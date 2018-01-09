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Nucleum ile cihazınız bağlantı merkezine dönüşsün

Kingston’un CES 2018 fuarına getirdiği Nucleum bağlantı merkezi tam 7 adet giriş sunuyor. Ayrıca elektromanyetik çakışmaları da önlüyor. Nucleum özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
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5
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kingston Digital, özellikle kısıtlı bağlantı girişlerine sahip olan cihazlar için CES 2018 fuarında iddialı bir bağlantı merkezi tanıttı. Nucleum adındaki USB Tip-C aksesuarı 7 farklı bağlantı noktası sunuyor.

Birçok girişe sahip olan Nucleum, tüketicilerin sahip olduğu fare, klavye ve hatta ikinci montiör gibi ürünleri kullanabilmesi için geliştirildi. Yedi adet girişin tümü aynı anda kullanılabildiğinden tüketiciler çok daha verimli çalışabiliyor. Ayrıca cihazlarını da şarj edebiliyorlar.

Nucleum özellikleri ve fiyatı

Nucleum özelliklerini saymak gerekirse 2 adet USB 3.1 Tip-A girişi, 2 adet USB 3.1 Tip-C girişi (bir tanesi enerji sağlıyor), HDMI girişi, SD kart girişi ve microSD kart girişi şeklinde sıralanabilir.

USB 3.0 girişleri (herhangi bir cihazda veya sistemde) ile router gibi Wi-Fi cihazları veya kablosuz fare ve klavyeler arasında elektromanyetik girişim (EMI) oluşabiliyor. USB 3.0 veri tayfından kaynaklanan geniş bantlı parazit, 2,4 GHz yayın yapan yakındaki kablosuz radyo alıcılarını etkileyebiliyor.

Ayrıca Bkz. "DJI’dan tek elde tutulabilen kamera dengeleyici"

Nucleum'daki EMI odaklı özel kaplama ve girişlerin yerleşimi sayesinde girişim azaltılmış durumda. USB girişlerinin kaplanmasının yanı sıra USB Type A ve C dizilimleri yanyana yerine karşı karşıya yerleştirildi. Bu da EMI olasılığını azaltıyor. Ayrıca fiziksel konumları sayesinde aralarında boşluk kalan girişler farklı boyutlardaki bağlantıların ve güç adaptörlerinin takılabilmesine yardımcı oluyor. Ürün 85$ fiyat etiketine sahip. 

 

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arel.gr 1 yıl
SIM kart yok, bağlantı ne kadar tam ?
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argat44 1 yıl
Toshiba Dynadock kullanyorum özellikle laptop kullanıcıları için tavsiye ederim. Eski bir model olsada çok memnunum. Pc yi yormadığı gibi daha verimli çalışmasını sağlıyor. Yeni versiyonlarda hızlı şarz ve type C gibi özellikler var ama iyi bir marka almak isterseniz fiyatı çok yüksek. Şimdilik o kadar para verip yükseltmeye de gerek yok dönüştürücülerle 1-2 yıl daha kullanırım.
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AliveFoto 1 yıl
Aynı anda 2 adet taşınabilir diski çalıştırıyormu acaba ?
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unununium 1 yıl
AliExpresste birsürü Çinli yapıyordu bunu. Tabi bu markayı da bilmiyorum.
AliExpresste çok daha ucuza ayrıca ethernetli olan ürünler var 25-35$ arası
1 Yanıt Yanıtla +2
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MMistanbul 1 yıl unununium
Kingston kalitesinde değildir Çinde ki ürünler ama buna da 50 dolar fark vermeye değer mi tartışılır.
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