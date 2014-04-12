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Nokia Lumia 1320 Video İnceleme

5 yıl
117,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Nokia'nın 6" boyutundaki uygun fiyatlı Windows Phone 8 telefonu Lumia 1320'yi inceliyoruz.
 

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Aaron Paul 5 yıl
Forumun yarısından fazlası '' Çocuk Ve Ergenlerden'' oluşuyor. Milletin görüşü ne acaba ? diyerek yorumlara da bakamıyoruz artık. O ona sözde '' Laf Geçiriyor '' o ona '' Haddini Bildiriyor... Vs. Şu nadide platformuda kreş'e çevirdiniz ;((
Forumun yarısından fazlası '' Çocuk Ve Ergenlerden'' oluşuyor. Milletin görüşü ne acaba ? diyerek yorumlara da bakamıyoruz artık. O ona sözde '' Laf Geçiriyor '...
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1 Yanıt Yanıtla +71
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sertacaygun 5 yıl
Galaxy S3'ten 1320'ye geçtim.
Sistem gayet harika o kadar eksiklerden bahsedilmesine rağmen. Bazı yerel uygulamalardan eksikler var mağazada ama cidden işletim sistemi ben beğendim.
Ayın 14'ünde geliştirici önizleme sürümünü yükleyeceğim. Bir de 2 adet GDR güncellemesi gelecekmiş 8.1'den sonra.
İşletim sistemi 8.1 ile -bence- Android gecekondu mahallesinden ziyade düzenli bir şehir halini iyice alacak. Uygulamalar da Android'deki gibi olamayabiliyor bazen, o da popüleriteyle ilgili ama S2 ve S3'te yaşadığım gibi çökmeler falan yok, sanırım işletim sisteminin sayesinde o da.
Gidin Note 3 yerine 1520 ya da 1320 alın diyemem, ama orta ve alt seviye için Windows Phone'u rahatlıkla tavsiye ederim. Zaten MS'in açıklaması en düşük donanım için düzenlenmiş bir sistem olduğu, 520'nin nasıl çalıştığı da zaten ortada.
Galaxy S3'ten 1320'ye geçtim.Sistem gayet harika o kadar eksiklerden bahsedilmesine rağmen. Bazı yerel uygulamalardan eksikler var mağazada ama cidden işle...
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Guaire 5 yıl Gaydurugububak
Jracool

_BruceWayne_

5 mp nedir




ne kadar ekmek o kadar köfte, git 1520 al o zaman

Ekmeğine göre köftesi az geliyor. Sonra istenen satış rakamlarına ulaşamayınca hayretler içerisinde kalınmasın.

Kaz gelecek yerden tavuk esirgemek denir buna.

1320'nin arkasına 8Mp, önüne 1.2Mp kamera koysa ne olur? 1520 rakibi mi olur? Olmaz. Büyük bir maliyet farkı mı yaratır? Belki 3-5$ en fazla...

Şikayet edenlerin neden ettiği belli. Elindeki ekmek ile en çok köfteyi alabilmek için. Kendi ekmeğinin peşinde.

Peki siz laf sokmaya çalışırken neyin peşindesiniz? Nokia'nın çıkarlarını mı savunuyorsunuz? Kendi çıkarlarınızı mı savunuyorsunuz?

Burda Nokia sevenlerden, Windows Phone sevenlerden, Lumia 1320 satın alanlardan veya almak isteyenlerden kim istemezdi bu konuda biraz daha iyisini? 1320'si olan veya almayı düşünenlerden her kim aynı fiyata 8Mp bir kamera istemezse çıksın delikanlı gibi söylesin. Niye istemediğini de açıklasın. Var mı böyle bir babayiğit?

Laf hazır, o zaman 1520 al... Arada 2 kattan fazla fiyat farkı var. Sizin yaptığınızın adı kraldan fazla kralcılıktır.
Jracool_BruceWayne_5 mp nedirne kadar ekmek o kadar köfte...
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2 Yanıt Yanıtla +23
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar bendede 1320 hafıza kartı ve tlfdaki videoları faceden whatsaapp veya messengerr den gonderemiyorum yardımcı olursanız sevinirim
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DH Misafiri 3 yıl
Beyler ben L1320 almayı düsünüyordum, ama yorumlara bakınca biraz tereddüt ettim. Ya L1320 ya da 1000 TL maksimum bi telefon alıcam. Sizce napayım önerebileceğiniz telefon var mı veya alayım mı?
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kuafortr 4 yıl
bence fiyatına göre çok iyi telefon yorumlariniz.net/... özellikleri de baya iyi
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BonezCrusher 4 yıl kuafortr
Çöp kısıtlanmış herşeyi nokia bu kafayla battı hala devam modeli yüksek olan tel düşük tellerden iyi olması gerekiyor.
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Stradale 5 yıl
Kaan Arlı uykudan kalkıp gelmiş galiba saçlar sakallar havada :D
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Sirkadyen 5 yıl
Hala video yok şaka gibi. Koskoca donanım sitesi, forumundaki bir konuya video mu koyamadı
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Vogue 5 yıl
Sınıfına göre gerçekten tatminkar bir telefon olmuş.
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kakarikikiri 5 yıl
1520 im var, windows phone 8.1 akıyor arkadaşlar, telefonun en sevmediğim tarafı explorer da ki sekme kısmıydı, şuan explorer dahil herşeyini toparlamışlar, 10 numara 5 yıldız işlerim sistemi olmuş.
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Utku 5 yıl
Niye mp olayına bu kadar takıldınız ki? Kamerasını kafi bulanlar alsın gecsin gitsin işte. Alt tarafı fotoğraf çekip instagrama atacak insanlsrın %99'u.
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Utku 5 yıl
Şu ürünün bile fiyatına laf ediliyor ya; cidden şoktayım. S4 Mini fiyatına bu telefonu alabiliyorsunuz; fakat fiyatına laf eden var. Cidden şaka gibi.
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BekleGeliyorum 5 yıl
Pil ömrünü hakkındaki deneyimlerinizi biraz daha detaylı verseydiniz keşke.
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wiru5 5 yıl
Pil ömrünü bende merak ettim ona fazla değinilmemiş
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