Nokia, Symbian ismini kullanmayı bıraktı

Akıllı telefon pazarında yıllardır mobil işletim sistemi Symbian ile hüküm süren Nokia, rakiplerinin güçlü hamlelerle önüne geçmesi ve bunun getirdiği satışlarda küresel gerileme nedeniyle Microsoft ile stratejik ortaklık kurarak Windows Phone ile yoluna devam etme kararı almıştı.





Milyonlarca Symbian kullanıcısı nedeniyle mobil işletim sistemini bir anda pasifize etmeyen Nokia belirli bir süre daha destekleme kararı almıştı. Symbian Anna ve Symbian Belle güncellemeleri buna örnek olarak verilebilir.

Bunun yanında Nokia tüketicileri de yeni stratejisine alıştırmak için daha önce hizmetlerinde kullandığı isimleri değiştirmeye başladı. Nokia Maps, Nokia Suite gibi değişimler bunlardan bazıları.





Nokia son olarak Symbian ismini de tarihe gömme kararı aldı. Symbian Anna ve Belle ile başlayan güncelleme faaliyetleri sonrası Nokia resmi blogundan yaptığı duyurularda veya görsel afişlerde artık Symbian ifadesini kullanmıyor. Symbian Belle yerine Nokia Belle şeklinde ifadeler kullanıyor.

Bundan böyle Nokia Anna veya Nokia Belle gibi adları daha sık duymaya başlayacağız. Ancak efsane Symbian isminin emekliye ayrılması pek çok Nokia fanını da üzecektir.