Nokia Lumia 1020'yi kutusundan çıkarıyoruz

Akıllı telefon dünyasının uzun süredir merakla beklediği üst seviye telefonlardan, Nokia Lumia 1020 test merkezimize ulaştı. Sıcağı sıcağına cihazı kutusundan çıkarıyoruz ve sizler bu videoyu izlerken biz de detaylı inceleme için çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz.

41MP çözünürlüğünde PureView kameraya, Snapdragon S4 işlemciye, 2GB RAM'e, 4.5-inç ekrana ve Windows Phone 8 işletim sistemine sahip olan Lumia 1020'yi, Erdi Özüağ'ın sunumu eşliğinde, özel aksesuarı olan "kamera tutucu" ekranlarınıza getiriyoruz.