Nvidia Tegra 4'ü test ettik: Toshiba Excite Pro tablet ön inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia tarafından sene başında lanse edilen ancak firmanın kendisine ait oyun konsolu Shield dışında bir cihazda göremediğimiz Tegra 4 platformunu en sonunda tablet bilgisayarda test ettik. Toshiba tarafından lanse edilen Excite Pro isimli yeni tablet bilgisayar, Nvidia Tegra 4 platformunu kullanıyor olması, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olması ve Harman Kardon hoparlörleri gibi detaylar ile öne çıkıyor. Toshiba'nın yeni tabletine ait detaylar ve Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları videomuzda.
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Ya ne? görmüyormusun frame atlamalarını ve ısınma sorununu!Aldığı puanlarda s800 ile aynı seviye ve daha az.Bence herşey ortada,yoruma gerekde yok zaten.Bir platform ne kadar güçlü olursa olsun optimizasyon ve ısınma sorunları olduğu sürece çöptür ki zaten ısınma sorunu; beraberinde performans ve dayanıklılık sorunlarına yol açacaktır...
Benimdilim yande Tegra ürünlerinde, hem çok yakıyo hem çok ısınıyor, hemde verdigi performans anlamında sürekli diger ürünlerden geri kalıyor !
Nvidia' nın daha çok yol katetmesi lazım.
Zira şimdiye kadar çıkmış Tegra modelleri genel olarak ya şikayetlere sebep oldu (Isınma, ucuza kaçmak için tek bellek kontrolcüsü koyma ve eksik komut setleri vs.) ya da rakip ürünlere kıyasla performans anlamında geride kaldı.
E insanlar da şimdi doğal olarak "Tegra mı? Aman kalsın." diyorlar. Yadırgamamak lazım.
oo çöpçümüzde gelmiş.
sonra vay efendim adreno 320 takılıyor tegra 4 kasılıyor hay ben sizin omuzlarızın üzerinde duran yuvarlak şeye
apple qualcomm samsung tegra
Samsung un 8 çekirdekli işlemci çıkarmış ama marifet çekirdekleri arttırmak değil onları daha verimli kullanabilmek