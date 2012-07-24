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Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!"

6 yıl
165,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda duyurulduğu ilk günden bugüne en merak edilen telefon olma özelliği taşıyan Nokia Pureview 808'i inceliyoruz. 41MP dijital kamera ile donatılan telefon, uç noktadaki resim kalitesi yanı sıra üst düzey ses kayıt yetenekleri ve kayıpsız yakınlaştırma ile video yakalama konusunda da yeni bir çağın başlangıcı olabilir!
Pureview ile çekilmiş resimlerin orijinal hali için [buraya tıklayınız.

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teknoforum-bs 6 yıl en beğenilen
Mesut abinin rehberdede ASKİTOM yazıo :D
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Stanislas Xavier 6 yıl
Kamerasını çıkarıp One X'e veya S3'e taksak olayı bitirmiş oluruz sanırım..
1 Yanıt Yanıtla +49
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musAKka 6 yıl
Bunca zaman Pureview 808'in çektiği örnek fotoğrafları görüp incelemiştim ancak video çekiminin orijinal halini ilk defa görüyorum. Fotoğraf kalitesi bir yana, video kalitesi resmen kendine hayran bıraktı. İnanılmaz kaliteli bir video olmuş; zoom in/out geçişleri bile oldukça şaşırtıcı.

Görüldüğü üzere "Bu cihazı kim alır"cı arkadaşlar var. Öncelikle söyleyeyim, ben almam. Gerek uygulama kısıtlılığı, gerek düşük internet tarayıcı performansı, gerekse de sosyal ağ bakımından zayıf kalması sebebiyle bana hitap etmiyor. Benim Desire HD telefonum çok daha işlevseldir bana göre. Ama herkes akıllı telefonunu bu şekilde kullanmıyor. Bakıyorum, nişanlımda Incredible S var ve telefonun sahip olduğu potansiyelin çok azını kullanıyor. Ayrıca etrafımda özellikle IPhone'a sahip olup 2-3 uygulama bilen kişiler de mevcut. "Madem özelliklerini kullanmayacaksın, neden akıllı cihaz alıyorsun?" sesleri yükselebilir, hatta kendi içinde mantıklı bir görüş bile olsa buna kişinin kendi karar verir, biz karışamayız. Zaten bu bahsettiğim kişiler daha çok fotoğraf çekimi ve internette dolaşabilmek için alıyorlar. Uygulamadır, oyundur, temadır, ek özelliktir... umurlarında olmaz. İşte bu kişiler için tercih edilebilecek bir ürün olmuş. Ayrıca "an"ı yakalamak kişi için önemliyse bu telefon hayat kurtarıcı olabilir, hem de yüksek fiyatına rağmen. Şahsen denemedim ancak incelemeden de anlaşılacağı üzere telefonun ses kalitesi gayet iyi. Halen telefonların mp3 çalma kalitesini beğenmeyen biri olarak yanımda ayrı bir mp3 çalar taşırım. Bir cihaz, rakiplerinden daha yüksek ses kalitesi sağlayabiliyorsa, bunu yaparken de şarj tüketimi konusunda cimri davranıyorsa yine tercih edilebilir bir hal alabilir. Sadece talepler ve beklentilere bağlı.

Bunca zaman Pureview 808'in çektiği örnek fotoğrafları görüp incelemiştim ancak video çekiminin orijinal halini ilk defa görüyorum. Fotoğraf kalitesi bir yana,...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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jeofem 4 yıl
ARKADAŞLAR:
1-Performansı düşürmeyecek tavsiye edebileceğiniz yardımcı programlar nelerdir?
2-Batarya çabuk bitiyor bitmemesi için ne yapmalıyım ..
3-işe yaramaz çerez vs leri temizlemem için gerekli yardımcı program varmı?
TEŞEKKÜRLER........
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Blood Money 5 yıl
Nokia'nın şu telefonu niye böyle kötü bir donanımda çıkardığını hep merak etmişimdir.
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olağan_şüpheli 5 yıl Blood Money
Blood Money

Nokia'nın şu telefonu niye böyle kötü bir donanımda çıkardığını hep merak etmişimdir.


eski donanım kullanmakonusunda cok eleştirildi Nokia. 1020 nin sd800 lü versiyonu gelse süper olur.
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ReCoMaX 6 yıl
takip
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t-con 6 yıl
s3 mini satilip bu alinirmi?
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ahmetdemirci 6 yıl t-con
erdalll28
s3 mini satilip bu alinirmi?

kamera video ses müzik önemli ise alınır
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LooKLooK 6 yıl
Bana göre, tuş kilidindeyken kamera çekim tuşunun direk resim çekmeye geçmesi anlık resim çekecek olanlar için harkulade bir özellik.
Yemişim anduruiti...
proğram yükleniyormuş zart zort. görende hack sancak sizi.
yok kamerası 41 depilmiş 38 miş avatar filminin 2. sini mi çekceksiniz sanki.
He ağırdır ona amenna. diğer özelliklekri tatminkar.
İlk fırsatta nasip olursa alcam isterse iphone 8 versinler değişmem.
ayrıca. saate bakmak için bile yani en basit işlem.
onun için bile çoğu teefonda tuş kiidini açmak zorunda kalıyorsunuz.
bunda ise en azından ekranda görünüyor.
Kısacası alana hayırlı olsun. almayana cevap vermeye bile gerek yok
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ahmetdemirci 6 yıl LooKLooK
LooKLooK
Bana göre, tuş kilidindeyken kamera çekim tuşunun direk resim çekmeye geçmesi anlık resim çekecek olanlar için harkulade bir özellik.
Yemişim anduruiti...
proğram yükleniyormuş zart zort. görende hack sancak sizi.
yok kamerası 41 depilmiş 38 miş avatar filminin 2. sini mi çekceksiniz sanki.
He ağırdır ona amenna. diğer özelliklekri tatminkar.
İlk fırsatta nasip olursa alcam isterse iphone 8 versinler değişmem.
ayrıca. saate bakmak için bile yani en basit işlem.
onun için bile çoğu teefonda tuş kiidini açmak zorunda kalıyorsunuz.
bunda ise en azından ekranda görünüyor.
Kısacası alana hayırlı olsun. almayana cevap vermeye bile gerek yok

program dersen bunads yüklebiy yeterince. Ekstra programlarla 41.58 mp video çekebiliyorsun
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dockhanger 6 yıl
müzik var kamera muhtesem radyo var gerisine ıphonda zaten doydum kvk lı zaten kayıttan düşme gibi bi durumda yok çok beyendim tank gibi bi sağlamlıkta işimi görür fazla fazla
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Self-Propelled Artillery 6 yıl
Ne zamandir nokia almak istiyorum ama alamiyorum once 4 telefon degistirdim her degistirdigimde ilk basta nokiaya heveslendim ama sonradan androide dondum sirf yazilim yuzunden nokia adam akilli bi yazilim alabilseydi telefonlarina suanda liderdi wm8 i de orta seviye cihazlara veremiyor android olsa nokialiktan cikardi zaten ama wm8 biraz orta seviye cihazlara gelse cok acaip satis yapar bir de nokia kalitesi var nokiadaki malzeme kalitesini hicbir markada gormedim adamlar tank gibi telefon yapiyor n8 mesela ama digerleri boyle degil nokia ozletti kendini.
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SıradanÇinkoKarbonPil 6 yıl
Bununla cekilen fotografların oldugu ana konu falan varsa link verebilirmisinizbeyler merak ettim

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ahmetdemirci 6 yıl SıradanÇinkoKarbonPil
-numlock-
Bununla cekilen fotografların oldugu ana konu falan varsa link verebilirmisinizbeyler merak ettim



tablet.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=58151491&p=1#58151491
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DH Misafiri 6 yıl
hem telefon hem resim cekeyim direnlere göre bir cihaz.gercek pikseli veriyor.ama 38 pikselde zom yapamıyorsunuz.cektikten sonra görüntüyü büyütebiliyorsunuz görüntü kaybı olmuyor.görüntü sensörü(fotoğraf ve video kalitesi için önemli olan) kompak makinalarda (500-700 tl arası satılan) 4 kat daha sensör büyüklüğü var.buda daha net resim demek.işletim android olsa daha cok satabilirdi.1080p videosuda iyi.
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erolustun 6 yıl
Bence 808 Nokia N8'in upgrade versiyonu olmus. N8 kullanip ta telefonunu yenilemek isteyenler veya yaninda hem fotograf makinasi hem de cep telefonu tasimak istemeyenler bu telefonu tercih edecektir. Yapilan onemli bir algi hatasi var. Symbian Belle Fp2'yi daha onceki Symbian surumleriyle karistirmayin. Belle surumu ile isletim sistemi tarihinin en stabil ve akici halini aldi. Tarayici olarak Opera Mobile yukleyip kullanabilirsiniz. Flash destegi vs. konularina html 5'ten sonra girmeye gerek yok. Youtube ve izlesene.com gibi bazi sitelerin videolarini izleyebilirsiniz. Internet baglanti hizi kesinlikle tatmin edecektir. 41 MP'e ne gerek vardi diyen arkadaslari da anlamak mumkun degil. Bunu Samsung Android icin yapsaydi adamlar yapmis derlerdi de baska birsey demezlerdi. Rekabet her zaman tuketicinin isine yarar. Nokia bu modeli ortaya koymasaydi kimse Android telefonlarda 8 MP'den daha yuksek degerde bir kamera goremezdi onumuzdeki birkac yil.
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