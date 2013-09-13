



Genelde mobil cihazlarla bağlantılı olarak son kullanıcıya yönelik olarak üretilen veya tasarlanan akıllı saatler piyasada bulunurken, otomotiv devi Nissan yarışçılara yönelik bir akıllı saat geliştiriyor.





Nismo Watch Concept adındaki proje, Nissan Nismo yarış araçlarını kullanan sürücülerin yaşamsal değerlerini ölçmek amacını taşıyor. Hedef grup açısından Nissan bir ilki başarıyor.





Akıllı saat ile sürücüler araçlarının ortalama hızını ve yakıt tüketimini takip edebilecek, performans verilerine erişebilecek, nabız ölçer ile biyometrik bilgiler toplayabilecek, bir uygulama aracılığıyla araca bağlanabilecek ve araçtan uyarı mesajları alabilecek. Saat telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanacak.





Saat ayrıca Social Speed uygulaması sayesinde sürücünün sosyal ağ performansını da ölçebilecek. Nissan projenin sonraki aşamalarında kalp ritmini, deri sıcaklığını ve beyin dalgalarını ölçebilecek teknolojiler geliştirmek istiyor.





Nismo Watch ürünün ne zaman piyasaya çıkacağı şimdilik belirsiz. Ancak siyah, beyaz ve kırmızı renk seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor.