Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla'nın hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ modu soruşturma altında

    Geçtiğimiz hafta araçlarına eklediği Mad Max modu, Tesla'nın başını ağrıtabilir. ABD'de federal trafik idaresi, hız sınırlarını hiçe sayan bu modun mercek altına alındığını açıkladı.

    Tesla'nın hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ modu soruşturma altında Tam Boyutta Gör
    Tesla, tartışmalara neden olan “Mad Max” modunu geçtiğimiz hafta yeniden kullanıma sundu. 2018'de ilk çıktığı dönemde tepki topladığı için geri çekilen bu modun şimdi yeniden kullanıma sunulması şaşkınlık yarattı. Çünkü bu modun, otonom araçlarının karıştığı kazalar yüzünden hâlihazırda baskı altında olan Tesla'nın başını daha da ağrıtabileceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. ABD'deki federal trafik idaresi, "Mad Max" moduna yönelik soruşturma başlattı.

    Mad Max Modu Tesla'nın Başını Ağrıtabilir

    ABD genelinde otoyol güvenliğini denetleyen federal bir kurum olan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration), araçlara eklenen "Mad Max" moduyla ilgili olarak Tesla'yla iletişime geçtiklerini ve konu hakkında bilgi talep ettiklerini açıkladı.

    Mad Max modu, şirketin “Full Self-Driving (Supervised)” adıyla pazarladığı sürücü destek sisteminin hız sınırlarını dikkate almamasını sağlıyor. Böylece araç, sürücü destek sistemi devredeyken bile hız sınırının 24 km/s üzerine çıkabiliyor.

    National Highway Traffic Safety Administration, şimdilik bu modla ilgili yasal bir süreç başlatmadı; ancak Tesla ile yapılan görüşmelerin ardından bir sonraki adım bu olabilir. Zira NHTSA, hâlihazırda Full Self-Driving moduyla ilgili soruşturmaları da yürüten kurum. Kurum, şimdir bu konuda da benzer bir yol izleyebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat fiorino 1.3 multijet 95 hp yorum bu gala daşlı gala ne demek devlet hastanesinde diş taşı temizliği ücreti gta san andreas türkçe dublaj benzin aldıktan sonra motor arıza lambası yandı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Lenovo V15 82YU00Q6TX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum