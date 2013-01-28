Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|nokia isminden kaybediyor
|Merhabalar, bu telefonda veya wp larda telefon ve sms icin blacklist olusturulabiliyor mu?
| Aslında hemen alınacak bir telefon değil. Fiyat çok çok iyi fakat Android gibi ram'i şişirmese de uygulamalarda 512mb ile Ram sıkıntısı yaşayan çok kullanıcı var. Sadece mail,internet vb. işler için kullanmak isterseniz sizin için oldukça idealdir.
Dün Windows 8 Phone inceledim, daha önce Android kullandım uzun süre, ve kesinlikle gelecek vadediyor. Uygulama konusu: Teşvik için paneller düzenleniyor. Mesela geçen ay olsa gerek, Marmara'da bir panel vardı,özellikle bilgisayar müh.nin katıldığı. Bence gelişecektir ve Nokia f/p ürünleri çıkarıp her segmente ideal ürünleri tutturabilirse kendini toparlar. Şu ana kadar beklenmedik derecede iyiler. Reklama odaklanmaları gerek.
HD video vb. şeyler deneme fırsatım olmadı, bu telefon bu konuda beklentilere ne kadar cevap verir emin değilim. Umarım Nokia yeniliklerine yenilik katmaya devam eder.
| youtube.com/...
Oyun çalıştırmıyor diyenlere kapak olsun :)
Hangi hard gamer telefonda bu tarz oyunlar oynamaya bayılıyor olmazsa yapamıyor o da ayrı bir konu, duyan da adamlar telefonu hayattaki sıkıntılarını gidermek için alıyorlar sanacak, adamın kendi derdiyle de telefona çıkışıyor vah, vah.
|Arkadaşlar u telefonda temple run oyununu kasmadan ve sorunsuz oynayabilirmiyim?
|Bildirim ledleri ve uyarıları doğru düzgün çalışıyor mu ? özellikle sosyal medya için
| Şu telefon bu özellikleri,tasarımı ve fiyatı ile ANDROD işletim sistemi ile çıksaydı kesinlikle piyasayı alt üst ederdi...
Ama yine tutar bu telefon.
Şeytan diyor Xpria U'dan vazgeç Lumia 620 al...
Deadman87
bence şeytan değilde içinde ki sağ duyun söylüyor onu. güncelleme almayacak bir telefona para vermeye bence hiç gerek yok
|Bu Nokia'nin satis ve pazarlama politikasini da anlamak mumkun degil. Nihayetinde talep goren adam gibi bir seri cikarttin. Her yerde ayni anda satisa sun, isteyen istedigi yerden alsin. Ne yapmaya calistiklarini anlamak mumkun degil.
|orta sınıf bir android ile kafayı yiyeceğime alırım bu cihazı.
|teknomarketlerde 699 a düşmesi yakındır turkcell teknosa hep piyasadan yüksekt oluyor
|600-700 lira fiyat bandındaki her android cihaz, belle fp2'li 603, 700 ve 701'in karşısında bile rezalet durumda. Bu telefon orta seviyede rakipsiz olmuş. Aklı olana.
ne içtiysen bende aynısından içmek istiyorum, torbacınızın numarasını pm atarsanız cok sevinirim
Şu yorumu alıp inci capsa koymak isyitiyorum, her okuyuşumda bi gülme geliyo abi ya tutamıyorum
bu uygulama olayı falan kişiden kişiye çok değişen şeyler. uygulamaya pek de ihtiyacı olmayan benim gibi birsürü adam var.
zaten tabletim var. oyun oynasam küçücük ekranda değil gider tabletimde oynarım.
telefona daha çok aksesuar / tel / ve mesajlaşma aygıtı olarak bakan biriyim. Hiç kamerası olmasa da olur bana.
Kapak olayı çok kafama yatan bir durum mesela...Kişiselleştirmeyi çok seviyorum. Pcmi, arabamı, odamı herşeyi..
nokianın aksesuar desteğini de bilmeyen yoktur sanırım. Kafama göre alacağım kapaklarla; milletin hiç kullanmayacağı milyonlarca yazılımdan daha mutlu olurum ben.