Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün

Kingston Digital, özellikle kısıtlı bağlantı girişlerine sahip olan cihazlar için CES 2018 fuarında iddialı bir bağlantı merkezi tanıttı. Nucleum adındaki USB Tip-C aksesuarı 7 farklı bağlantı noktası sunuyor.

Birçok girişe sahip olan Nucleum, tüketicilerin sahip olduğu fare, klavye ve hatta ikinci montiör gibi ürünleri kullanabilmesi için geliştirildi. Yedi adet girişin tümü aynı anda kullanılabildiğinden tüketiciler çok daha verimli çalışabiliyor. Ayrıca cihazlarını da şarj edebiliyorlar.

Nucleum özellikleri ve fiyatı

Nucleum özelliklerini saymak gerekirse 2 adet USB 3.1 Tip-A girişi, 2 adet USB 3.1 Tip-C girişi (bir tanesi enerji sağlıyor), HDMI girişi, SD kart girişi ve microSD kart girişi şeklinde sıralanabilir.

USB 3.0 girişleri (herhangi bir cihazda veya sistemde) ile router gibi Wi-Fi cihazları veya kablosuz fare ve klavyeler arasında elektromanyetik girişim (EMI) oluşabiliyor. USB 3.0 veri tayfından kaynaklanan geniş bantlı parazit, 2,4 GHz yayın yapan yakındaki kablosuz radyo alıcılarını etkileyebiliyor.

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Nucleum'daki EMI odaklı özel kaplama ve girişlerin yerleşimi sayesinde girişim azaltılmış durumda. USB girişlerinin kaplanmasının yanı sıra USB Type A ve C dizilimleri yanyana yerine karşı karşıya yerleştirildi. Bu da EMI olasılığını azaltıyor. Ayrıca fiziksel konumları sayesinde aralarında boşluk kalan girişler farklı boyutlardaki bağlantıların ve güç adaptörlerinin takılabilmesine yardımcı oluyor. Ürün 85$ fiyat etiketine sahip.