BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor

Tam Boyutta Gör BMW’nin yeni iX3 modelinin Almanya’da güçlü bir başlangıç yapması markayı fazlasıyla memnun etmiş görünüyor. İlk sipariş sayısı BMW’nin beklentilerini aşarken, benzinli X3’ün satışlarını dahi geride bıraktı. iX3, tanıtımdan sonra ilk altı hafta içerisinde sadece Almanya'da 3 binin üzerinde sipariş aldı. 2026 yılında üretimin talebi karşılayamacağı ve teslimatların 2027'ye sarkabileceği belirtiliyor.

Yeni BMW iX3’ün kısa süre önce üretime giren tamamen yeni X3’ten bile daha fazla ilgi görmesi dikkat çekici. Önceki iX3 modeli, içten yanmalı X3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşıyordu. Ancak tamamen yeni iX3, markanın yeni tasarım dilini tanıtan ilk model olarak X3’ten belirgin şekilde ayrışıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni iX3 sadece tasarım açısından değil, teknoloji bakımından da BMW için önemli bir dönüm noktası. Araçta markanın yeni Panoramic iDrive sistemi bulunuyor. Ayrıca dört yüksek performanslı “superbrain” bilgisayarla donatılan iX3, yeni nesil altyapısıyla 400 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor.

iX3’ün gördüğü bu yoğun ilgi, BMW’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu SUV’da kullanılan tasarım dili, yazılım altyapısı ve teknoloji özellikleri yakında tanıtılacak diğer Neue Klasse modellerinde de yer alacak. Bunlardan biri i3 sedan olacak. Eğer iX3 şimdiden X3’ü geride bırakıyorsa, bu durum i3 ve gelecek nesil BMW modelleri için de umut verici bir işaret.

