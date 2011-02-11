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Nvidia Tegra 2 platformuna yeni bir rakip daha geliyor; Renesas'tan çok çekirdekli GPU kullanan Cortex-A9 platformu

8 yıl
7,1b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Renesas'ın mobil teknolojiler üzerine çalışan iştiraki Renesas Mobile, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirdiği yeni nesil yongada sistem platformunu duyurdu. SH-Mobile APE5R olarak isimlendirilen platformun, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini baz aldığı ve 1.2GHz'de çalıştığı belirtiliyor.

Pazartesi gün başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen platform, sahip olduğu özellikler ile Nvidia'nın Tegra 2, Texas Instruments'ın OMAP4 ve Samsung'un Exynos işlemci ailesine rakip olacak gibi görünüyor. Sony'nin yeni nesil mobil oyun konsolu PSP2 (kod adı NGP) ile benzer şekilde, Imagination firması tarafından geliştirilen, çok çekirdekli PowerVR SGX MP (muhtemelen PowerVR SGX 543MP+) grafik birimine sahip olan platform, çoklu ortam adına pek çok önemli teknolojiye destek sunuyor.

1080p videoları işleme ve çözümleme yeteneğine sahip olan yeni nesil platform aynı zamanda 1080p yani Full HD çözünürlüğünde stereoskopik 3D yani yüksek çözünürlükte üö boyutlu görüntü desteği de sunuyor. Genişletilmiş müzik oynatımı için özel ses altsistemine sahip olan SH-Mobile APE5R platformunun henüz hangi üreticiler tarafından kullanılacağı açıklanmazken, ilk olarak Japon telefon üreticileri tarafından kullanılması beklenebilir.


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Rainbow6 8 yıl
Simdi bundaki teknolojiye bakiyorum ufacik islemci acaba intel amd bizi kekliyomu netbooklar bile 1080 videoyu adam gibi oynatamiyo boyle giderse bu adamlar bilgisayar icinde islemci uretirler yada boynuz kulagi gecer adam tableti gosterip intelle dalga gecer :)
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Batuist 8 yıl
oldukça iyimiş.. teknoloji çok hızlı ilerliyor.. bu haber benim öngörümü kuvvetlendiriyor.. yıl sonuna doğru full HD 1080p 3D video kaydı yapabilen telefonların çıkabilme ihtimali.. bence duyurulabilir ama çıkarmı çıkmaz mı bilemiyorum.. oynatım tarafında yeterli işlemci gücü sunan çipler üretilmeye başlandı.. sırada bu özelliği destekleyen telefonların çıkması sonrasında ise kayıt edebilmesine imkan veren telefonların çıkması geliyor. çünkü kayıt için sadece işlemci gücü eterli değil.. sanırım buda yıl sonuna kadar olabilir..
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last_legant 8 yıl
Telefonlar artık bilgisayar işlemcileriyle kapışacak
Bazen çok mu abartılıyor diye düşünüyorum
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sahafiec 8 yıl
güzel bir çözüm, NTT-DoCoMo onu kaptırmaz kimseye bana kalırsa...
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