Nvidia Tegra 2 platformuna yeni bir rakip daha geliyor; Renesas'tan çok çekirdekli GPU kullanan Cortex-A9 platformu

Japon elektronik devi Renesas'ın mobil teknolojiler üzerine çalışan iştiraki Renesas Mobile, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazlar için geliştirdiği yeni nesil yongada sistem platformunu duyurdu. SH-Mobile APE5R olarak isimlendirilen platformun, ARM'ın çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini baz aldığı ve 1.2GHz'de çalıştığı belirtiliyor.

Pazartesi gün başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması beklenen platform, sahip olduğu özellikler ile Nvidia'nın Tegra 2, Texas Instruments'ın OMAP4 ve Samsung'un Exynos işlemci ailesine rakip olacak gibi görünüyor. Sony'nin yeni nesil mobil oyun konsolu PSP2 (kod adı NGP) ile benzer şekilde, Imagination firması tarafından geliştirilen, çok çekirdekli PowerVR SGX MP (muhtemelen PowerVR SGX 543MP+) grafik birimine sahip olan platform, çoklu ortam adına pek çok önemli teknolojiye destek sunuyor.

1080p videoları işleme ve çözümleme yeteneğine sahip olan yeni nesil platform aynı zamanda 1080p yani Full HD çözünürlüğünde stereoskopik 3D yani yüksek çözünürlükte üö boyutlu görüntü desteği de sunuyor. Genişletilmiş müzik oynatımı için özel ses altsistemine sahip olan SH-Mobile APE5R platformunun henüz hangi üreticiler tarafından kullanılacağı açıklanmazken, ilk olarak Japon telefon üreticileri tarafından kullanılması beklenebilir.