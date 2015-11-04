Nomad 2400mAh gücünü cüzdana sığdırdı





Akıllı telefonlarını sık kullanan kişiler için harici bir şarj istasyonu olmazsa olmazlar arasında. Bununla birlikte sürekli bir harici istasyonla gezmek de zaman zaman rahatsızlık verici olabiliyor. Üreticiler kılıf, çanta, cüzdan geleneksel aksesuarlara batarya entegre ederek bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor ancak yine bazı dezavantajlar mevcut.





Özellikle cüzdan içerisine entegre edilen bataryalar incelikten taviz vermemek adına oldukça güçsüz oluyor ve 1000mAh seviyesini geçemiyor. Nomad ise Ion Belt adını verdiği bataryalı cüzdanında yenilikçi bir tasarım kullanarak gücünü 2400mAh seviyesine çıkarmayı başarmış.





Ion Belt piyasadaki benzer ürünlerin aksine bataryayı kanatlara değil cüzdanın katlama noktasına entegre etmiş. Silindir şeklindeki bu batarya hem güçlü hem de genel tasarımı çok fazla etkilemiyor. Ion Belt ile standart para cüzdanları yan yana getirildiğinde çok fazla bir fark göze çarpmıyor. Ağırlık ise batarya nedeniyle 162 gram oluyor.





Nomad Ion Belt sadece iPhone ürünlerine destek veriyor. Lightning kablosu katlama kısmının içerisinde bulunuyor ve kolaylıkla çıkarılabiliyor. Batarya microUSB girişi ile şarj ediliyor. Cüzdan iPhone 6S modelini tam tur şarj edebilirken, iPhone 6S Plus modelini ise yüzde 85 civarında dolduruyor. Nomad Ion Belt aksesuarı 15 Kasım itibariyle 100$ üzerinden satışa sunulacak. Ön siparişlerde 20$ indirim söz konusu.

http://www.hellonomad.com/products/wallet