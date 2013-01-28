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Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme

6 yıl
30,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın 749TL'lik Türkiye satış fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Snapdragon S4 işlemcili ve Windows Phone 8 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonu Lumia 620'yi yakından bakıyor, kapsamlı inceleme öncesinde ilk değerlendirmelerimizi yapıyoruz.
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flexii_87 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

eP_362

DH Misafiri Apple gibi tapılacak bir şirket varken, kimse Finlandiyanin o basit hiç bir zaman başarılı olmamış Nokiayı almaz. Zaten istatistikler ortada. Apple hala akıllı cihaz pazararının yüzde 97sine hakim. Bundan dolayı özellikle o çalan çırpan Samsung ve bu basit Firma Nokia asla konuşmasın!
Ne demek istiyorsunuz Nokia yokken Apple mı vardı ya da Nokiadan önce Apple mı hakimdi piyasaya?



Ben küçükken bile Apple vardı, nokia yeni yeni telefon satmaya başladı. Zaten dedelerimizin elinde bile Apple var dikkat edersen. Şüphesiz ki o (Apple); yaratılan şirketlerin en yücesidir. Cenabahak her daim onu yüceltecek ve saygınlığını yükseltecektir.

ne içtiysen bende aynısından içmek istiyorum, torbacınızın numarasını pm atarsanız cok sevinirim



Şu yorumu alıp inci capsa koymak isyitiyorum, her okuyuşumda bi gülme geliyo abi ya tutamıyorum

DH MisafirieP_362DH Misafiri Apple gibi tapılacak bir şirket varken, kimse Finlandiyanin o basi...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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configsYs 6 yıl
zamanında galaxy ace'e 590 tl verdiğimi hatırlayınca içim acıyor.
bu uygulama olayı falan kişiden kişiye çok değişen şeyler. uygulamaya pek de ihtiyacı olmayan benim gibi birsürü adam var.
zaten tabletim var. oyun oynasam küçücük ekranda değil gider tabletimde oynarım.
telefona daha çok aksesuar / tel / ve mesajlaşma aygıtı olarak bakan biriyim. Hiç kamerası olmasa da olur bana.

Kapak olayı çok kafama yatan bir durum mesela...Kişiselleştirmeyi çok seviyorum. Pcmi, arabamı, odamı herşeyi..
nokianın aksesuar desteğini de bilmeyen yoktur sanırım. Kafama göre alacağım kapaklarla; milletin hiç kullanmayacağı milyonlarca yazılımdan daha mutlu olurum ben.
zamanında galaxy ace'e 590 tl verdiğimi hatırlayınca içim acıyor.bu uygulama olayı falan kişiden kişiye çok değişen şeyler. uygulamaya pek de ihtiyacı ol...
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erolustun 6 yıl
800 MHz islemcili ve 256 mb ram'li Samsung Galaxy Ace hala 550 TL'den alici bulabiliyorsa (bulabiliyor ki fiyati 500 TL'nin altina dusmuyor bircok yerde) bu telefon da su icinde 750 TL eder bana gore.
800 MHz islemcili ve 256 mb ram'li Samsung Galaxy Ace hala 550 TL'den alici bulabiliyorsa (bulabiliyor ki fiyati 500 TL'nin altina dusmuyor bircok yerde) bu te...
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1 Avatar
DiCaprio 5 yıl
nokia isminden kaybediyor
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mmdonmez 5 yıl
Merhabalar, bu telefonda veya wp larda telefon ve sms icin blacklist olusturulabiliyor mu?
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interramcho 5 yıl
Aslında hemen alınacak bir telefon değil. Fiyat çok çok iyi fakat Android gibi ram'i şişirmese de uygulamalarda 512mb ile Ram sıkıntısı yaşayan çok kullanıcı var. Sadece mail,internet vb. işler için kullanmak isterseniz sizin için oldukça idealdir.

Dün Windows 8 Phone inceledim, daha önce Android kullandım uzun süre, ve kesinlikle gelecek vadediyor. Uygulama konusu: Teşvik için paneller düzenleniyor. Mesela geçen ay olsa gerek, Marmara'da bir panel vardı,özellikle bilgisayar müh.nin katıldığı. Bence gelişecektir ve Nokia f/p ürünleri çıkarıp her segmente ideal ürünleri tutturabilirse kendini toparlar. Şu ana kadar beklenmedik derecede iyiler. Reklama odaklanmaları gerek.

HD video vb. şeyler deneme fırsatım olmadı, bu telefon bu konuda beklentilere ne kadar cevap verir emin değilim. Umarım Nokia yeniliklerine yenilik katmaya devam eder.
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/...
Oyun çalıştırmıyor diyenlere kapak olsun :)
Hangi hard gamer telefonda bu tarz oyunlar oynamaya bayılıyor olmazsa yapamıyor o da ayrı bir konu, duyan da adamlar telefonu hayattaki sıkıntılarını gidermek için alıyorlar sanacak, adamın kendi derdiyle de telefona çıkışıyor vah, vah.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar u telefonda temple run oyununu kasmadan ve sorunsuz oynayabilirmiyim?
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Hirotaro 6 yıl
Bildirim ledleri ve uyarıları doğru düzgün çalışıyor mu ? özellikle sosyal medya için
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ürüng ayıg toyon 6 yıl
Şu telefon bu özellikleri,tasarımı ve fiyatı ile ANDROD işletim sistemi ile çıksaydı kesinlikle piyasayı alt üst ederdi...
Ama yine tutar bu telefon.

Şeytan diyor Xpria U'dan vazgeç Lumia 620 al...
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oktayakgoz 6 yıl ürüng ayıg toyon
Deadman87

Şu telefon bu özellikleri,tasarımı ve fiyatı ile ANDROD işletim sistemi ile çıksaydı kesinlikle piyasayı alt üst ederdi...
Ama yine tutar bu telefon.

Şeytan diyor Xpria U'dan vazgeç Lumia 620 al...

bence şeytan değilde içinde ki sağ duyun söylüyor onu. güncelleme almayacak bir telefona para vermeye bence hiç gerek yok
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erolustun 6 yıl
Bu Nokia'nin satis ve pazarlama politikasini da anlamak mumkun degil. Nihayetinde talep goren adam gibi bir seri cikarttin. Her yerde ayni anda satisa sun, isteyen istedigi yerden alsin. Ne yapmaya calistiklarini anlamak mumkun degil.
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yanyuju000 6 yıl
zamanında galaxy ace'e 590 tl verdiğimi hatırlayınca içim acıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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oktayakgoz 6 yıl
orta sınıf bir android ile kafayı yiyeceğime alırım bu cihazı.
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inexo 6 yıl
teknomarketlerde 699 a düşmesi yakındır turkcell teknosa hep piyasadan yüksekt oluyor
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Utku 6 yıl
600-700 lira fiyat bandındaki her android cihaz, belle fp2'li 603, 700 ve 701'in karşısında bile rezalet durumda. Bu telefon orta seviyede rakipsiz olmuş. Aklı olana.
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