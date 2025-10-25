Tesla'nın hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ modu soruşturma altında

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, tartışmalara neden olan “Mad Max” modunu geçtiğimiz hafta yeniden kullanıma sundu. 2018'de ilk çıktığı dönemde tepki topladığı için geri çekilen bu modun şimdi yeniden kullanıma sunulması şaşkınlık yarattı. Çünkü bu modun, otonom araçlarının karıştığı kazalar yüzünden hâlihazırda baskı altında olan Tesla'nın başını daha da ağrıtabileceği düşünülüyordu. Nitekim öyle de oldu. ABD'deki federal trafik idaresi, "Mad Max" moduna yönelik soruşturma başlattı.

ABD genelinde otoyol güvenliğini denetleyen federal bir kurum olan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration), araçlara eklenen "Mad Max" moduyla ilgili olarak Tesla'yla iletişime geçtiklerini ve konu hakkında bilgi talep ettiklerini açıkladı.

Mad Max modu, şirketin “Full Self-Driving (Supervised)” adıyla pazarladığı sürücü destek sisteminin hız sınırlarını dikkate almamasını sağlıyor. Böylece araç, sürücü destek sistemi devredeyken bile hız sınırının 24 km/s üzerine çıkabiliyor.

National Highway Traffic Safety Administration, şimdilik bu modla ilgili yasal bir süreç başlatmadı; ancak Tesla ile yapılan görüşmelerin ardından bir sonraki adım bu olabilir. Zira NHTSA, hâlihazırda Full Self-Driving moduyla ilgili soruşturmaları da yürüten kurum. Kurum, şimdir bu konuda da benzer bir yol izleyebilir.

