Nokia, sözlerini yerine getiremediği için dava edildi

Microsoft ortaklığı sonrasında Lumia Windows Phone modelleriyle akıllı telefon pazarındaki yerini geri almak isteyen Nokia'ya karşı New York'ta ilginç bir dava açıldı.





Robert Chmielinski tarafından açılan davanın konusu ise Windows Phone platformuna yönelen Nokia’nın söz verdiği gibi global pazardaki eski pozisyonunu kazanamaması.





Geçen yıl son çeyrekte 1.3 milyar dolar, bu yıl ilk çeyrekte ise 1.7 milyar dolar kaybeden Nokia'nın tutamayacağı sözler vererek yatırımcılarını kandırdığı ve federal güvenlik yasalarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Chmielinski bu durumun 11 Nisan sonrası net olarak ortaya çıktığını belirtiyor.





İddialı bir kampanya ile Lumia 900 modelini 99$ kontratlı olarak satmaya başlayan Nokia'nın bu nedenle yabancı firmaların ABD borsalarında listelenmek için kullandıkları American Depositary Shares üzerindeki değerinin bir günde yüzde 16 düştüğü de şikayete eklenmiş.





3 Mayıs'ta açılan davada amaç Nokia hisselerini elinde tutan bireylerin verilen sözlerin tutulmamasından dolayı zarara uğradıklarını ispat etmek.





Nokia ise davanın tebliğinin kendilerine ulaştığını ve gerekli savunmayı yapacaklarını açıkladı.