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OCZ Vertex 460 120GB SSD Video İnceleme

5 yıl
27b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda yeni adıyla OCZ Storage Solutions 'un 120 GB kapasiteli Vertex 460 katı halli sürücüsünü inceliyoruz.
 

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DH | equ* 5 yıl en beğenilen
Donanım incelemesi sonunda oh bee..Kendime geldim resmen...
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HiqhWoltage 5 yıl
Testlerde OCZ vertex 450'nin 256gb değil de 128gb versiyonunu kullansaydınız keşke.
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emredogan1905 5 yıl
Cok guzel bir inceleme olmus.
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ogkasa 5 yıl
Kesinlikle tavsiye etmiyorum hem vector hem vertex kullanmış biri olarak. İkiside 6 ayda durup dururken gümledi gitti. Alacaksanız samsung alın o nasıldır bilemem ama ssd den dili yanan birisi olarak 4 5 sene bulaşmam sanırım ssd lere.
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xxxone 5 yıl ogkasa
ogkasa

Kesinlikle tavsiye etmiyorum hem vector hem vertex kullanmış biri olarak. İkiside 6 ayda durup dururken gümledi gitti. Alacaksanız samsung alın o nasıldır bilemem ama ssd den dili yanan birisi olarak 4 5 sene bulaşmam sanırım ssd lere.

Aynı sebepten korktuğum için ihtiyacım olduğu halde hala ssd'ye geçmedim. Corsair 5-7 yıl garanti veriyor ama veriler güme gittikten sonra işimiz gücümüzden oluyoruz.
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aspirin_00 5 yıl
ocz ler güç tüketim olarak diğer markalardan fazla gibi geliyor.
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gun 5 yıl aspirin_00
aspirin_00
ocz ler güç tüketim olarak diğer markalardan fazla gibi geliyor.

Ssd'ler o kadar az enerji tüketiyorlar ki aralarındaki fark önemsenmeyecek miktarda.
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JoeyBane 5 yıl
120GB kapasiteye göre iyi performans sağlamış. Teste Samsung Evo da dahil olsaydı iyi olurdu.
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Brky 5 yıl
Bu tip incelemeler olurmuydu ya burda. Telefon incelemelerine alışmıştık. Yadırgadık biraz.
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CyberII 5 yıl
2 TB kingston marka Flash diskim bunu havada karada geçer :D

store.donanimhaber.com/...
store.donanimhaber.com/...
store.donanimhaber.com/...


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foz54 5 yıl CyberII
ben de Çin'den sony 2tb almıştım benimki daha hızlı


şaka maka 1tb 5bin lira bu da sazan.avi olmasın
hepsiburada.com/...
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Godolphin 5 yıl CyberII
CyberII

2 TB kingston marka Flash diskim bunu havada karada geçer :D

store.donanimhaber.com/...
store.donanimhaber.com/...
store.donanimhaber.com/...


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Adrenalin_ 5 yıl
Çöp
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12 Angry Men 5 yıl
ocz bı ara batıyor dıyorlardı, toparlandımı? son durum nedir?
bende vertex4 var uzun zamandır kullanıyorum, şuana kadar hiç sorun çıkarmadı.
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Fx_57,5 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

ocz bı ara batıyor dıyorlardı, toparlandımı? son durum nedir?

bende vertex4 var uzun zamandır kullanıyorum, şuana kadar hiç sorun çıkarmadı.

videoyu izleyip yorumlayaydın iyiydi...
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Jim Carrey 5 yıl
Göz atıyorum
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DH | equ* 5 yıl
Donanım incelemesi sonunda oh bee..Kendime geldim resmen...
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