OSX sistem güvenliği için çalışan Keycard uygulaması artık ücretsiz

Appuous adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Keycard, oldukça uzun bir aradan sonra ücretsiz yapıldı.

Basit bir çalışma arayüzü bulunan Keycard, temel olarak iOS cihazlar kullanılarak Mac sistemlerin güvenlik amacıyla kitlenmesine imkan tanıyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinde çalışma gösteren uygulama, sistem başından ayrıldığı zaman (iOS cihaz üzerinden) mesafeyi algılayarak otomatik kilitleme gerçekleştiriliyor ve bu kilit sisteme tekrar yaklaşıldığı zaman otomatik olarak açılabiliyor.

Daha önce 7$ fiyat etiketi bulunan Keycard uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id578513438?mt=12