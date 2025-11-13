Sons of Anarchy'nin yaratıcısından yeni bir motorcu dizisi geliyor; Başrol Jason Momoa

Nomad'in Başrolünü Jason Momoa Üstlenecek
Nomad'in başrolünde, tam bir motosiklet tutkunu olan, hatta daha önce bu konuda bir belgesel dizisi de çeken ünlü oyuncu Jason Momoa olacak. Momoa aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstlenecek.
Nomad, Yeni Zelanda'nın şiddet dolu yeraltı dünyasında geçecek ve kanunsuz işler yapan motosiklet çetelerine odaklanacak. Jason Momoa, iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir savaşçıya hayat verecek. İki farklı tercih, iki farklı aile arasında kalan bu savaşçının zorlu bir karar vermesi gerekecek.
Apple TV, Nomad'e ilk sezon için henüz resmi onayı vermedi. Ancak işin arkasında Kurt Sutter ve Jason Momoa gibi dikkat çekici iki ismin olması, Nomad'in ekrana gelme şansını epey yükseltiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: