Nokia Pureview 808 video inceleme "41MP Kamerası ile ilk ve tek!"

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda duyurulduğu ilk günden bugüne en merak edilen telefon olma özelliği taşıyan Nokia Pureview 808'i inceliyoruz. 41MP dijital kamera ile donatılan telefon, uç noktadaki resim kalitesi yanı sıra üst düzey ses kayıt yetenekleri ve kayıpsız yakınlaştırma ile video yakalama konusunda da yeni bir çağın başlangıcı olabilir!
Pureview ile çekilmiş resimlerin orijinal hali için [buraya tıklayınız.]
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Görüldüğü üzere "Bu cihazı kim alır"cı arkadaşlar var. Öncelikle söyleyeyim, ben almam. Gerek uygulama kısıtlılığı, gerek düşük internet tarayıcı performansı, gerekse de sosyal ağ bakımından zayıf kalması sebebiyle bana hitap etmiyor. Benim Desire HD telefonum çok daha işlevseldir bana göre. Ama herkes akıllı telefonunu bu şekilde kullanmıyor. Bakıyorum, nişanlımda Incredible S var ve telefonun sahip olduğu potansiyelin çok azını kullanıyor. Ayrıca etrafımda özellikle IPhone'a sahip olup 2-3 uygulama bilen kişiler de mevcut. "Madem özelliklerini kullanmayacaksın, neden akıllı cihaz alıyorsun?" sesleri yükselebilir, hatta kendi içinde mantıklı bir görüş bile olsa buna kişinin kendi karar verir, biz karışamayız. Zaten bu bahsettiğim kişiler daha çok fotoğraf çekimi ve internette dolaşabilmek için alıyorlar. Uygulamadır, oyundur, temadır, ek özelliktir... umurlarında olmaz. İşte bu kişiler için tercih edilebilecek bir ürün olmuş. Ayrıca "an"ı yakalamak kişi için önemliyse bu telefon hayat kurtarıcı olabilir, hem de yüksek fiyatına rağmen. Şahsen denemedim ancak incelemeden de anlaşılacağı üzere telefonun ses kalitesi gayet iyi. Halen telefonların mp3 çalma kalitesini beğenmeyen biri olarak yanımda ayrı bir mp3 çalar taşırım. Bir cihaz, rakiplerinden daha yüksek ses kalitesi sağlayabiliyorsa, bunu yaparken de şarj tüketimi konusunda cimri davranıyorsa yine tercih edilebilir bir hal alabilir. Sadece talepler ve beklentilere bağlı.