüle eden hızlandırılmış dayanıklılık testlerinden başarıyla geçtiği belirtiliyor.

    Dinamik kablosuz şarj, çok büyük bataryalara veya 1 MW seviyesine ulaşan sabit şarj istasyonlarına duyulan ihtiyacı azaltarak uzun mesafeli taşımacılığı karbonsuzlaştırmak için alternatif bir çözüm sunuyor. Daha küçük bataryalar hem daha ucuz, hem daha hafif hem de daha az ham madde tüketiyor.

    Fransa’daki A10 projesi otoyol ölçeğinde ilk dinamik endüktif şarj uygulaması olsa da, Almanya, İtalya, İsveç, ABD, Çin, Güney Kore ve İsrail gibi ülkelerde de benzer denemeler yürütülüyor. Almanya, 2025 yazında başlayacak bir proje kapsamında Bavyera yakınlarında A6 otoyoluna 1 km’lik bir endüktif şarj bölümü kurmayı planlıyor. İtalya’da “Arena del Futuro” projesi Lombardiya bölgesinde otobüs ve kamyonlar için dinamik şarj testleri yapıyor. İsveç ise kapsamlı bir değerlendirme sonrası ulusal ölçekte uygulamanın maliyet açısından verimli olmayacağına karar verdi, ancak bölgesel ölçekte uygulamalara devam ediyor.

    Pilot projede, önümüzdeki aylarda dayanıklılık, güç aktarımı, bakım ve maliyet verileri toplanmaya devam edecek. Altyapı maliyeti, enerji şebekesine entegrasyon ve ücretlendirme modelleri gibi konular hala soru işareti oluşturuyor. Eğer proje başarılı olursa, elektrikli mobilitede önemli dönüşümlerin başlangıcını oluşturabilir.

