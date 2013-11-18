Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi"

DH Misafiri Kamerası bozuk olan Nokia ile ilgili bir önceki mesajıma ek olarak yazıyorum...İkinci kere kamera arızasından dolayı servise gönderdim demiştim. Telefon geldi. Bu seferde sürekli sinyal yok diyor. Hiç bir fonksiyonu çalışmıyor. Denedim. Hatta problem yok. Ancak sinyalin çok kuvvetli olduğu yerlerde çekiyor.Telefon en üst yetkili serviste onarım görüyor. Gerekli tüm yerleri konu ile ilgili bilgilendirmiştim. Bir yıl olacak hala daha telefonu tam manası ile kullanamıyorum. Açılmadık onarım görmedik yeri kalmadı telefonun.Ben Lumia yayı özellikle tercih ettim. Bu nasıl kalite. Bu nasıl servis anlayışı. Bu nasıl ürününün arkasında durma bilinci.Sakın sakın almayın. Ayrıntılı bilgi isteyen seyuboglu@yahoo.com dan bana ulaşabilir. Hemen cevap veremesem de (malum telefonum yok.) görür görmez cevap vereceğim.Saygılar
e-Militarist
İkinci kere kamera arızasından dolayı servise gönderdim demiştim. Telefon geldi. Bu seferde sürekli sinyal yok diyor. Hiç bir fonksiyonu çalışmıyor. Denedim. Hatta problem yok. Ancak sinyalin çok kuvvetli olduğu yerlerde çekiyor.
Telefon en üst yetkili serviste onarım görüyor. Gerekli tüm yerleri konu ile ilgili bilgilendirmiştim. Bir yıl olacak hala daha telefonu tam manası ile kullanamıyorum. Açılmadık onarım görmedik yeri kalmadı telefonun.
Ben Lumia yayı özellikle tercih ettim. Bu nasıl kalite. Bu nasıl servis anlayışı. Bu nasıl ürününün arkasında durma bilinci.
Sakın sakın almayın. Ayrıntılı bilgi isteyen seyuboglu@yahoo.com dan bana ulaşabilir. Hemen cevap veremesem de (malum telefonum yok.) görür görmez cevap vereceğim.
Saygılar
Hangi mağazadan aldınız telefonu?
Nokia Lumia telefon aldım. Daha bir yılı dolmadan kamerası bozuldu. Kamerasını değiştirdiler. Sonra tekrar bozuldu. Şikayet hattına durumu gayet ayrıntılı açıkladım. Telefon daha çok yeni. Değiştirin bu telefonu dedim. Ama yine servise aldılar. Yine kamerasını değiştirdiler. Telefon bozulup duruyor. Kimse almasın. Hadi bozuluyor neden ısrarla parçasını değiştirip aynı bozuk telefonu bana geri gönderiyorlar. Her servise gidişinde 10+ gün telefon geri gelmiyor. Yerine telefon vermiyorlar. Tüm ayarlar bozuluyor. Bu telefon bana tam bir eziyet oldu.
Almayı düşünenlerin dikkatine. İsteyen olursa mail adresim seyuboglu@yahoo.com daha ayrıntılı bilgi veririm.
Saygılar
Anlamadığım birde şu var microsoft nokia'yı satın aldı lumia ismini öldürmeyecek çunkü tuttu, nokia yerine microsoft yazacak hepsi bu neden büyütülüyor ki bu konu anlamıyorum bazı arkadaşlar nokia battı diyor satıldı desek microsofta çünkü böyle oldu.Sizce microsoft nokia yı satın alıp arkasındanda wp ekosistemini tamamen iptalmi edecek bu mümkünmü kimbilir toplamda bu platformu şimdiki haline getirmek için bu son satın alma dahil kaç milyar dolar harcadı arkası arkasına güncellemeler yayınlıyor yeni yeni uygulama geliştiriciler gelmeye devam ediyor cihazın markasının nokia yada microsoft olması çokmu önemli yada nokia yı alan microsoftmu küçümseniyor burada 1000 tane nokia satın alacak kadar parası olan microsoft donanım üreticisini satın aldıysa orada bir ciddiyet ve gelecek vardır diye düşünüyorum ben ve wp8 in önü çok açık 1 yıl sonra eksiksiz bir market deneyimi sağladığında güncel donanım bileşenleri kullanıldığında dahada gelişecek olan sensör teknolojileriyle 1020 deki gibide kameralar 925 ebatına indirgendiğinde ki şu anda bile çok klas duruyor eminim bugün çok eleştirenler 1996 2009 arasında dedikleri klasik sloganları yine söyleyeceklerdir samsung dan telefon alınmaz hepsi çöp lumia sağlamlığı hiçbir cihazda yok samsung çabuk bozuluyor android gereksiz çöp uygulama dolu donuyor takılıyor ram canavarı hepsi 2gb ram bile yetmemeye başladı samsung servisleri berbat vsvsvsvs, tek farkla eskiden onun adı nokia idi artık microsoft olacak.Bir instagram'ın orijinal programı gelmedi diye ortalığı ayağa kaldırıyor herkes ama muadili var onu kullanıyor wp8 kullananlar ki aslıda gelecek açıklandı ben şimdi infinity blade oyununu ios platformunda oynuyorum 1-2-3 seriside var cihazımda ama bu oyun android te yok street fighter oynuyorum 3 çeşit capcom un rezident evil oyununu oynuyorum electronic arts yapımı mortal combat oynuyorum hugo race oynuyorum ve daha birsürü android işletim sisteminin marketine girmemiş uygulama ve oyun oynuyor kullanıyorum ama bunların hiçbirisi 2200 tl ye cihaz satan donanım üreticilerinin cihazlarındaki google play storede google play kuruldu kurulalı yok ayağamı kaldırayım ben şimdi ortalığı neden gelmiyor diye yada bütün bunlar android işletim sistemli cihaz almamak için geçerli bir nedenmi androidi savunan mevcut nokia yı gelecek microsoft u eleştirp laf sokan kişiler önce kendilerine şunu sorsunlar ekosistemin % 60 android işletim sistemi kullanırken neden ios uygulama kalitesi bizde yok diye eğer ben ios ta olupta android te olmayan uygulamaları buraya yazmaya kalkarsam anabritanica yaparım forumda hemde 20 kasım 2013 itibariyle androidin emekleme yıllarından bahsetmiyorum gameloft desteği olmasa google play symbiandan beter hale gelir en iyi 10 oyuna bakın android te 9 u gameloft 1 tanesi ea nfs most wanted gerisi candy crush temple run siz bana android te olupta ios ta olmayan 1 tane büyük yapım gösteremezsiniz ama ben size bildiğim kadarıyla 50 den fazla gösteririm bilmediklerim hariç küçük yapımlar hariç ama söz konusu wp olunca bir instagram olmaması geçerli neden oluyor 1 yılını yeni dolduran wp lu cihaz almamak için yada siz eleştirenlerin deyiminizle nokia almamak için bu bir ironi değilmi sizce.Bu arada sözlerim wp ekosistemini eleştirenlere arkadaşlar objektif bakanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır wp kullanmıyorum ama ilerideki gelişim sürecinde mutlaka sans vereceğim bir sistem bu sisteme kesinlikle önyargılı olmayacağım, microsoft un geleceği çok parlak olacak bu sistemde bundan eminim.
Güzelim konunun içine edenler başta başkalarının her lafına çok kafayı takan Nokia sempatizanları.. Kendi konularında Nokia'yı yerden yere vururlar (Lumia sayfasını uzun süre takip ettim) ama gel gelelim cahilce yapılan her yoruma da balık gibi atlayıp babasının malı gibi korurlar..
Altı üstü telefon lan... Tapmayın ve takmayın bu kadar.. İsteyen discovery alsın... İsteyen Iphone alsın. İsteyen Nokia alsın..
Başkasının telefonu kasıyorsa..
Marketi zayıfsa..
Ekranı bilmem kaç pixel değilse ne olmuş yani..
Ben Nokia'yı yenilikçi ürünlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ve buradan gidiyorum.. Çünkü işim bu.. Bir marka uğruna başkalarıyla savaşacak halim yok..
foto kalitesi güzelmiş ama keşke android versiyonunuda yapsaydı nokia şu telefonun