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OS X Mavericks'in yeni derlemesi geliştiriciler için yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
302
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X Mavericks'in yeni derlemesi geliştiriciler için yayınlandı

Apple, grafik konusundaki iyileştirmelerle Mac Pro ve Retina MacBook Pro kullanıcılarının merakla beklediği OS X Mavericks 10.9.3’ün 13D61 numaralı yeni derlemesinin geliştiricilerin kullanımına sundu.

13D61 numaralı derleme, Apple’ın dün AppleCare çalışanları için yayınladığı 13D62 derlemesinden daha önceki bir beta sürümünü ifade ediyor.

Sistemin 10.betası olan bu derlemede Apple, önceki derlemelerde olduğu gibi, grafik sürücüleri, ses, mail, USB üzerinden takvim ve kişilerin senkronizasyonu ile Safari konularına odaklanmalarını istedi.

Apple’ın OS X Mavericks 10.9.3’ü en geç bir hafta içerisinde son kullanıcı için yayınlaması bekleniyor.


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