BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor
BMW’nin Neue Klasse serisindeki ilk modeli iX3, Almanya’da büyük ilgiyle karşılandı. Tanıtımın ardından yalnızca altı haftada 3 binin üzerinde sipariş alan modelde, üretim talebe yetişemiyor.
Yeni BMW iX3’ün kısa süre önce üretime giren tamamen yeni X3’ten bile daha fazla ilgi görmesi dikkat çekici. Önceki iX3 modeli, içten yanmalı X3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşıyordu. Ancak tamamen yeni iX3, markanın yeni tasarım dilini tanıtan ilk model olarak X3’ten belirgin şekilde ayrışıyor.
iX3’ün gördüğü bu yoğun ilgi, BMW’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu SUV’da kullanılan tasarım dili, yazılım altyapısı ve teknoloji özellikleri yakında tanıtılacak diğer Neue Klasse modellerinde de yer alacak. Bunlardan biri i3 sedan olacak. Eğer iX3 şimdiden X3’ü geride bırakıyorsa, bu durum i3 ve gelecek nesil BMW modelleri için de umut verici bir işaret.