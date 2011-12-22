Nokia, Symbian ismini kullanmayı bıraktı

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Akıllı telefon pazarında yıllardır mobil işletim sistemi Symbian ile hüküm süren Nokia, rakiplerinin güçlü hamlelerle önüne geçmesi ve bunun getirdiği satışlarda küresel gerileme nedeniyle Microsoft ile stratejik ortaklık kurarak Windows Phone ile yoluna devam etme kararı almıştı.
Milyonlarca Symbian kullanıcısı nedeniyle mobil işletim sistemini bir anda pasifize etmeyen Nokia belirli bir süre daha destekleme kararı almıştı. Symbian Anna ve Symbian Belle güncellemeleri buna örnek olarak verilebilir.
Bunun yanında Nokia tüketicileri de yeni stratejisine alıştırmak için daha önce hizmetlerinde kullandığı isimleri değiştirmeye başladı. Nokia Maps, Nokia Suite gibi değişimler bunlardan bazıları.
Nokia son olarak Symbian ismini de tarihe gömme kararı aldı. Symbian Anna ve Belle ile başlayan güncelleme faaliyetleri sonrası Nokia resmi blogundan yaptığı duyurularda veya görsel afişlerde artık Symbian ifadesini kullanmıyor. Symbian Belle yerine Nokia Belle şeklinde ifadeler kullanıyor.
Bundan böyle Nokia Anna veya Nokia Belle gibi adları daha sık duymaya başlayacağız. Ancak efsane Symbian isminin emekliye ayrılması pek çok Nokia fanını da üzecektir.
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Millette yine mi symbian anlayışı olduğundan ön yargıları kırmak için yapılmıştır muhtemelen.Zaten symbianın eski symbianla da alakası kalmadı.Normal bar tipi telefonlardan dokunmatik telefonlara kadar yolculuk etti.Nokia belle ismi de fena değil.Sonuçta yine symbian herdaim favorimdir.Android kullandım ancak symbianı tercih ederim.Zira symbian daha kararlı çalışıyor ve kullanımı daha basit...
ancak üst segmentde de android tercih edilebilir...
Nokia ARM 11 inadını bırakıp adam akıllı donanımlar koysa üst segmentte de Android'e çok rahat rakip olur.
Nokiaya bu düşmanlık niye?
yanlış anlaşılmasın lütfen ...
forum boyunca nokiaya karşı tabiki düşmanca tavırlar oluyordur hiçbir itirazım yok ama mantıklı eleştiri yapanlarıda aynı kefeye koymasak ? haksızmıyım ?
bugüne kadar nokiayı savunanlar şimdi nokiaya karşılar acaba neden ?
nedenlerini tartışmak düşmanlık olamaz değilmi ?
saygılar .
not : nokianın kalitesinden bahseden arkadaşlar bence forumda yada şikayet bölümlerine bir göz atsınlar ondan sonra samsunga çamur atsınlar . samsung kalitesizmiş te nokia çok kaliteliymiş ...kusura bakma ama buna küçük çocuklar bile güler
yakında nokia ismini bile kullanmıcaklar...
microsoft lumia falan dicekler...
Intel, Nokia'yı satın almak istiyordu. Kendi işlemcilerini ve kendi ürettiği telefonları satabilmek ve rahatça geliştirebilmek için.
Sonra Nokia Ceo'sunun yerine bunu sokturdu. Bu da yanlış şeyler yapıp Nokia'nın değerini düşürecek ki ucuz fiyattan kapatsın.
Olur mu olur...
2 program da versiyon ismini değiştirip AY EM PROGRAMMIR MEENNN diyen tiplerden ne beklersin ki ?
İOS ve Windows mobile 2side kullanımı kolay ve çok şık. Windows mobile, yazılım desteğini arttırır ve uygulama çeşitliliği artarsa iyi yerlere gelir..
samsung almış başını gidiyor , neredeyse birinci olacak ...gerisini görünen köyün kılavuzu anlatır artık .
Samsung zaten telefon ve dizüstü piyasasında 2011 yılı istatistiklerine göre 1. olmuş. Nasıl oldu bende hayretler içindeyim ama adamlar olmuş yani :)
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