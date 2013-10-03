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Nokia Lumia 1020'yi kutusundan çıkarıyoruz

5 yıl
29,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasının uzun süredir merakla beklediği üst seviye telefonlardan, Nokia Lumia 1020 test merkezimize ulaştı. Sıcağı sıcağına cihazı kutusundan çıkarıyoruz ve sizler bu videoyu izlerken biz de detaylı inceleme için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz.
41MP çözünürlüğünde PureView kameraya, Snapdragon S4 işlemciye, 2GB RAM'e, 4.5-inç ekrana ve Windows Phone 8 işletim sistemine sahip olan Lumia 1020'yi, Erdi Özüağ'ın sunumu eşliğinde, özel aksesuarı olan "kamera tutucu" ekranlarınıza getiriyoruz.
 

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eP_362 5 yıl en beğenilen
Bu fiyata kutuyu hemen kapatın
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Aaron Paul 5 yıl
Beğenmeyebilirsiniz... Yılın telefonu değil sonuçta. Fakat; her konunun altına gelip '' ÇÖP '' yazmak, acizce ve çocukca bir hareket... Tabii karalamak kolaya kaçıyor. Ama işin ucunda büyük bir emek de olduğunu unutmayın.
Beğenmeyebilirsiniz... Yılın telefonu değil sonuçta. Fakat; her konunun altına gelip '' ÇÖP '' yazmak, acizce ve çocukca bir hareket... Tabii karalamak kolay...
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Ciginix 5 yıl
Şu kutudan çıkartma muhabbetine de kıl oluyorum.
5 Yanıt Yanıtla +19
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Utku 5 yıl
Yaziklar olsun donanimhaber. 1020 gibi merakla beklenen ve ilgi uyandoran bir telefonun incelemesi bu kadar geciktirilmez.

Bu geciktirme isinin son derece maksatli yapildigini dusunuyorum.
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thunderbolt 5 yıl Utku
Utku

Yaziklar olsun donanimhaber. 1020 gibi merakla beklenen ve ilgi uyandoran bir telefonun incelemesi bu kadar geciktirilmez.

Bu geciktirme isinin son derece maksatli yapildigini dusunuyorum.

Bu konuda size katılıyorum hatta içimden şöyle demek geliyor nerde o eski günler(donanımhaber) Kutuyu açalı 1 ayı geçmiş inceleme yok! Ama diğer cihazların örnğ:Bir Note 3 ve Xperia Z1 in incelemesi geldi ve keyifle izledik.Emekleriniz için teşekkürler ama aynı tavrı 1020 içinde sergileyebilirdiniz...
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DH Misafiri 5 yıl
1-instagram yok
Orijinali aratmayacak alternatifler var 6tag, instance gibi. Nokia raw çekim, refocusing gibi daha ciddi fotoğrafçılık uygulamaları hazırlamakla meşgul şu aralar ama resmi instagram uygulaması da yolda
2-fotoğraf boyutu çok yüksek olduğundan 3g den upload etmek yıl alır
5 Mp olarak da kaydettiği için saniyeler içerisinde paylaşılabiliyor.
3-facebook yok
Güzel bir facebook uygulması mevcut. Ayrıca windows mobile gördüğüm en iyi facebook entegrasyonuna sahip sistem
4-shutterspeed çok yavaş
Evet bu sayede 4 saniyeye kadar uzun pozlamalar yapılabiliyor, diğer telefonlarla çekilmesi imkansız fotoğraflar çekilebiliyor.
Sonuç : Iphone bazı konularda kral olabilir ama fotoğraf konusunda değil :)
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DH Misafiri 5 yıl
2 haftadır sürekli cebimde taşıyorum.Dar bir taytla falan dolaşmıyorsanız sorun olmayacaktır :) Gövde olarak kalın sayılmaz hatta geçen sene çıkan 920'ye kıyasla oldukça ince. Sadece kamera bölgesinde 2-3mm bir çıkıntı var buyuk sensor ve lensten dolayı. O da cepte taşırken bir rahatsızlık vermiyor. Galaxy zoom ise sanırım hacimsel olarak bunun rahat 2 katı vardır mukayese bile edilmez.
quote]Orijinalden alıntı: wustti
yav yazmayayim yazmayayim diyorum. note2 ye o telefon tasinir mi tepsi vs. diyenler bunun hakkinda ne dusunuyo cok merak ediyorum. telefonun kamera cikintisi bekledigimden az ve kibar. ama telefonun kendisi cok kalin yahu. fiyati makul olsa hadi yine alinir dicemde o da degil. surekli cepte tasinmaz bu. bunun amaci bisiklet tirmanma vs gibi sporlari yapiyosaniz telefon ve fotograf makinesini ayri ayri degil tek bi cihazda birlestirip agirlik ve yerden kazanirsiniz. normalde de baska cihaz kullanirsiniz. ama bu kez de samsung zoom dururken bu alinmaz. yani fiyat olayi kitlemis aleti bence...
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Elma 5 yıl

Yav he he 41 MP kesin 4.1 MP'dir o. Bu olaydan sonra Nokia'ya güvenim sıfır oldu. youtube.com/...


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berat955 5 yıl Elma
NewtonunKafasınaDüşenElma

Yav he he 41 MP kesin 4.1 MP'dir o. Bu olaydan sonra Nokia'ya güvenim sıfır oldu. youtube.com/...




bu videoyu nokia yapmadıkı


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Nokia Specialist 5 yıl Elma
NewtonunKafasınaDüşenElma

Yav he he 41 MP kesin 4.1 MP'dir o. Bu olaydan sonra Nokia'ya güvenim sıfır oldu. youtube.com/...




Sen korsun galiba? Nokia bu videonun gerçek cihazla çekilmediğini daha video çıkmadan önce söyledi
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E.Sahin 5 yıl
Arkadaşlar nokia store lara geldimi 1020 ?
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DH Misafiri 5 yıl
Yorumları az çok okudumda bu cihazı beğenmeyen android fanları var güldüm bitane nokia 808 ve bitane s3 üm var compact makina daha iyi resim çeker diyenler var ben yaklaşık 1 senedir 808 i kullanıyorum compact makinada var ondan çok daha iyi çekiyo resimleri s4 zoom diyenler var cihaz kaba diyenler var s4 zoomun kamerası 808 e yetişemez bile bizzat karşılaştırdım ayrıca s3 çok kasan bi cihaz kaba ve büyük diyenler için 808 de kaba mersinde yaşıyorum çok sıcak kot giyiyorum ve cebimde rahat taşıyorum benim wp8 in tek sevmediğim yönü arayüzü yoksa androidden daha hızlı çünkü s3 üm ile lumia 820 yi uzun bi süre test ettim marketi şuan için yeterli bilip bilmeden herşeye yorum yapmayın derim
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opxito 5 yıl DH Misafiri
compakt makinanızın marka ve modeli nedir acaba?
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berat955 5 yıl
bu telefon. Ne kadar düşer merak ettim bilen biri cevaplasın
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Melbourne Bounce 5 yıl
Nokia'nın kalitesi tartışılmaz beyler. Kapı gibi telefon yapıyorlar adamlar ( sağlamlık ). Gerek kamerası, gerek özellikleriyle diğer telefonlardan fazlası var. Fiyat ne kadar bilmiyorum ama vereceğiniz her kuruşu sonuna kadar hak ediyor bence.
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Burak1916 5 yıl
telefon çok kalın arkadaşlar nokia shopda inceledim windows akıcı iyi güzel fiyatı çok yüksek bu kadar para versem zaten gider iphone 5 alırım
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salihbocX 5 yıl Burak1916
marazpolat

telefon çok kalın arkadaşlar nokia shopda inceledim windows akıcı iyi güzel fiyatı çok yüksek bu kadar para versem zaten gider iphone 5 alırım

nerde inceledin daha çıkmayan cihazı
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia öldü deniyor ama ölüsü bile merak konusu olumlu olumsuz birsürüde yorum alıyor
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