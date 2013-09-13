Nvidia Tegra 4'ü test ettik: Toshiba Excite Pro tablet ön inceleme

Nvidia tarafından sene başında lanse edilen ancak firmanın kendisine ait oyun konsolu Shield dışında bir cihazda göremediğimiz Tegra 4 platformunu en sonunda tablet bilgisayarda test ettik. Toshiba tarafından lanse edilen Excite Pro isimli yeni tablet bilgisayar, Nvidia Tegra 4 platformunu kullanıyor olması, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olması ve Harman Kardon hoparlörleri gibi detaylar ile öne çıkıyor. Toshiba'nın yeni tabletine ait detaylar ve Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları videomuzda.

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