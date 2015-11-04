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Nomad 2400mAh gücünü cüzdana sığdırdı

Taşınabilir şarj istasyonları artık heryerde yanımızda olmak zorunda. Durum böyle olunca biraz estetik arayanlarımız da oluyor. Nomad bunun için bir çözüm geliştirmiş.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nomad 2400mAh gücünü cüzdana sığdırdı


Akıllı telefonlarını sık kullanan kişiler için harici bir şarj istasyonu olmazsa olmazlar arasında. Bununla birlikte sürekli bir harici istasyonla gezmek de zaman zaman rahatsızlık verici olabiliyor. Üreticiler kılıf, çanta, cüzdan geleneksel aksesuarlara batarya entegre ederek bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak yine bazı dezavantajlar mevcut. 

Özellikle cüzdan içerisine entegre edilen bataryalar incelikten taviz vermemek adına oldukça güçsüz oluyor ve 1000mAh seviyesini geçemiyor. Nomad ise Ion Belt adını verdiği bataryalı cüzdanında yenilikçi bir tasarım kullanarak gücünü 2400mAh seviyesine çıkarmayı başarmış. 

Ion Belt piyasadaki benzer ürünlerin aksine bataryayı kanatlara değil cüzdanın katlama noktasına entegre etmiş. Silindir şeklindeki bu batarya hem güçlü hem de genel tasarımı çok fazla etkilemiyor. Ion Belt ile standart para cüzdanları yan yana getirildiğinde çok fazla bir fark göze çarpmıyor. Ağırlık ise batarya nedeniyle 162 gram oluyor. 

Nomad Ion Belt sadece iPhone ürünlerine destek veriyor. Lightning kablosu katlama kısmının içerisinde bulunuyor ve kolaylıkla çıkarılabiliyor. Batarya microUSB girişi ile şarj ediliyor. Cüzdan iPhone 6S modelini tam tur şarj edebilirken, iPhone 6S Plus modelini ise yüzde 85 civarında dolduruyor. Nomad Ion Belt aksesuarı 15 Kasım itibariyle 100$ üzerinden satışa sunulacak. Ön siparişlerde 20$ indirim söz konusu.  

http://www.hellonomad.com/products/wallet Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl en beğenilen
ulan o telefonu ben *ötümle şarj ederim
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Mianfei 3 yıl
Gereksiz popo cebinde nolur bu ya patlarsa;(
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.Aslan. 3 yıl
100$ için gereksiz bir ürün...
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dreameren 3 yıl
2400 az yalnız
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kadirirdem 3 yıl
Sicaktan bir patlarsa bir daha oturamayabilirsiniz....
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Patren 3 yıl
satmaz
1 Yanıt Yanıtla +1
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igetsky 3 yıl Patren
patren

satmaz



aynen daha kullanisli ve inovatif bir urun olmasi lazım
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fuujitsu 3 yıl
Bu teknolojiler çöp. Yeni ve çok daha büyük kapasiteyi daha küçük hacme sığdırabilecek yeni batarya teknolojileri lazım. En kötü firmaların çıkartılabilir bataryayı geri getirmesi lazım. Bu şekilde powerbank gibi şeylerle telefonu ucubeymiş gibi kullanmaktansa kolayca şarjı bittiğinde yedek bataryayı takmak çok daha kolay ve kullanışlı.
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Bfg10k 3 yıl
Patlarsa paralar da yanar....abooooo aman kalsın...(gerçi cüzdanda para da yok ama)
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yokbeolumbe 3 yıl
Fikir güzelde hiç kullanılabilirliği yok. Telefonu taktın diyelim arka cepte doldurman imkansız. Ön ceptede cüzdan zaten zar zor sığıyor birde telefon ve powerbank çok zor olur. Ayrıca kapasite çöp.
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Fenomenon 3 yıl
Çok aşırı gereksiz olmuş. Hadi 10bin mah büyük geliyor diyelim, 5bin mah'lık powerbank'lar ince ve taşıması kolay. Ayrıca fiyatı da 100$ değil.
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shadowtr 3 yıl
dötümüzde patlamasın
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orhanyıldız 3 yıl
İlginç
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esmerbuyucu 3 yıl
Bence güzel durmuyor.
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aycibin 3 yıl
ulan o telefonu ben *ötümle şarj ederim
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