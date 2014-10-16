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Nokia Lumia 735 ve Lumia 830 özel röportaj
4 yıl
34,5b
1
Cep Telefonları
1958
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın yeni telefon modelleri Lumia 735 ve Lumia 830 hakkında merak edilen detayları, Nokia Türkiye Ürün Müdürü Ali Direk ile konuştuk. İyi seyirler...
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1
DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
snapdragon 810 işlemcili cihaz ile çıkarılsa Windows phone market diğer platformlarda bulunan uygulama ve oyunlar yok.İlk başta market yapın zaten cihazlar o zaman alınır
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DH Misafiri
4 yıl
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çok fazla fiyatlar artık şu 1000 tlyi amiral gemisi yapıp yani 830 1000 tl olmalı ne olursa olsun 735 te 700 tl fazla verilmez yapabiliyosanız bu fiyatlar a yapın
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DH Misafiri
4 yıl
editörün seçimi
Lumia 735 aldım. Tabiki operatörden. İlk izlenim nokia e71 den sonra biraz zorlanacam gibi idi. Ancak tek elle kontrol edilmesi hoş. Araç kullanırken çok önemli çünkü. Uzun araştırmalar sonucu aldım. Şarzının iyi olması çok önemli.
Birde kapak değişimi var.. Her gün aynı yemeği yemek istemiyorum. Bu çok önemli mi? Elbette değil.
Herkese telefonlarıyla iyi haberler diliyorum.
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onur01651
4 yıl
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çok iyi kapak yapıon da karşısı anlamıyor ki, fiyatları o kadar normal olsaydı top5te yer alırdı
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DH Misafiri
4 yıl
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Nokia kafaya koymuş samsung altında ezilmeyi, bu fiyatlara gider samsung, htc alırım daha iyi, yapanlar kendileri kullansın lumialarını 830 1299tl mış, güya uygun fiyat peah peah !!
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er1710
4 yıl
editörün seçimi
1020 lumiaların efsanesidir
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DH Misafiri
4 yıl
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lumia 830 u bekliyordum ama artık vazgeçtim diyebilirim 1299 tl çok fazla :(
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DH Misafiri
4 yıl
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fiyatlar çok uçuk güya 735 800 lira 830 da 1000 liradan gelir denildi güya hesaplı olcaktı
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DH Misafiri
4 yıl
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fiyatlar gerçekten biraz fazla gibi hiç kullanmadım lumıa windows işletim sistemli telefon denemek isterim aslında ama fiyatlar maalesef buna izin vermiyor...
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ObamaBarack1453
4 yıl
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Lumia 830 çok büyük yav ben o kadar büyük telefon kullanamıyorum fakat 735 modeli, şuan ki kullandığım 720 modeli gibi tam benlik.
Lumia gerçekten de diğer markalara nazaran turkiyeye aksesuar konusunda daha çok yatırım yapıyor. Kablosuz şarjları gerçekten öneririm.
2-3 ay önce etrafımda lumia kullanan pek görmesem de, artık metroda metrobuste çok rastlıyorum, insanlar merak ediyor Lumia deneyimini bir tatmak istiyorlar.
Artık merak uyandırıyorsun lumia ve Windows. Böyle devam.
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Birde kapak değişimi var.. Her gün aynı yemeği yemek istemiyorum. Bu çok önemli mi? Elbette değil.
Herkese telefonlarıyla iyi haberler diliyorum.
Lumia gerçekten de diğer markalara nazaran turkiyeye aksesuar konusunda daha çok yatırım yapıyor. Kablosuz şarjları gerçekten öneririm.
2-3 ay önce etrafımda lumia kullanan pek görmesem de, artık metroda metrobuste çok rastlıyorum, insanlar merak ediyor Lumia deneyimini bir tatmak istiyorlar.
Artık merak uyandırıyorsun lumia ve Windows. Böyle devam.