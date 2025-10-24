Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor

    BMW’nin Neue Klasse serisindeki ilk modeli iX3, Almanya’da büyük ilgiyle karşılandı. Tanıtımın ardından yalnızca altı haftada 3 binin üzerinde sipariş alan modelde, üretim talebe yetişemiyor.

    BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor Tam Boyutta Gör
    BMW’nin yeni iX3 modelinin Almanya’da güçlü bir başlangıç yapması markayı fazlasıyla memnun etmiş görünüyor. İlk sipariş sayısı BMW’nin beklentilerini aşarken, benzinli X3’ün satışlarını dahi geride bıraktı. iX3, tanıtımdan sonra ilk altı hafta içerisinde sadece Almanya'da 3 binin üzerinde sipariş aldı. 2026 yılında üretimin talebi karşılayamacağı ve teslimatların 2027'ye sarkabileceği belirtiliyor.

    Yeni BMW iX3’ün kısa süre önce üretime giren tamamen yeni X3’ten bile daha fazla ilgi görmesi dikkat çekici. Önceki iX3 modeli, içten yanmalı X3 ile neredeyse aynı tasarımı paylaşıyordu. Ancak tamamen yeni iX3, markanın yeni tasarım dilini tanıtan ilk model olarak X3’ten belirgin şekilde ayrışıyor.

    BMW iX3'e yoğun talep: 2026'daki üretim, talebi karşılayamıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni iX3 sadece tasarım açısından değil, teknoloji bakımından da BMW için önemli bir dönüm noktası. Araçta markanın yeni Panoramic iDrive sistemi bulunuyor. Ayrıca dört yüksek performanslı “superbrain” bilgisayarla donatılan iX3, yeni nesil altyapısıyla 400 kW’a kadar şarj gücünü destekliyor.

    iX3’ün gördüğü bu yoğun ilgi, BMW’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Bu SUV’da kullanılan tasarım dili, yazılım altyapısı ve teknoloji özellikleri yakında tanıtılacak diğer Neue Klasse modellerinde de yer alacak. Bunlardan biri i3 sedan olacak. Eğer iX3 şimdiden X3’ü geride bırakıyorsa, bu durum i3 ve gelecek nesil BMW modelleri için de umut verici bir işaret.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amazon prime ücretsiz motor soğukken fan çalışıyor citroen c5 aircross kronik sorunları hafta sonu altın alınır mı dönem faizi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B13UC-2868XTR
    MSI THIN 15 B13UC-2868XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum