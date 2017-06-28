Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık

Nokia geri döndü! Yeni nesil telefonlarını Temmuz ayında ülkemizde kullanıma sunacak olan Nokia'nın hem döndüşünü anlattık hem de en ucuz Android modeli olan Nokia 3'ü değerlendirdik.

Nokia geri döndü! Efsanevi 3310 modelinin yanı sıra Android tabanlı yeni modeller de hazırlayan Nokia, telefonlarını Temmuz ayında ülkemizde satışa sunuyor. Nokia'nın fiyatı en ucuz Android telefonu olan Nokia 3'ü kullandık ve detaylarını bu videoda anlattık.