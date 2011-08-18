Nokia, Symbian Anna'yı yayınladı

Finli iletişim devi Nokia; Symbian^3'lü kullanıcılarının merakla beklediği Symbian Anna güncellemesini yayınladı.Nokia N8, C7, E7 ve C6-01 için yayınlanan güncelleme şimdilik önde gelen Avrupa ve Asya ülkelerini kapsarken; önümüzdeki hafta içerisinde birçok ülkede daha yayınlanmış olacak.

Symbian'lı akıllı telefonların dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanıldığını belirten Nokia'nın kıdemli başkanı Ilari Nurmi, platforma bağlılıklarını gösteren Symbian Anna'nın kullanıcı deneyimi açısından önemli bir güncelleme olduğunu ifade ederken; önümüzdeki 12 ay boyunca 10 yeni Symbian'lı akıllı telefon çıkaracaklarını ve 2016'ya kadar platforma destek vereceklerini dile getirdi.

Kullanıcıların Ovi Suite 3.1.1 ile PC üzerinden ya da OTA olarak direkt telefonlarından yükleyebilecekleri Symbian Anna'nın öne çıkan yenilikleri şöyle;

Kullanıcı Arayüzü Daha canlı ikonlar Çeşitli arayüz iyileştirmeleri Dikey QWERTY klavye QWERTY klavye ile yazı girişleri esnasında mesajları, internet sayfalarını, rehberi ya da mailleri görülebilmesine imkan veren bölünmüş ekran

Haritalar ve Navigasyon Daha gelişmiş arama fonksiyonu Toplu taşıma hatları Facebook, Foursquare ve Twitter entegrasyonu

Daha hızlı ve hareket halindeyken daha rahat erişime imkan sunan internet tarayıcısı,

C7'de NFC donanımını aktif hale getirerek, kullanıcıların başta Nokia C7'ler olmak üzere birçok NFC destekli cihaz ile içerik paylaşımına izin verilmesi

Microsoft Communicator Mobile ile anlık mesajlaşma

Toplantı istek desteği de dahil olmak üzere E-posta geliştirmeleri

Donanım hızlandırmalı şifreleme ile kurumsal anlamda güçlü güvenlik

Firmaların yerel ağlarına erişebilmek isteyenler için kolay ve güvenli yerel ağ erişimi

Son kullanıcıya yönelik bu özelliklere ek olarak Symbian Anna'nın geliştiricilere sunduğu yeni özellikler şöyle;

Flashlite 4

Java Runtime 2.2

Qt Mobility 1.1

Qt 4.7