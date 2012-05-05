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Nokia, sözlerini yerine getiremediği için dava edildi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ortaklığı sonrasında Lumia Windows Phone modelleriyle akıllı telefon pazarındaki yerini geri almak isteyen Nokia'ya karşı New York'ta ilginç bir dava açıldı.

Robert Chmielinski tarafından açılan davanın konusu ise Windows Phone platformuna yönelen Nokia’nın söz verdiği gibi global pazardaki eski pozisyonunu kazanamaması.

Geçen yıl son çeyrekte 1.3 milyar dolar, bu yıl ilk çeyrekte ise 1.7 milyar dolar kaybeden Nokia'nın tutamayacağı sözler vererek yatırımcılarını kandırdığı ve federal güvenlik yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Chmielinski bu durumun 11 Nisan sonrası net olarak ortaya çıktığını belirtiyor.

İddialı bir kampanya ile Lumia 900 modelini 99$ kontratlı olarak satmaya başlayan Nokia'nın bu nedenle yabancı firmaların ABD borsalarında listelenmek için kullandıkları American Depositary Shares üzerindeki değerinin bir günde yüzde 16 düştüğü de şikayete eklenmiş.

3 Mayıs'ta açılan davada amaç Nokia hisselerini elinde tutan bireylerin verilen sözlerin tutulmamasından dolayı zarara uğradıklarını ispat etmek. 

Nokia ise davanın tebliğinin kendilerine ulaştığını ve gerekli savunmayı yapacaklarını açıkladı.

http://www.bgr.com/2012/05/04/nokia-windows-phone-lawsuit/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Nokia androide geçse symbianda direnmese bırak batmayı kral olur.

istemesemde katılıyorum size , kral olmasada samsung , htc , motorola arasında kendisine yer bulur. En azından Lg den önde olur...
DH MisafiriNokia androide geçse symbianda direnmese bırak batmayı kral olur.istemesemde katılıyorum size , kral olmasada samsung , ht...
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Musketeer. 7 yıl
Helal, adamların işi gücü rahat ya nelerle uğraşacaklarını şaşırmışlar. Bizim insan hakkı olan şeyi arayamıyor , adamlara bak
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briarlyxusa 7 yıl
Hatta daha android ile İOS un farkını yeni anlıyor millet sen tutmuşsun sonunu getiremiyor diye daha dur biraz üzerinden bir kaç
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Emin83 7 yıl
Herkes androide geçsin diyor ama o platforma geçmesi için yüksek donanım koymak zorunda.1,4 ghz çift çekirdek ( htc quad core geçti ) en az 768 ram adreno 220 yada muadili gibi.Buda Nokianın işine gelmez düşük donanım koysa yine beğenilmez eleştiri manyağı olur.
Symbian veya windows phone 800 mhz cpu 512 ram rom daya gitsin.Sonra bu hallere düşersin nokia.Diğer üreticiler aldı yürüdü 4 çekirdek üç boyut falan derken çooook geride kaldın nokia.Aplle bile harika bir işletim sistemi olmasına rağmen çift çekirdek kullanıyor telefonlarında.
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depelerx 7 yıl
İşin bilincinde olan herkes şu an wp7 telefonlara geçmeyi düşünüyor, fakat forumdaki çoğu arkadaş 24 ay taksitle android telefon aldıkları için daha uzun süre savunacaklar tabi bu sistemi :D
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Pulstar 7 yıl depelerx
depelerx

İşin bilincinde olan herkes şu an wp7 telefonlara geçmeyi düşünüyor, fakat forumdaki çoğu arkadaş 24 ay taksitle android telefon aldıkları için daha uzun süre savunacaklar tabi bu sistemi :D

Biraz daha açabilir misin? Neden WP7'e geçmek doğru bir seçim olur?

Bu soruyu tartışma yaratmak için değil sadece bilgilenmek için soruyorum.

Android kullanıcısıyım ve yakın zamanda iOS'a geçmeyi düşünüyorum.
Fakat WP7'nin de farkındayım; ancak neredeyse hiç bilgim yok.
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newempat 7 yıl
bir telefonu yüceltmenin olmazsa olmaz demenin de bir anlamı yok açıkçası ..
sonuçta herkesin bütçesi farklı ve fiyat/performans önemli ..
hangisi en iyi fiyata benim işime yarayacak makinayı üretiyorsa onu alırım ..
wp nun bir artısı var diğerlerine göre tablet + pc + telefon da alışılmışın dışına çıkman gerekmeyecek .. 3 platform da da aynı sistemi kullanacaksın ..
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newempat 7 yıl
saçma değil mi bu şekilde bir dava ? yatırım yapıyorsan hem kar hem de zararı kabullenme vardır değil mi ? kimse bir şirketin kar ya da zarar edeceğinin garantisini veremez ..
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia batmaz sadece elindeki patentlerin gelirinden yillarca var olur bosu bosuna batacak muhabbeti yapmayalim
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lambrusco 7 yıl
Allahtan elma varda canimiz sIkIlmiyor.
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Fehva 7 yıl
Bunlar reklam kokan hareketler :D
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Silent Guardian 7 yıl
Ya Android'e geçersin,ya bu diyardan gidersin.

Adamlar zarar üstüne zarar yapıyorlar,her gün küçülüyorlar hala akıllı telefon kısmında symbian ve Windows phone 7 kullanmakta ısrarcılar.Symbian savunucuları hiç kusra bakmasın ama durum ortada.Samsung geçmişti sanırım son verilere göre.Siz hala symbian işlemci istemiyor,şarjı uzun gidiyor,güvenli safsatalarına devam edin.Adamlar Android ile rekorlar kırsın,nokia symbian ile yerinde saysın.N8,808 gibi cihazların Fotoğraf konusunda üstün olmaları yetmiyor,yazılımda lazım biraz.Şahsen ben Uygulama marketine çok önem veriyorum;Bana göre akıllı telefonu akıllı yapan Uygulamalardır.Ovi marketin durumu belli.S60V5 uygulamaları ile dolu market.Mesela Purewiev Android işletim sistemi koyup işlemciyi A8 olarak değiştirselerdi çoğu kişinin tercih sebebi olurdu.Millet gözünü açmaya başladı artık.Her ne kadar Android işletim sistemine "Aaa Android işlemcili" deselerde sonuçta işletim sistemine dikkat ediyorlar.
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be ilginç bir bakış açısı ilginç bir dava, ee tabi Türkiye'de yaşadığımız için bu tip haberler bize farklı geliyor :)
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