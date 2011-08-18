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Nokia, Symbian Anna'yı yayınladı

7 yıl
17,8b
1
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Nokia, Symbian Anna'yı yayınladı
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Finli iletişim devi Nokia; Symbian^3'lü kullanıcılarının merakla beklediği Symbian Anna güncellemesini yayınladı.Nokia N8, C7, E7 ve C6-01 için yayınlanan güncelleme şimdilik önde gelen Avrupa ve Asya ülkelerini kapsarken; önümüzdeki hafta içerisinde birçok ülkede daha yayınlanmış olacak.

Symbian'lı akıllı telefonların dünyanın her yerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanıldığını belirten Nokia'nın kıdemli başkanı Ilari Nurmi, platforma bağlılıklarını gösteren Symbian Anna'nın kullanıcı deneyimi açısından önemli bir güncelleme olduğunu ifade ederken; önümüzdeki 12 ay boyunca 10 yeni Symbian'lı akıllı telefon çıkaracaklarını ve 2016'ya kadar platforma destek vereceklerini dile getirdi.

Kullanıcıların Ovi Suite 3.1.1 ile PC üzerinden ya da OTA olarak direkt telefonlarından yükleyebilecekleri Symbian Anna'nın öne çıkan yenilikleri şöyle;

  • Kullanıcı Arayüzü
    • Daha canlı ikonlar
    • Çeşitli arayüz iyileştirmeleri
    • Dikey QWERTY klavye
    • QWERTY klavye ile yazı girişleri esnasında mesajları, internet sayfalarını, rehberi ya da mailleri görülebilmesine imkan veren bölünmüş ekran
  • Haritalar ve Navigasyon
    • Daha gelişmiş arama fonksiyonu
    • Toplu taşıma hatları
    • Facebook, Foursquare ve Twitter entegrasyonu
  • Daha hızlı ve hareket halindeyken daha rahat erişime imkan sunan internet tarayıcısı,
  • C7'de NFC donanımını aktif hale getirerek, kullanıcıların başta Nokia C7'ler olmak üzere birçok NFC destekli cihaz ile içerik paylaşımına izin verilmesi
  • Microsoft Communicator Mobile ile anlık mesajlaşma
  • Toplantı istek desteği de dahil olmak üzere E-posta geliştirmeleri
  • Donanım hızlandırmalı şifreleme ile kurumsal anlamda güçlü güvenlik
  • Firmaların yerel ağlarına erişebilmek isteyenler için kolay ve güvenli yerel ağ erişimi

Son kullanıcıya yönelik bu özelliklere ek olarak Symbian Anna'nın geliştiricilere sunduğu yeni özellikler şöyle;

  • Flashlite 4
  • Java Runtime 2.2
  • Qt Mobility 1.1
  • Qt 4.7
Nokia, Symbian Anna'yı yayınladı
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Nokia, Symbian Anna'yı yayınladı
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BuZ-MaViSi 7 yıl en beğenilen
Önde gelen avrupa ve asya ülkelerinde güncelleme aktif şu an.Siz önde gelen ülkelerdenmisiniz? :)
1 Yanıt Yanıtla +9
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TheMarksman 7 yıl BuZ-MaViSi
BuZ-MaViSi

Önde gelen avrupa ve asya ülkelerinde güncelleme aktif şu an.Siz önde gelen ülkelerdenmisiniz? :)


MOMOMO MONSTER KİLL !
BuZ-MaViSiÖnde gelen avrupa ve asya ülkelerinde güncelleme aktif şu an.Siz önde gelen ülkelerdenmisiniz? :)
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 7 yıl
ben bugun e6 almayı düşünüyorum ama symbian ne bilmiyorum e6 da varmıdır yardımcı olurmusunz
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DH Misafiri 7 yıl
acaba e72 içinde olcakmı symbian anna arkadaşlar bilen varsa yardımcı olabilirmi yoksa sadece dokunmatikler içinmi geçerli ?
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guvencakin 7 yıl
şimdi piyasada android gibi bir işletim sistemi varken anna çok boş geldi bana, N8 e yükledim sadece tema değişti, performans olarak gözle görülür bir fark yok ne yazık ki!
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DH Misafiri 7 yıl
Anna yükledim, pişman oldum. Telefon kendi kendine kapanıp açılıyor, 3-4 gün giden batarya 1 gün bile gitmiyor, ekran geçişleri çok yavaş. Nokia'ya da ilettim sorunları ama henüz ilgilenen çıkmadı :(
Ayrıca yeni sürümde .pdf okuyucu da yok. Çok dandik iş yapmış Nokia.
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DH Misafiri 7 yıl
slm ben nokia n8 kulanıyorum pc yok telefonumdan nasıl güncellerim yardımcı olsanız sevinirim şimdiden tşk.
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DH Misafiri 7 yıl
2 eylül oldu hala gelecek millet belle yi kullanmaya başladı okadar parayla alınan telefon'a destek gelmiyor ya nasıl sinir oluyorum *_* bu arada belle işi nasıl olcak ? annadan sonra mı yayınlıcaklar yoksa direk belle güncellemesi falan alabilir mi ?
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DH Misafiri 7 yıl
Aga yüklemiyor ki telefon kend i güncelleştirmelerinde yok nokianın kendi sitesinde yok sadece yabancı dili var türkçe yüklenmiyo symbian^3 benim sürümüm c6-01 en yeni sürüm ama yok neden acaba?
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DH Misafiri 7 yıl
Siz hala uyuyun beyler. Ben geçen hafta aldım c6-01 ne ağır ne eksik bir işletim sistemidir symbian^3.. bu adamlar sizi piyon gibi oynatıyor haberiniz yok. ülkedeki bütün sorunlarda böyle. AYAKLANMA YOK, BİRLİK OLMA YOK, ŞİKAYETİ ANCA KENDİ ARANIZDA YAPIYORSUNUZ.. daha sizi çook oynatırlar. sadece nokia değil bütün dünya firmaları
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia C7 kullanıyorum. C7 için Ovi Suite'de güncelleme olduğu bildirildi. ben de güncellemeyi yaptım ve telefonuma Symbian Anna yüklendi... Sonuç: Ücretli ve ücretsiz indirdiğim uygulamaların tümü ayvayı yedi. Bir iki tanesini telefondaki yükleme dosyalarından tekrar faal duruma getirdim. Ancak önem verdiğim ve iyi para verdiğim uygulamanın izine rastlamadım. Telefondan Ovi markete bağlanıp ücretsiz indirilen uygulamaların bazılarını tekrar indirmek istedim, defalarca uğraştım, sürekli indirme hatası verip durdu. Yüklemeye başlıyor, sonra yüklemeyi iptal ediyor. Yüklendi gibi gösteriyor, başlat dediğimde "hata" mesajı veriyor.
hadi uygulamaları boş ver dedim. Haritalar uygulaması "uydu" görünümünde şehir görüntüsünü vermez oldu. Güncelledim, haritalardan Türkiye'yi tekrar yükledim, yine sorunu çözemedim. Haritalar sorununu çözdüğüm takdirde, C7'yi hemen elden çıkaracağım. Herkesin bilgisi olsun!
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bende türkçe anna var ovi suite den yükledim
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elessair 7 yıl
biraz önce ovi suite güncelledi. change log olarak anna desteği diyor. ancak henüz telefon için yazılım arattığımda yeni sürüm olmadığını söylüyor.
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mavilim_ 7 yıl
14.99 dolar
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Lepanto 7 yıl
Ülkemiz kullanıcılarına hala sunulmadı Anna güncellemesi. Nokia'ya benden kocaman bir
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