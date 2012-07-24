Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!"

Bu videomuzda duyurulduğu ilk günden bugüne en merak edilen telefon olma özelliği taşıyan Nokia Pureview 808'i inceliyoruz. 41MP dijital kamera ile donatılan telefon, uç noktadaki resim kalitesi yanı sıra üst düzey ses kayıt yetenekleri ve kayıpsız yakınlaştırma ile video yakalama konusunda da yeni bir çağın başlangıcı olabilir!

Pureview ile çekilmiş resimlerin orijinal hali için [ buraya tıklayınız.