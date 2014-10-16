Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj

4 yıl
34,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia'nın yeni telefon modelleri Lumia 735 ve Lumia 830 hakkında merak edilen detayları, Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Direk ile konuştuk. İyi seyirler...
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 4 yıl
snapdragon 810 işlemcili cihaz ile çıkarılsa Windows phone market diğer platformlarda bulunan uygulama ve oyunlar yok.İlk başta market yapın zaten cihazlar o zaman alınır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
çok fazla fiyatlar artık şu 1000 tlyi amiral gemisi yapıp yani 830 1000 tl olmalı ne olursa olsun 735 te 700 tl fazla verilmez yapabiliyosanız bu fiyatlar a yapın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Lumia 735 aldım. Tabiki operatörden. İlk izlenim nokia e71 den sonra biraz zorlanacam gibi idi. Ancak tek elle kontrol edilmesi hoş. Araç kullanırken çok önemli çünkü. Uzun araştırmalar sonucu aldım. Şarzının iyi olması çok önemli.
Birde kapak değişimi var.. Her gün aynı yemeği yemek istemiyorum. Bu çok önemli mi? Elbette değil.
Herkese telefonlarıyla iyi haberler diliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 4 yıl
çok iyi kapak yapıon da karşısı anlamıyor ki, fiyatları o kadar normal olsaydı top5te yer alırdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Nokia kafaya koymuş samsung altında ezilmeyi, bu fiyatlara gider samsung, htc alırım daha iyi, yapanlar kendileri kullansın lumialarını 830 1299tl mış, güya uygun fiyat peah peah !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er1710 4 yıl
1020 lumiaların efsanesidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
lumia 830 u bekliyordum ama artık vazgeçtim diyebilirim 1299 tl çok fazla :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
fiyatlar çok uçuk güya 735 800 lira 830 da 1000 liradan gelir denildi güya hesaplı olcaktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
fiyatlar gerçekten biraz fazla gibi hiç kullanmadım lumıa windows işletim sistemli telefon denemek isterim aslında ama fiyatlar maalesef buna izin vermiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ObamaBarack1453 4 yıl
Lumia 830 çok büyük yav ben o kadar büyük telefon kullanamıyorum fakat 735 modeli, şuan ki kullandığım 720 modeli gibi tam benlik.

Lumia gerçekten de diğer markalara nazaran turkiyeye aksesuar konusunda daha çok yatırım yapıyor. Kablosuz şarjları gerçekten öneririm.

2-3 ay önce etrafımda lumia kullanan pek görmesem de, artık metroda metrobuste çok rastlıyorum, insanlar merak ediyor Lumia deneyimini bir tatmak istiyorlar.

Artık merak uyandırıyorsun lumia ve Windows. Böyle devam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:42
Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660
10,9b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,9b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
05:51
Asus CEO'su Jerry Shen ile konuştuk: ZenFone 4 ailesi
9,3b izlenme · 1 yıl
15:51
Nokia 5.1 Plus mercek altında | Nokia yeniden Türkiye'de
7b izlenme · 1 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6b izlenme · 1 gün
07:39
Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık
31,4b izlenme · 1 yıl
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
06:34
Nokia 8110'u inceledik: Efsane geri döndü
12,4b izlenme · 1 yıl
06:22
Nokia'nın yeni telefonu elimizde: Nokia 5'i kullandık
48,7b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
7,2b izlenme · 9 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,3b izlenme · 3 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
11,5b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim