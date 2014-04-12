Nokia Lumia 1320 Video İnceleme

Haber Editörü
|Arkadaşlar bendede 1320 hafıza kartı ve tlfdaki videoları faceden whatsaapp veya messengerr den gonderemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
|Beyler ben L1320 almayı düsünüyordum, ama yorumlara bakınca biraz tereddüt ettim. Ya L1320 ya da 1000 TL maksimum bi telefon alıcam. Sizce napayım önerebileceğiniz telefon var mı veya alayım mı?
|bence fiyatına göre çok iyi telefon yorumlariniz.net/... özellikleri de baya iyi
|Çöp kısıtlanmış herşeyi nokia bu kafayla battı hala devam modeli yüksek olan tel düşük tellerden iyi olması gerekiyor.
|Kaan Arlı uykudan kalkıp gelmiş galiba saçlar sakallar havada :D
|Hala video yok şaka gibi. Koskoca donanım sitesi, forumundaki bir konuya video mu koyamadı
|Sınıfına göre gerçekten tatminkar bir telefon olmuş.
|1520 im var, windows phone 8.1 akıyor arkadaşlar, telefonun en sevmediğim tarafı explorer da ki sekme kısmıydı, şuan explorer dahil herşeyini toparlamışlar, 10 numara 5 yıldız işlerim sistemi olmuş.
|Niye mp olayına bu kadar takıldınız ki? Kamerasını kafi bulanlar alsın gecsin gitsin işte. Alt tarafı fotoğraf çekip instagrama atacak insanlsrın %99'u.
|Şu ürünün bile fiyatına laf ediliyor ya; cidden şoktayım. S4 Mini fiyatına bu telefonu alabiliyorsunuz; fakat fiyatına laf eden var. Cidden şaka gibi.
|Pil ömrünü hakkındaki deneyimlerinizi biraz daha detaylı verseydiniz keşke.
|Pil ömrünü bende merak ettim ona fazla değinilmemiş
Sistem gayet harika o kadar eksiklerden bahsedilmesine rağmen. Bazı yerel uygulamalardan eksikler var mağazada ama cidden işletim sistemi ben beğendim.
Ayın 14'ünde geliştirici önizleme sürümünü yükleyeceğim. Bir de 2 adet GDR güncellemesi gelecekmiş 8.1'den sonra.
İşletim sistemi 8.1 ile -bence- Android gecekondu mahallesinden ziyade düzenli bir şehir halini iyice alacak. Uygulamalar da Android'deki gibi olamayabiliyor bazen, o da popüleriteyle ilgili ama S2 ve S3'te yaşadığım gibi çökmeler falan yok, sanırım işletim sisteminin sayesinde o da.
Gidin Note 3 yerine 1520 ya da 1320 alın diyemem, ama orta ve alt seviye için Windows Phone'u rahatlıkla tavsiye ederim. Zaten MS'in açıklaması en düşük donanım için düzenlenmiş bir sistem olduğu, 520'nin nasıl çalıştığı da zaten ortada.
Ekmeğine göre köftesi az geliyor. Sonra istenen satış rakamlarına ulaşamayınca hayretler içerisinde kalınmasın.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgemek denir buna.
1320'nin arkasına 8Mp, önüne 1.2Mp kamera koysa ne olur? 1520 rakibi mi olur? Olmaz. Büyük bir maliyet farkı mı yaratır? Belki 3-5$ en fazla...
Şikayet edenlerin neden ettiği belli. Elindeki ekmek ile en çok köfteyi alabilmek için. Kendi ekmeğinin peşinde.
Peki siz laf sokmaya çalışırken neyin peşindesiniz? Nokia'nın çıkarlarını mı savunuyorsunuz? Kendi çıkarlarınızı mı savunuyorsunuz?
Burda Nokia sevenlerden, Windows Phone sevenlerden, Lumia 1320 satın alanlardan veya almak isteyenlerden kim istemezdi bu konuda biraz daha iyisini? 1320'si olan veya almayı düşünenlerden her kim aynı fiyata 8Mp bir kamera istemezse çıksın delikanlı gibi söylesin. Niye istemediğini de açıklasın. Var mı böyle bir babayiğit?
Laf hazır, o zaman 1520 al... Arada 2 kattan fazla fiyat farkı var. Sizin yaptığınızın adı kraldan fazla kralcılıktır.