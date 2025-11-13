Giriş
    Sons of Anarchy'nin yaratıcısından yeni bir motorcu dizisi geliyor; Başrol Jason Momoa

    Sons of Anarchy'nin yaratıcısı olarak tanınan Kurt Sutter, yine motor çetelerine odaklanan bir dizi hazırlıyor. Bu kez başrolde ünlü oyuncu Jason Momoa olacak. İşte detaylar...

    Sons of Anarchy'nin yaratıcısından yeni bir motorcu dizisi geliyor; Başrol Jason Momoa Tam Boyutta Gör
    Amerikalı bir motorcu çetesine odaklanan Sons of Anarchy, 2008-2014 yılları arasında yayınlanmış, o dönemde epey ses getirmişti. Ülkemizde de pek çok hayranı olan bu dizinin yaratıcısı olarak tanıdığımız Kurt Sutter, şimdi Apple TV için yeni bir motorcu dizisi hazırlıyor. Nomad adını taşıyan bu yeni dizi de aynı Sons of Anarchy gibi bir motorcu çetesine odaklanacak. Ancak bu kez hikâye Amerika'dan Yeni Zelanda'ya taşınacak.

    Nomad'in Başrolünü Jason Momoa Üstlenecek

    Nomad'in başrolünde, tam bir motosiklet tutkunu olan, hatta daha önce bu konuda bir belgesel dizisi de çeken ünlü oyuncu Jason Momoa olacak. Momoa aynı zamanda dizinin yapımcılığını da üstlenecek.

    Nomad, Yeni Zelanda'nın şiddet dolu yeraltı dünyasında geçecek ve kanunsuz işler yapan motosiklet çetelerine odaklanacak. Jason Momoa, iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir savaşçıya hayat verecek. İki farklı tercih, iki farklı aile arasında kalan bu savaşçının zorlu bir karar vermesi gerekecek.

    Apple TV, Nomad'e ilk sezon için henüz resmi onayı vermedi. Ancak işin arkasında Kurt Sutter ve Jason Momoa gibi dikkat çekici iki ismin olması, Nomad'in ekrana gelme şansını epey yükseltiyor.

