Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi"

Nokia'nın ve aynı zamanda Windows Phone ekosisteminin en iddialı akıllı telefonu olan Lumia 1020 test masamızda. Bakalım 41MP kamera ve 2GB RAM'e sahip olan Lumia 1020 neler vaad ediyor, detaylar videomuzda.

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