Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OSX sistem güvenliği için çalışan Keycard uygulaması artık ücretsiz

4 yıl
1,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
OSX sistem güvenliği için çalışan Keycard uygulaması artık ücretsiz

Appuous adlı geliştirici tarafından OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Keycard, oldukça uzun bir aradan sonra ücretsiz yapıldı.
Basit bir çalışma arayüzü bulunan Keycard, temel olarak iOS cihazlar kullanılarak Mac sistemlerin güvenlik amacıyla kitlenmesine imkan tanıyor. Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinde çalışma gösteren uygulama, sistem başından ayrıldığı zaman (iOS cihaz üzerinden) mesafeyi algılayarak otomatik kilitleme gerçekleştiriliyor ve bu kilit sisteme tekrar yaklaşıldığı zaman otomatik olarak açılabiliyor. 
Daha önce 7$ fiyat etiketi bulunan Keycard uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id578513438?mt=12 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Dev GTA V Dizüstü Testi "Bütün Mobil GPU'ları deniyoruz" video inceleme 4 yıl 2si1 "Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim