WhatsApp, aramalar, mesajlar... Gemini artık her şeyi görüyor

Güncelleme sonrası Gemini, Telefon, Mesajlar, WhatsApp ve yardımcı araçlar gibi uygulamalara erişim sağlıyor. Bu entegrasyon, daha önce kapalı olan "Gemini Uygulama Etkinliği" ayarı aktif olmasa bile devreye giriyor.
Manuel müdahale gerekiyor
Gemini’ın erişimlerini sınırlandırmak isteyen kullanıcılar için çözüm yolları da bulunuyor. Gemini uygulamasının sağ üst köşesindeki profil menüsüne girerek "Uygulamalar" sekmesinden erişilen uygulamaların tiklerini kaldırmak gerekiyor. Alternatif olarak, cihazın genel ayarları üzerinden uygulama tamamen devre dışı bırakılabiliyor.
Google’ın üstü kapalı atmış olduğu bu adım elbette gizlilik hassasiyeti taşıyanların tepkisini çekiyor. Kişisel mesajları, aramaları ve diğer uygulama içerikleri gibi hassas bilgilerinin yapay zeka tarafından analiz edilmesi bazı kullanıcılar tarafından istenmiyor. Öte yandan bu entegrasyon sayesinde Gemini, artık sizin adınıza WhatsApp mesajı gönderebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre