Nokia Lumia 1020'yi kutusundan çıkarıyoruz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon dünyasının uzun süredir merakla beklediği üst seviye telefonlardan, Nokia Lumia 1020 test merkezimize ulaştı. Sıcağı sıcağına cihazı kutusundan çıkarıyoruz ve sizler bu videoyu izlerken biz de detaylı inceleme için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz.
41MP çözünürlüğünde PureView kameraya, Snapdragon S4 işlemciye, 2GB RAM'e, 4.5-inç ekrana ve Windows Phone 8 işletim sistemine sahip olan Lumia 1020'yi, Erdi Özüağ'ın sunumu eşliğinde, özel aksesuarı olan "kamera tutucu" ekranlarınıza getiriyoruz.
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Bu geciktirme isinin son derece maksatli yapildigini dusunuyorum.
Bu konuda size katılıyorum hatta içimden şöyle demek geliyor nerde o eski günler(donanımhaber) Kutuyu açalı 1 ayı geçmiş inceleme yok! Ama diğer cihazların örnğ:Bir Note 3 ve Xperia Z1 in incelemesi geldi ve keyifle izledik.Emekleriniz için teşekkürler ama aynı tavrı 1020 içinde sergileyebilirdiniz...
Orijinali aratmayacak alternatifler var 6tag, instance gibi. Nokia raw çekim, refocusing gibi daha ciddi fotoğrafçılık uygulamaları hazırlamakla meşgul şu aralar ama resmi instagram uygulaması da yolda
2-fotoğraf boyutu çok yüksek olduğundan 3g den upload etmek yıl alır
5 Mp olarak da kaydettiği için saniyeler içerisinde paylaşılabiliyor.
3-facebook yok
Güzel bir facebook uygulması mevcut. Ayrıca windows mobile gördüğüm en iyi facebook entegrasyonuna sahip sistem
4-shutterspeed çok yavaş
Evet bu sayede 4 saniyeye kadar uzun pozlamalar yapılabiliyor, diğer telefonlarla çekilmesi imkansız fotoğraflar çekilebiliyor.
Sonuç : Iphone bazı konularda kral olabilir ama fotoğraf konusunda değil :)
quote]Orijinalden alıntı: wustti
yav yazmayayim yazmayayim diyorum. note2 ye o telefon tasinir mi tepsi vs. diyenler bunun hakkinda ne dusunuyo cok merak ediyorum. telefonun kamera cikintisi bekledigimden az ve kibar. ama telefonun kendisi cok kalin yahu. fiyati makul olsa hadi yine alinir dicemde o da degil. surekli cepte tasinmaz bu. bunun amaci bisiklet tirmanma vs gibi sporlari yapiyosaniz telefon ve fotograf makinesini ayri ayri degil tek bi cihazda birlestirip agirlik ve yerden kazanirsiniz. normalde de baska cihaz kullanirsiniz. ama bu kez de samsung zoom dururken bu alinmaz. yani fiyat olayi kitlemis aleti bence...
Yav he he 41 MP kesin 4.1 MP'dir o. Bu olaydan sonra Nokia'ya güvenim sıfır oldu. youtube.com/...
bu videoyu nokia yapmadıkı
Sen korsun galiba? Nokia bu videonun gerçek cihazla çekilmediğini daha video çıkmadan önce söyledi
nerde inceledin daha çıkmayan cihazı