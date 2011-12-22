Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, Symbian ismini kullanmayı bıraktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,9b
1
46
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında yıllardır mobil işletim sistemi Symbian ile hüküm süren Nokia, rakiplerinin güçlü hamlelerle önüne geçmesi ve bunun getirdiği satışlarda küresel gerileme nedeniyle Microsoft ile stratejik ortaklık kurarak Windows Phone ile yoluna devam etme kararı almıştı.

Milyonlarca Symbian kullanıcısı nedeniyle mobil işletim sistemini bir anda pasifize etmeyen Nokia belirli bir süre daha destekleme kararı almıştı. Symbian Anna ve Symbian Belle güncellemeleri buna örnek olarak verilebilir.
Bunun yanında Nokia tüketicileri de yeni stratejisine alıştırmak için daha önce hizmetlerinde kullandığı isimleri değiştirmeye başladı. Nokia Maps, Nokia Suite gibi değişimler bunlardan bazıları.

Nokia son olarak Symbian ismini de tarihe gömme kararı aldı. Symbian Anna ve Belle ile başlayan güncelleme faaliyetleri sonrası Nokia resmi blogundan yaptığı duyurularda veya görsel afişlerde artık Symbian ifadesini kullanmıyor. Symbian Belle yerine Nokia Belle şeklinde ifadeler kullanıyor.
Bundan böyle Nokia Anna veya Nokia Belle gibi adları daha sık duymaya başlayacağız. Ancak efsane Symbian isminin emekliye ayrılması pek çok Nokia fanını da üzecektir.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Miasmus 7 yıl en beğenilen
üzülmedim desem yalan olur.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl
Bunlar Nokian'nın ve Symbian'ın bitirilmesinin sadece evreleri. Elop tüm şirketin geleceğini bitirmiş durumda. Artık Nokia'nın geri dönüşü yok. Elinden MeeGo gibi bir sistem çıkarıldı. Birkaç yıl içinde Symbian da çıkarılacak. Buna alıştırmak için ilk önce isminden başlıyorlar. Nokia'yi gözümüzün içine baka baka bitiriyorlar.
Bunlar Nokian'nın ve Symbian'ın bitirilmesinin sadece evreleri. Elop tüm şirketin geleceğini bitirmiş durumda. Artık Nokia'nın geri dönüşü yok. Elinden MeeGo g...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SystemApps 7 yıl
Belle güncellemesini vurgulamak için yapılmış bir hamle...
Millette yine mi symbian anlayışı olduğundan ön yargıları kırmak için yapılmıştır muhtemelen.Zaten symbianın eski symbianla da alakası kalmadı.Normal bar tipi telefonlardan dokunmatik telefonlara kadar yolculuk etti.Nokia belle ismi de fena değil.Sonuçta yine symbian herdaim favorimdir.Android kullandım ancak symbianı tercih ederim.Zira symbian daha kararlı çalışıyor ve kullanımı daha basit...
ancak üst segmentde de android tercih edilebilir...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl SystemApps
SystemApps
Belle güncellemesini vurgulamak için yapılmış bir hamle...
Millette yine mi symbian anlayışı olduğundan ön yargıları kırmak için yapılmıştır muhtemelen.Zaten symbianın eski symbianla da alakası kalmadı.Normal bar tipi telefonlardan dokunmatik telefonlara kadar yolculuk etti.Nokia belle ismi de fena değil.Sonuçta yine symbian herdaim favorimdir.Android kullandım ancak symbianı tercih ederim.Zira symbian daha kararlı çalışıyor ve kullanımı daha basit...
ancak üst segmentde de android tercih edilebilir...

Nokia ARM 11 inadını bırakıp adam akıllı donanımlar koysa üst segmentte de Android'e çok rahat rakip olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bence Nokia Symbian'ın adını değiştirip,Symbian'ı artık desteklemiyoruz diyecek ve Symbian'ı başka bir isim altında geliştirecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tekkral34 7 yıl
MeeGo üzerine şiddetle gidilmeli diye düşünüyorum..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-8948E37AE 7 yıl
telefondan beklentiniz nedir?
Nokiaya bu düşmanlık niye?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl Guest-8948E37AE
Miralge

telefondan beklentiniz nedir?
Nokiaya bu düşmanlık niye?


yanlış anlaşılmasın lütfen ...

forum boyunca nokiaya karşı tabiki düşmanca tavırlar oluyordur hiçbir itirazım yok ama mantıklı eleştiri yapanlarıda aynı kefeye koymasak ? haksızmıyım ?

bugüne kadar nokiayı savunanlar şimdi nokiaya karşılar acaba neden ?

nedenlerini tartışmak düşmanlık olamaz değilmi ?

saygılar .

not : nokianın kalitesinden bahseden arkadaşlar bence forumda yada şikayet bölümlerine bir göz atsınlar ondan sonra samsunga çamur atsınlar . samsung kalitesizmiş te nokia çok kaliteliymiş ...kusura bakma ama buna küçük çocuklar bile güler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
bu elop nokia yı yavaş yavaş yok etmeye devam ediyor...
yakında nokia ismini bile kullanmıcaklar...
microsoft lumia falan dicekler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mellkor 7 yıl
Nokia yayi icten bitirmeye kararlilar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Bu Nokia'nın CEO'su Intel'in adamı olabilir mi?
Intel, Nokia'yı satın almak istiyordu. Kendi işlemcilerini ve kendi ürettiği telefonları satabilmek ve rahatça geliştirebilmek için.
Sonra Nokia Ceo'sunun yerine bunu sokturdu. Bu da yanlış şeyler yapıp Nokia'nın değerini düşürecek ki ucuz fiyattan kapatsın.
Olur mu olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Windows mobile'ı küçümsemeyenlerin çoğunun görsel bilgisi 0'a yakın.

2 program da versiyon ismini değiştirip AY EM PROGRAMMIR MEENNN diyen tiplerden ne beklersin ki ?

İOS ve Windows mobile 2side kullanımı kolay ve çok şık. Windows mobile, yazılım desteğini arttırır ve uygulama çeşitliliği artarsa iyi yerlere gelir..

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
sahiden , nokianın birinci olacağını kahve falındamı gördün ?
samsung almış başını gidiyor , neredeyse birinci olacak ...gerisini görünen köyün kılavuzu anlatır artık .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 7 yıl K_Spartakus
K_Spartakus

sahiden , nokianın birinci olacağını kahve falındamı gördün ?

samsung almış başını gidiyor , neredeyse birinci olacak ...gerisini görünen köyün kılavuzu anlatır artık .



Samsung zaten telefon ve dizüstü piyasasında 2011 yılı istatistiklerine göre 1. olmuş. Nasıl oldu bende hayretler içindeyim ama adamlar olmuş yani :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
symbian nakavt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 yıl
Üzüldüm desem yalan olmaz. :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
2K 7 yıl
Sırf isim değiştirmekle kalmaz umarım bir zamanların en bomba işletim sistemi şimdi yerlerde sürünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gkocer 7 yıl
Symbian isletim sistemi gorevini fazlasiyla yerine getirdi zaten. Ben nokia nin meego ile devam etmesini isterdim. Sonucta windows os sadece nokia ya ait bir sistem degil. Ayni icerigi satmak icin diger firmalarla surekli yaris icinde olacak ve ayakta kalmak icin tek sansi tasarim ve kendisine ozel uygulamalari ( ki nokia drive uygulamasini baska windows os telefonlara uyarlayabilmisti gelistiriciler )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TwinPowerTurbo 7 yıl
göreceksiniz nokia 1. olcak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +134 BlackLead +127 Domatore +113 Galatas4ray +108 Mugetsuga +102 Tugrul_512bit +86 sistemli adam +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4900 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sparkle Calibre GTX 560 Ti DF video inceleme 7 yıl Dente Gamezone 7000 oyuncu bilgisayarı video inceleme 7 yıl Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim