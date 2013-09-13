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Nvidia Tegra 4'ü test ettik: Toshiba Excite Pro tablet ön inceleme

5 yıl
8,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tarafından sene başında lanse edilen ancak firmanın kendisine ait oyun konsolu Shield dışında bir cihazda göremediğimiz Tegra 4 platformunu en sonunda tablet bilgisayarda test ettik. Toshiba tarafından lanse edilen Excite Pro isimli yeni tablet bilgisayar, Nvidia Tegra 4 platformunu kullanıyor olması, 2560 x 1600 piksel çözünürlüklü ekrana sahip olması ve Harman Kardon hoparlörleri gibi detaylar ile öne çıkıyor. Toshiba'nın yeni tabletine ait detaylar ve Nvidia Tegra 4 platformunun test sonuçları videomuzda.
 

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Be All My Sins Remembered 5 yıl en beğenilen
Tegra 4 2013 ocak - şubat aylarında tanıtıldı ve muadili S800. ama o zamanlar piyasaya s4 pro hakimdi, S600 yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı fakat nvidia tegra 4 ü tanıtarak tüm gözleri üzerine çekti. Fakat ne hikmetse S800 ün rakibi olan ve şubat aylarında tanıtılan bu çipset, S800 ü kullanan cihazların tanıtıldığı vakit piyasada yeni yeni yerini almaya başladı. Bazı arkadaşlar istediği kadar ''üreticilerin tegra 3 ten ağzı yandı, tegra 4 e bulaşmadılar güzelim çipsete yazık oldu'' desinler fakat bu bana göre bir rastlantı değil. Tegra 4 2. çeyrekte kullanılmaya başlansaydı şuan da ne S600, ne exynos 5 octa ne de S800 kalırdı. Bunların hepsi ayarlı. biz burada istediğimiz kadar yazıp çizelim, üreticiler yolunu bulmuş durumdalar.
Tegra 4 2013 ocak - şubat aylarında tanıtıldı ve muadili S800. ama o zamanlar piyasaya s4 pro hakimdi, S600 yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı fakat nvidia tegra...
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Şekilsiniz ya 5 yıl
bana bu çözünürlük saçma geliyor koy 1080p yağ gibi aksın işte zaten güçlü.
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TurkishDrifter 5 yıl
1920x1080 neyinize yetmiyor onu anlamıyorum ne gerek boşuna kastırmaya..
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DH Misafiri 3 yıl
bana kalırsa hiç düşündüğünüz gibi değil oyun performansı süper bunun gibi güzel bi tablet bulabiliyorsanız gidin onu alın her zaman tegra öneririm
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DH Misafiri 4 yıl
kardesim ben bunlari anlamiyorum yapin 1080p gitsin zaten daha ustunu gozumuz ayirt edemez ki ne gerek var islemciyi zorluyonuz
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DH Misafiri 5 yıl
nvidia tega çip setini daha düşük bi çözünürlükte kullansaydınız cihaz hiç kasmayacaktı belki de snapdragon 800 ü bile geride bırakabilirdi fakat bu cihazda çuvalladılar
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DH Misafiri 5 yıl
teramit
insipe12Çöp
oo çöpçümüzde gelmiş.

Ya ne? görmüyormusun frame atlamalarını ve ısınma sorununu!Aldığı puanlarda s800 ile aynı seviye ve daha az.Bence herşey ortada,yoruma gerekde yok zaten.Bir platform ne kadar güçlü olursa olsun optimizasyon ve ısınma sorunları olduğu sürece çöptür ki zaten ısınma sorunu; beraberinde performans ve dayanıklılık sorunlarına yol açacaktır...
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DH Misafiri 5 yıl
Tegra' ya hayıır !
Benimdilim yande Tegra ürünlerinde, hem çok yakıyo hem çok ısınıyor, hemde verdigi performans anlamında sürekli diger ürünlerden geri kalıyor !
Nvidia' nın daha çok yol katetmesi lazım.
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EXcom_Zkko 5 yıl
Tegra'nın bu kötü imajını temizleyebilmesi için, rakiplerine karşı pozitif yönde farklılıklar yaratabilen sağlam bir chipset çıkarması gerekiyor.

Zira şimdiye kadar çıkmış Tegra modelleri genel olarak ya şikayetlere sebep oldu (Isınma, ucuza kaçmak için tek bellek kontrolcüsü koyma ve eksik komut setleri vs.) ya da rakip ürünlere kıyasla performans anlamında geride kaldı.

E insanlar da şimdi doğal olarak "Tegra mı? Aman kalsın." diyorlar. Yadırgamamak lazım.
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Kuheylan12 5 yıl
Sevgili adaşım. Bayağıdır tanıtımlarını izliyorum bu kadar salladığın tanıtımını az görmüştüm. Oyun oynarken akıcılık konusunda resmen yalan söyledin. Gözün gördüğüyle akıldan geçen aynı değil sanırım. Takıla takıla oynadığın oyuna akıcı deme ki azcık inandırıcı olsun. Çözünürlüğün gereksiz yüksekliğine laf edeceğine onu övmüşsün. Sallamalarının devamını dilerim.
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teramit 5 yıl
insipe12
Çöp

oo çöpçümüzde gelmiş.
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M@U 5 yıl
Firmaların mobil cihazlardaki çözünürlük artırma hastalıklarına anlam veremiyorum. Yahu arkadaş sanki PC'de adam gibi 2560 çözünürlük kullanılıyordu da iş mobil cihazlara kalmıştı. Daha PC'de bile 2560 çözünürlükte oyun oynatmak için servet ödemek gerekirken, mobilde grafik kalitesi çok düşük olmasına karşın bu çözünürlük için yeterli güce sahip değilken nedir bu uçuk çözünürlük kullanma merakı. Yok yani uzunca bir süre de olmayacak, çünkü PC'deki dana gözü kadar GPU'ların bile gücü belli işte. Çözünürlük fetişi millete yaranmak için hesapsız artırımların gerekliliği sorgulanmalı. Hadi 1080p standart oldu eyvallah ama 1440p'ler 1600p'ler nedir böyle? Tablete microskopla mı bakıyoruz?
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TearsForFears 5 yıl
Çöp.Bana göre çözünürlük yükseltmek çok saçma.Ekranın parlaklığını ışıkta görünürlüğünü yükseltseler veya enerji harcamasını azaltsalarda pilden tasarruf etsek.Ben 480x800 çözünürlüklü S2'imde Most Wanted yağ gibi akıcı oynuyorum ve pixel falanda gördüğüm yok.Hatta görüntü kalitesi daha hoş sanki videodaki tablete göre.:) 5 inç telefonlarda 1280x800 , +7 inç tabletlerde 1920x1080 çözünürlük olmalı bence.Gereksiz çözünürlük arttıran firmaların ürünlerini inadına almayacağım.
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black_67 5 yıl
anlamdığın o ekran ebatında yüksek çözünürlüğe ne gerek var oldu olacak 4k yapın

sonra vay efendim adreno 320 takılıyor tegra 4 kasılıyor hay ben sizin omuzlarızın üzerinde duran yuvarlak şeye
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Konungariket Sverige 5 yıl
akıcı mı oynatıyor ? yahu bırak çocuk mu kandırıyorsunuz baksana nasılda frame atlata atlata oynayıtor akıcılık görmesem inanıcam
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cengiz4565 5 yıl
nvida tegra işlemcilerine kendinden bişey katmıyor anlaşılan qualcomm ve Apple ise arm mimarisi üzerine kendi teknolajileri ile ilaveler yapıyorlar benim işlemci sıralamam
apple qualcomm samsung tegra
Samsung un 8 çekirdekli işlemci çıkarmış ama marifet çekirdekleri arttırmak değil onları daha verimli kullanabilmek
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