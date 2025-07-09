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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, aramalar, mesajlar... Gemini artık her şeyi görüyor

    Gemini uygulamasının son güncellemesiyle Google, Android kullanıcılarının WhatsApp mesajlarına, SMS’lerine ve aramalarına erişim sağlıyor. Erişimi manuel olarak kapatmak gerekiyor.

    WhatsApp, aramalar, mesajlar... Gemini artık her şeyi görüyor Tam Boyutta Gör
    Android cihazlara yüklenen Gemini uygulaması, 7 Temmuz itibarıyla kullanıcı onayı olmaksızın birçok uygulamayla entegre olmaya başladı. Google tarafından gönderilen e-postalarda bu değişiklik hakkında bilgi verilirken detaylı bir yönlendirme sunulmaması dikkat çekiyor. Üstelik önceki kullanıcı tercihleri de görmezden geliniyor.

    Güncelleme sonrası Gemini, Telefon, Mesajlar, WhatsApp ve yardımcı araçlar gibi uygulamalara erişim sağlıyor. Bu entegrasyon, daha önce kapalı olan "Gemini Uygulama Etkinliği" ayarı aktif olmasa bile devreye giriyor.

    Manuel müdahale gerekiyor

    WhatsApp, aramalar, mesajlar... Gemini artık her şeyi görüyor Tam Boyutta Gör
    Bu ayar kapatılsa bile erişiminin tam olarak kesilmediği de belirtiliyor. Aktarılanlara göre bu ayarın kapatılması yalnızca verilerin Google’a iletilmesini engelliyor. Yapay zeka, uygulamalara erişmeye ve verileri 72 saate kadar cihazda tutmaya devam ediyor.

    Gemini’ın erişimlerini sınırlandırmak isteyen kullanıcılar için çözüm yolları da bulunuyor. Gemini uygulamasının sağ üst köşesindeki profil menüsüne girerek "Uygulamalar" sekmesinden erişilen uygulamaların tiklerini kaldırmak gerekiyor. Alternatif olarak, cihazın genel ayarları üzerinden uygulama tamamen devre dışı bırakılabiliyor.

    Google’ın üstü kapalı atmış olduğu bu adım elbette gizlilik hassasiyeti taşıyanların tepkisini çekiyor. Kişisel mesajları, aramaları ve diğer uygulama içerikleri gibi hassas bilgilerinin yapay zeka tarafından analiz edilmesi bazı kullanıcılar tarafından istenmiyor. Öte yandan bu entegrasyon sayesinde Gemini, artık sizin adınıza WhatsApp mesajı gönderebiliyor.

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    S
    sonsabah 2 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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