Tesla'nın hız sınırlarını hiçe sayan ‘Mad Max’ modu soruşturma altında

Mad Max Modu Tesla'nın Başını Ağrıtabilir
ABD genelinde otoyol güvenliğini denetleyen federal bir kurum olan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration), araçlara eklenen "Mad Max" moduyla ilgili olarak Tesla'yla iletişime geçtiklerini ve konu hakkında bilgi talep ettiklerini açıkladı.
Mad Max modu, şirketin “Full Self-Driving (Supervised)” adıyla pazarladığı sürücü destek sisteminin hız sınırlarını dikkate almamasını sağlıyor. Böylece araç, sürücü destek sistemi devredeyken bile hız sınırının 24 km/s üzerine çıkabiliyor.
National Highway Traffic Safety Administration, şimdilik bu modla ilgili yasal bir süreç başlatmadı; ancak Tesla ile yapılan görüşmelerin ardından bir sonraki adım bu olabilir. Zira NHTSA, hâlihazırda Full Self-Driving moduyla ilgili soruşturmaları da yürüten kurum. Kurum, şimdir bu konuda da benzer bir yol izleyebilir.