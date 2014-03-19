OCZ Vertex 460 120GB SSD Video İnceleme

ogkasa Kesinlikle tavsiye etmiyorum hem vector hem vertex kullanmış biri olarak. İkiside 6 ayda durup dururken gümledi gitti. Alacaksanız samsung alın o nasıldır bilemem ama ssd den dili yanan birisi olarak 4 5 sene bulaşmam sanırım ssd lere.
aspirin_00 ocz ler güç tüketim olarak diğer markalardan fazla gibi geliyor.
CyberII 2 TB kingston marka Flash diskim bunu havada karada geçer :D store.donanimhaber.com/... store.donanimhaber.com/... store.donanimhaber.com/...
12 Angry Men ocz bı ara batıyor dıyorlardı, toparlandımı? son durum nedir? bende vertex4 var uzun zamandır kullanıyorum, şuana kadar hiç sorun çıkarmadı.
Aynı sebepten korktuğum için ihtiyacım olduğu halde hala ssd'ye geçmedim. Corsair 5-7 yıl garanti veriyor ama veriler güme gittikten sonra işimiz gücümüzden oluyoruz.
Ssd'ler o kadar az enerji tüketiyorlar ki aralarındaki fark önemsenmeyecek miktarda.
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şaka maka 1tb 5bin lira bu da sazan.avi olmasın hepsiburada.com/...
forum.shiftdelete.net/...
bende vertex4 var uzun zamandır kullanıyorum, şuana kadar hiç sorun çıkarmadı.
videoyu izleyip yorumlayaydın iyiydi...