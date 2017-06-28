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Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık

1 yıl
68,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia geri döndü! Yeni nesil telefonlarını Temmuz ayında ülkemizde kullanıma sunacak olan Nokia'nın hem döndüşünü anlattık hem de en ucuz Android modeli olan Nokia 3'ü değerlendirdik.
Nokia geri döndü! Efsanevi 3310 modelinin yanı sıra Android tabanlı yeni modeller de hazırlayan Nokia, telefonlarını Temmuz ayında ülkemizde satışa sunuyor. Nokia'nın fiyatı en ucuz Android telefonu olan Nokia 3'ü kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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YolumBilgelik 1 yıl
Fiyat konusunda ve özellik konusunda daha iyi olabilirdi tabi ama son sürüm yazılım olması ve önümüzdeki büyük güncellemeyi de alacak olması önemli bir artıdır.
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wolf41 1 yıl
çok güzel çok sağlam çok şık bir telefon olmuş bence tutar ve zamanlada samsungu tokatlar...
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mavizaman 1 yıl
beklendiğine değmemiş.
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Samsung ve iphone kadar olmasada zamanla onlara yaklaşacağını düşünüyorum.
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deliaskim 1 yıl
nokia samsung ile iphone arasında kaybolur gider
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Bluflame 1 yıl deliaskim
deliaskim
nokia samsung ile iphone arasında kaybolur gider

nokia nedir yaw? bu saatden sonra kim takar. bildiğin dinazor.
nokia’nın dünyadaki pazar payı: %0.000001
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eror1 1 yıl
Sana bir tişört alacağım söz erdi
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Nickola Tesla 1 yıl
Bizim pedere 3310 alacaktım fiyata bak arkadaş
Bende 300-400 arası gelirse alırım diyordum.540 lira nedir?Yurtdışında 60 euro olan telefonu burada 540 liraya satmak?Kafalar güzelmiş
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RootUser 1 yıl Nickola Tesla
60x4=240 tl
540-240=300 tl
300 tl= kar payı, nakliye, gümrük vergisi vs. yersen.
2 Yanıt Yanıtla
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ahmet1905_47 1 yıl
neden z launcher kullanmamıslar nokia kendisi üretiyordu zaten
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reactor1111 1 yıl
Fiyatlandırma rezalet. Snapdragon 820 li telefon alınıyor o fiyata. Akıllanamamış Nokia.
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yasin_92 1 yıl
Gene cop modeller fiyatlara bak 400 500 tl lik cihazlar islemci yok kamera yok tip desen yok bataryada yok bu cihazlari alipta paraniza cope atmayin resmen isimle is yapmaya calisiyor nokia ama artik iphone samsung huawei xiaomi gibi firmalar ucmusken sen batmaya mahkumsun nokia sen 3310 uret ama onuda eski surumunu tabiki
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