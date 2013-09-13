Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, yarışçılara yönelik bir akıllı saat geliştiriyor

5 yıl
353
1
3
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nissan, yarışçılara yönelik bir akıllı saat geliştiriyor

Genelde mobil cihazlarla bağlantılı olarak son kullanıcıya yönelik olarak üretilen veya tasarlanan akıllı saatler piyasada bulunurken, otomotiv devi Nissan yarışçılara yönelik bir akıllı saat geliştiriyor.

Nismo Watch Concept adındaki proje, Nissan Nismo yarış araçlarını kullanan sürücülerin yaşamsal değerlerini ölçmek amacını taşıyor. Hedef grup açısından Nissan bir ilki başarıyor. 

Akıllı saat ile sürücüler araçlarının ortalama hızını ve yakıt tüketimini takip edebilecek, performans verilerine erişebilecek, nabız ölçer ile biyometrik bilgiler toplayabilecek, bir uygulama aracılığıyla araca bağlanabilecek ve araçtan uyarı mesajları alabilecek. Saat telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanacak.

Saat ayrıca Social Speed uygulaması sayesinde sürücünün sosyal ağ performansını da ölçebilecek. Nissan projenin sonraki aşamalarında kalp ritmini, deri sıcaklığını ve beyin dalgalarını ölçebilecek teknolojiler geliştirmek istiyor.

Nismo Watch ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik belirsiz. Ancak siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Smile Man 5 yıl
Nissan ve akilli saat. Bunu gerceklestirecek altyapiya sahip olmali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lysipe 5 yıl
önce arabamız olsunda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı bu akşam 20:30'da "iPhone 5S, 5C ve gelecek yeni nesil Android telefonlar" 5 yıl Dünyanın en küçük yüksek performanslı oyun bilgisayarı: Gigabyte BRIX II 5 yıl Nvidia Tegra 4'ü test ettik: Toshiba Excite Pro tablet ön inceleme 5 yıl Lenovo Yoga 11s: Ufak Yogaya Intel dopingi! 5 yıl Samsung'dan Çocuklara Tablet: Galaxy Tab Kids 5 yıl LG'nin Süper Telefonu G2 Hakkında Her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim